Ήρθε η ώρα να μάθετε πώς να ελέγχετε το βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς ζυγαριά.

Γνωρίστε τι είναι το τεστ κλεψύδρας και προστατέψτε τον σκύλο ή τη γάτα σας από την παχυσαρκία.

«Η παχυσαρκία στα ζώα συντροφιάς δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα, αλλά μια σιωπηλή επιδημία της εποχής μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων (WSAVA), περισσότερο από το 50% των σκύλων και των γατών παγκοσμίως θεωρούνται υπέρβαρα ή παχύσαρκα», ενημερώνει ο κτηνίατρος, Κωνσταντίνος Αστήθας.

Η επιστημονική κοινότητα πλέον αντιμετωπίζει την παχυσαρκία ως μια χρόνια, φλεγμονώδη νόσο, που μειώνει το προσδόκιμο ζωής του ζώου έως και κατά 2,5 έτη. Παράλληλα, τονίζει ο κύριος Αστήθας, προκαλεί οστεοαρθρίτιδα, διαβήτη -ειδικά στις γάτες- και καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Πώς όμως ορίζεται το ιδανικό βάρος, όταν οι φυλές και οι σωματότυποι διαφέρουν;

Ξεχάστε τη ζυγαριά: Το Body Condition Score και το «Σχήμα Κλεψύδρας»

Στην κτηνιατρική επιστήμη, επισημαίνει ο κύριος Αστήθας, ο απόλυτος αριθμός των κιλών στη ζυγαριά περνάει σε δεύτερη μοίρα. Το «εργαλείο – κλειδί» που χρησιμοποιούμε είναι το Body Condition Score (BCS).

Μια κλίμακα από το 1 έως το 9 (ή 1 έως 5), η οποία αξιολογεί το λίπος με την ψηλάφηση και την οπτική παρατήρηση. Αυτή η κλίμακα αξιολόγησης βασίζεται σε δύο πράγματα: στο πώς φαίνεται το ζώο και στο πώς το νιώθουμε, όταν το χαϊδεύουμε.

Για να το καταλάβει απλά ένας ιδιοκτήτης στο σπίτι, αρκεί να κάνει δύο απλά βήματα:

1. Το τεστ της «Κλεψύδρας» (oπτικός έλεγχος): Κοιτάξτε τον σκύλο ή τη γάτα σας από ψηλά, ενώ είναι όρθια. Το ιδανικό σχήμα είναι αυτό της κλεψύδρας. Οι κενεώνες (το σημείο της μέσης αμέσως μετά τα πλευρά) πρέπει να στενεύουν ορατά. Αν από πάνω το ζώο μοιάζει με «βαρελάκι» ή με ευθεία γραμμή, το σχήμα έχει χαθεί. Κοιτάζοντας το από το πλάι, η κοιλιά πρέπει να μαζεύει προς τα πάνω και να μην κρέμεται.

2. Το τεστ των πλευρών (ψηλάφηση): Περάστε τα χέρια σας απαλά πάνω από τα πλευρά του ζώου. Στο ιδανικό βάρος πρέπει να μπορείτε να μετρήσετε τα πλευρά του εύκολα με την αφή χωρίς όμως να προεξέχουν (να μην φαίνονται με το μάτι). Αν χρειάζεται να πιέσετε το δάχτυλό σας για να βρείτε το κόκκαλο, τότε υπάρχει στρώμα περιττού λίπους.

Η «παγίδα» της αγάπης: Λιχουδιές και μαγειρευτό φαγητό

Η ρίζα του προβλήματος, υπογραμμίζει ο κύριος Αστήθας, κρύβεται, συχνά, στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Πολλοί ιδιοκτήτες παρακάμπτουν το τυπικό σιτηρέσιο και προσφέρουν αλόγιστα λιχουδιές, σνακ ή υπολείμματα από το δικό τους μαγειρεμένο φαγητό. Εδώ χάνεται εντελώς η διατροφική ισορροπία.



Για να καταλάβουμε τη δυσαναλογία: ένα μικρό κομμάτι κίτρινο τυρί για έναν σκύλο 10 κιλών, ισοδυναμεί θερμιδικά με δύο ολόκληρα χάμπουργκερ για έναν άνθρωπο!

