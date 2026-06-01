Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέρα από τη ζυγαριά: Πώς θα βρείτε το ιδανικό βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς μετρήσεις
Pet Stories 01 Ιουνίου 2026, 10:01

Πέρα από τη ζυγαριά: Πώς θα βρείτε το ιδανικό βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς μετρήσεις

Η παχυσαρκία απειλεί τα κατοικίδια. Δείτε πώς το Body Condition Score σάς βοηθά να βρείτε το ιδανικό βάρος για τον σκύλο ή τη γάτα σας.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ήρθε η ώρα να μάθετε πώς να ελέγχετε το βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς ζυγαριά.

Γνωρίστε τι είναι το τεστ κλεψύδρας και προστατέψτε τον σκύλο ή τη γάτα σας από την παχυσαρκία.

«Η παχυσαρκία στα ζώα συντροφιάς δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα, αλλά μια σιωπηλή επιδημία της εποχής μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων (WSAVA), περισσότερο από το 50% των σκύλων και των γατών παγκοσμίως θεωρούνται υπέρβαρα ή παχύσαρκα», ενημερώνει ο κτηνίατρος, Κωνσταντίνος Αστήθας.

Η επιστημονική κοινότητα πλέον αντιμετωπίζει την παχυσαρκία ως μια χρόνια, φλεγμονώδη νόσο, που μειώνει το προσδόκιμο ζωής του ζώου έως και κατά 2,5 έτη. Παράλληλα, τονίζει ο κύριος Αστήθας, προκαλεί οστεοαρθρίτιδα, διαβήτη -ειδικά στις γάτες- και καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Ένα μικρό κομμάτι κίτρινο τυρί για έναν σκύλο 10 κιλών, ισοδυναμεί θερμιδικά με δύο ολόκληρα χάμπουργκερ για έναν άνθρωπο!

Οι ενεργειακές ανάγκες αλλάζουν από φυλή σε φυλή, το μέγεθος του ζώου, την ηλικία, αλλά και τον τρόπο ζωής του

Πώς όμως ορίζεται το ιδανικό βάρος, όταν οι φυλές και οι σωματότυποι διαφέρουν;

Ξεχάστε τη ζυγαριά: Το Body Condition Score και το «Σχήμα Κλεψύδρας»

Στην κτηνιατρική επιστήμη, επισημαίνει ο κύριος Αστήθας, ο απόλυτος αριθμός των κιλών στη ζυγαριά περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το «εργαλείο – κλειδί» που χρησιμοποιούμε είναι το Body Condition Score (BCS).

Μια κλίμακα από το 1 έως το 9 (ή 1 έως 5), η οποία αξιολογεί το λίπος με την ψηλάφηση και την οπτική παρατήρηση. Αυτή η κλίμακα αξιολόγησης βασίζεται σε δύο πράγματα: στο πώς φαίνεται το ζώο και στο πώς το νιώθουμε, όταν το χαϊδεύουμε.

Για να το καταλάβει απλά ένας ιδιοκτήτης στο σπίτι, αρκεί να κάνει δύο απλά βήματα:

1. Το τεστ της «Κλεψύδρας» (oπτικός έλεγχος): Κοιτάξτε τον σκύλο ή τη γάτα σας από ψηλά, ενώ είναι όρθια. Το ιδανικό σχήμα είναι αυτό της κλεψύδρας. Οι κενεώνες (το σημείο της μέσης αμέσως μετά τα πλευρά) πρέπει να στενεύουν ορατά. Αν από πάνω το ζώο μοιάζει με «βαρελάκι» ή με ευθεία γραμμή, το σχήμα έχει χαθεί. Κοιτάζοντας το από το πλάι, η κοιλιά πρέπει να μαζεύει προς τα πάνω και να μην κρέμεται.

2. Το τεστ των πλευρών (ψηλάφηση): Περάστε τα χέρια σας απαλά πάνω από τα πλευρά του ζώου. Στο ιδανικό βάρος πρέπει να μπορείτε να μετρήσετε τα πλευρά του εύκολα με την αφή χωρίς όμως να προεξέχουν (να μην φαίνονται με το μάτι). Αν χρειάζεται να πιέσετε το δάχτυλό σας για να βρείτε το κόκκαλο, τότε υπάρχει στρώμα περιττού λίπους.

Η «παγίδα» της αγάπης: Λιχουδιές και μαγειρευτό φαγητό

Η ρίζα του προβλήματος, υπογραμμίζει ο κύριος Αστήθας, κρύβεται, συχνά, στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Πολλοί ιδιοκτήτες παρακάμπτουν το τυπικό σιτηρέσιο και προσφέρουν αλόγιστα λιχουδιές, σνακ ή υπολείμματα από το δικό τους μαγειρεμένο φαγητό. Εδώ χάνεται εντελώς η διατροφική ισορροπία.


Για να καταλάβουμε τη δυσαναλογία: ένα μικρό κομμάτι κίτρινο τυρί για έναν σκύλο 10 κιλών, ισοδυναμεί θερμιδικά με δύο ολόκληρα χάμπουργκερ για έναν άνθρωπο!
Οι λιχουδιές, τονίζει ο κτηνίατρος, δεν πρέπει να ξεπερνούν ποτέ το 10% της συνολικής τροφής της ημέρας. Διαφορετικά, αλλοιώνεται η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών (πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία) που προσφέρει η βασική του τροφή.

