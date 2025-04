Πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από αστυνομική καταδίωξη που κατέληξε σε τροχαίο σε κεντρικό δρόμο στο Νιούκαστλ της Αγγλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην καταδίωξη ενός Ι.Χ. συμμετείχαν τουλάχιστον 4 περιπολικά. Στις εικόνες βλέπουμε τα οχήματα με σοβαρές ζημιές καθώς και τα συντρίμμια τους σκορπισμένα στην άσφαλτο.

Μετά το συμβάν η κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο αποκλείστηκε οδηγώντας σε καθυστερήσεις.

Δείτε το βίντεο:

Catastrophic police ‘chase’ of BMW leaves five people hospitalised in crash, at least five police cars wrecked and major dual carriageway closed

section of the A1 near Denton, Newcastle, remains closed following the crash pic.twitter.com/x6aan5ReEG

— Make Europe Great Again – M.E.G.A (@ScaryEurope) April 9, 2025