Οι λιχουδιές, τονίζει ο κτηνίατρος, δεν πρέπει να ξεπερνούν ποτέ το 10% της συνολικής τροφής της ημέρας. Διαφορετικά, αλλοιώνεται η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών (πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία) που προσφέρει η βασική του τροφή.

Κάθε ζώο είναι μοναδικό: Μεταβολισμός και τρόπος ζωής

«Οι ενεργειακές ανάγκες αλλάζουν από φυλή σε φυλή, το μέγεθος του ζώου, την ηλικία, αλλά και τον τρόπο ζωής του. Ένας σκύλος που ζει σε διαμέρισμα και βγαίνει τρεις σύντομες βόλτες έχει εντελώς διαφορετικές ανάγκες από έναν σκύλο που τρέχει στην εξοχή», διευκρινίζει ο κύριος Αστήθας.

Ιδιαίτερη προσοχή, συνεχίζει, χρειάζονται τα στειρωμένα ζώα. Μετά τη στείρωση, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται φυσιολογικά, ενώ η όρεξη αυξάνεται. Αν ο ιδιοκτήτης συνεχίσει να δίνει την ίδια ποσότητα φαγητού, το ζώο θα οδηγηθεί μαθηματικά στην παχυσαρκία.

Πώς θα προσαρμόσετε το φαγητό στην πράξη

Στο εμπόριο, αναφέρει ο κύριος Αστήθας, κυκλοφορεί πλέον μεγάλος αριθμός αξιόπιστων, premium τροφών που αναγράφουν με ακρίβεια τις ημερήσιες δόσεις και τις θερμίδες ανά ημέρα.

Στην κτηνιατρική επιστήμη υπάρχουν συγκεκριμένοι μαθηματικοί τύποι για τον ακριβή υπολογισμό των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών ανάλογα με το βάρος του σκύλου και της γάτας σε κατάσταση ηρεμίας. Έτσι, για καθαρά πρακτικούς λόγους δεν χρειάζεται να μπαίνει ο ιδιοκτήτης στη διαδικασία πράξεων.



Οι οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για να ξεκινήσουμε.

Όμως, η καθημερινή ματιά του ιδιοκτήτη είναι ο τελικός κριτής. Αν βλέπει ότι η «κλεψύδρα» αρχίζει να αλλάζει σχήμα, θα πρέπει να μειώσει ελαφρώς τη δόση, ακόμα κι αν δίνει στο κατοικίδιο του αυτό που γράφει το σακί. Κι αυτό γιατί:

● Για προστασία: Στα στειρωμένα ζώα επεμβαίνουμε προληπτικά με ειδικές τροφές για στειρωμένα (Neutered/Sterilised), που έχουν λιγότερα λιπαρά.

● Για απώλεια βάρους: Αν το ζώο είναι ήδη παχύσαρκο, η μείωση της κανονικής του τροφής είναι λάθος, γιατί το ζώο θα πεινάει και θα γκρινιάζει. Εκεί «επιστρατεύονται» οι κτηνιατρικές κλινικές δίαιτες απώλειας βάρους. Αυτές οι ειδικές τροφές έχουν σχεδιαστεί, ώστε να έχουν λιγότερες θερμίδες, αλλά προσφέρουν γρηγορότερο και μεγαλύτερο κορεσμό (φούσκωμα). Με αυτόν τον τρόπο, κρατούν το ζώο χορτάτο και ικανοποιημένο, ενώ παράλληλα του παρέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Συμπέρασμα για το βάρος του σκύλου και της γάτας

Συμπερασματικά, ο κύριος Αστήθας λέει: «Το ιδανικό βάρος δεν είναι ένας σταθερός αριθμός, αλλά μια εικόνα υγείας. Ο έλεγχος των σνακ, η παρατήρηση του σώματος και η στενή συνεργασία με τον κτηνίατρο είναι το καλύτερο δώρο για τα κατοικίδιά σας. Καθώς τους εξασφαλίζετε μια μακρά και ποιοτική ζωή».

⃰ Ο κύριος Κωνσταντίνος Αστήθας είναι κτηνίατρος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δασοτεχνίας της Σόφιας, με μεταπτυχιακό στην «Ηθική, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων».

Από το 2017 διαχειρίζεται παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία στο Κορωπί και στο ιδιωτικό του ιατρείο, PrimeVet στα Σπάτα.