Κάθε ζώο είναι μοναδικό: Μεταβολισμός και τρόπος ζωής

«Οι ενεργειακές ανάγκες αλλάζουν από φυλή σε φυλή, το μέγεθος του ζώου, την ηλικία, αλλά και τον τρόπο ζωής του. Ένας σκύλος που ζει σε διαμέρισμα και βγαίνει τρεις σύντομες βόλτες έχει εντελώς διαφορετικές ανάγκες από έναν σκύλο που τρέχει στην εξοχή», διευκρινίζει ο κύριος Αστήθας.

Ιδιαίτερη προσοχή, συνεχίζει, χρειάζονται τα στειρωμένα ζώα. Μετά τη στείρωση, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται φυσιολογικά, ενώ η όρεξη αυξάνεται. Αν ο ιδιοκτήτης συνεχίσει να δίνει την ίδια ποσότητα φαγητού, το ζώο θα οδηγηθεί μαθηματικά στην παχυσαρκία.

Πώς θα προσαρμόσετε το φαγητό στην πράξη

Στο εμπόριο, αναφέρει ο κύριος Αστήθας, κυκλοφορεί πλέον μεγάλος αριθμός αξιόπιστων, premium τροφών που αναγράφουν με ακρίβεια τις ημερήσιες δόσεις και τις θερμίδες ανά ημέρα.
Στην κτηνιατρική επιστήμη υπάρχουν συγκεκριμένοι μαθηματικοί τύποι για τον ακριβή υπολογισμό των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών ανάλογα με το βάρος του σκύλου και της γάτας σε κατάσταση ηρεμίας. Έτσι, για καθαρά πρακτικούς λόγους δεν χρειάζεται να μπαίνει ο ιδιοκτήτης στη διαδικασία πράξεων.


Οι οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για να ξεκινήσουμε.
Όμως, η καθημερινή ματιά του ιδιοκτήτη είναι ο τελικός κριτής. Αν βλέπει ότι η «κλεψύδρα» αρχίζει να αλλάζει σχήμα, θα πρέπει να μειώσει ελαφρώς τη δόση, ακόμα κι αν δίνει στο κατοικίδιο του αυτό που γράφει το σακί. Κι αυτό γιατί:

● Για προστασία: Στα στειρωμένα ζώα επεμβαίνουμε προληπτικά με ειδικές τροφές για στειρωμένα (Neutered/Sterilised), που έχουν λιγότερα λιπαρά.

● Για απώλεια βάρους: Αν το ζώο είναι ήδη παχύσαρκο, η μείωση της κανονικής του τροφής είναι λάθος, γιατί το ζώο θα πεινάει και θα γκρινιάζει. Εκεί «επιστρατεύονται» οι κτηνιατρικές κλινικές δίαιτες απώλειας βάρους. Αυτές οι ειδικές τροφές έχουν σχεδιαστεί, ώστε να έχουν λιγότερες θερμίδες, αλλά προσφέρουν γρηγορότερο και μεγαλύτερο κορεσμό (φούσκωμα). Με αυτόν τον τρόπο, κρατούν το ζώο χορτάτο και ικανοποιημένο, ενώ παράλληλα του παρέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Συμπέρασμα για το βάρος του σκύλου και της γάτας

Συμπερασματικά, ο κύριος Αστήθας λέει: «Το ιδανικό βάρος δεν είναι ένας σταθερός αριθμός, αλλά μια εικόνα υγείας. Ο έλεγχος των σνακ, η παρατήρηση του σώματος και η στενή συνεργασία με τον κτηνίατρο είναι το καλύτερο δώρο για τα κατοικίδιά σας. Καθώς τους εξασφαλίζετε μια μακρά και ποιοτική ζωή».

O κτηνίατρος, Κωνσταντίνος Αστήθας

⃰ Ο κύριος Κωνσταντίνος Αστήθας είναι κτηνίατρος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δασοτεχνίας της Σόφιας, με μεταπτυχιακό στην «Ηθική, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων».

Από το 2017 διαχειρίζεται παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία στο Κορωπί και στο ιδιωτικό του ιατρείο, PrimeVet στα Σπάτα.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Συνεντεύξεις
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

inWellness
inTown
Pet Stories
Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οι παράγοντες κινδύνου 21.05.26

Επιθετικοί σκύλοι: Φταίει η ράτσα ή ο άνθρωπος;

Τα περιστατικά με δαγκώματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι σκύλοι «κρύβονται» πίσω από αυτά, γιατί οι στατιστικές ανά φυλή μάς οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ποιοτικό φαγητό 20.05.26

Ο σκύλος έχασε βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια - Η διατροφή που τον βοηθά να ανακτήσει τις δυνάμεις του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Επιστημονικές γνώσεις 19.05.26

Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Η επιστημονική διατροφή ως θεμέλιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Θέμα εμπιστοσύνης 14.05.26

Όταν η εκπαίδευση δεν είναι απλή υπόθεση: Οι «δύσκολοι» σκύλοι και οι άνθρωποί τους

Πολλοί σκύλοι κουβαλούν την ταμπέλα του «ανυπάκουου». Όμως, πίσω από κάθε άρνηση «κρύβεται», συνήθως, ένας κόσμος γεμάτος άγχος, φόβο και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Αυτοδιοίκηση 01.06.26

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 01.06.26

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Σύνταξη
Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους
Στην Καλαμάτα 01.06.26

Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους

Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σύνταξη
Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Ελλάδα 01.06.26

Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

Σύνταξη
Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Serie A 01.06.26

Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!

Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
«Το 'χω» 01.06.26

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά
Editorial 01.06.26

Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά

Δεν είναι αλαζονεία να διεκδικεί ένας νέος αξιόπιστος σχηματισμός να πάει ψηλά στις εκλογές. Για την ακρίβεια είναι αυτό που πρέπει να κάνει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies