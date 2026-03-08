Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια που δείχνουν ότι την ώρα που τρώει ο κηδεμόνας του, ο σκύλος τον κοιτάζει επίμονα. Τη στιγμή που ο άνθρωπος γυρίσει και τον κοιτάξει, εκείνος (ο σκύλος), στρέφει αμέσως το βλέμμα του προς άλλη μεριά.

Και δεν είναι λίγοι οι κηδεμόνες που πιστεύουν ότι το παίζει αδιάφορος.

Είναι, όμως, έτσι;

«Σχεδόν όλοι όσοι ζουν με σκύλο έχουν παρατηρήσει την ίδια σκηνή. Κάθονται να φάνε και ο σκύλος τούς κοιτάζει επίμονα. Όταν όμως ο άνθρωπος γυρίσει και τον κοιτάξει, ο σκύλος στρέφει αμέσως το βλέμμα αλλού, σαν να μη συμβαίνει τίποτα», περιγράφει ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς.

Για τους σκύλους, ένα σταθερό και έντονο βλέμμα συχνά λειτουργεί ως πίεση ή πρόκληση

Στο Διαδίκτυο αυτή η σκηνή, αναφέρει ο κ. Λαδάς, παρουσιάζεται συχνά με χιούμορ: «το παίζει αδιάφορος».

Στην πραγματικότητα όμως η εξήγηση βρίσκεται αλλού και έχει να κάνει με τον τρόπο που οι σκύλοι επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και με εμάς.

Το βλέμμα για τους σκύλους παίζει καθοριστικό ρόλο

Στον ανθρώπινο κόσμο, εξηγεί ο κ. Λαδάς, το να κοιτάζουμε κάποιον στα μάτια θεωρείται φυσιολογικό. Για τους σκύλους όμως, το άμεσο βλέμμα, μπορεί να έχει διαφορετική σημασία.

Στη μεταξύ τους επικοινωνία, ένα σταθερό και έντονο βλέμμα συχνά λειτουργεί ως πίεση ή πρόκληση.

Γι’ αυτό και οι σκύλοι έχουν εξελίξει πολλούς τρόπους για να αποφεύγουν την ένταση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους. Ένας από αυτούς είναι να στρέφουν το βλέμμα αλλού ή να γυρίζουν ελαφρά το κεφάλι τους.

Όταν, λοιπόν, ο σκύλος κοιτάζει τον άνθρωπο που τρώει, επισημαίνει ο κ. Λαδάς, το κάνει συνήθως για να παρακολουθεί τι συμβαίνει. Κι αν υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάτι από το φαγητό. Είναι μια μορφή προσμονής. Μόλις όμως ο άνθρωπος γυρίσει και τον κοιτάξει απευθείας, ο σκύλος, μπορεί να στρέψει το βλέμμα αλλού. Αυτή η μικρή κίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι «κάνει τον αδιάφορο». Συχνά είναι ένας τρόπος για να μειώσει την ένταση της στιγμής.

Σκύλος και «σήματα ηρεμίας»

Στη συμπεριφορά των σκύλων, ενημερώνει ο κ. Λαδάς, υπάρχει μια κατηγορία κινήσεων που οι ειδικοί περιγράφουν ως σήματα ηρεμίας ή calming signals.

Πρόκειται για μικρές, συχνά διακριτικές κινήσεις του σώματος, που χρησιμοποιούν οι σκύλοι για να μειώσουν την ένταση σε μια κοινωνική κατάσταση. Με αυτά τα σήματα προσπαθούν να δείξουν ότι δεν έχουν επιθετικές προθέσεις ή ότι επιθυμούν να διατηρηθεί μια ήρεμη αλληλεπίδραση.

Η αποφυγή άμεσης βλεμματικής επαφής είναι ένα από τα πιο γνωστά «σήματα ηρεμίας». Όταν ένας σκύλος στρέφει το βλέμμα του αλλού μόλις τον κοιτάξετε, μπορεί ουσιαστικά να «λέει» ότι δεν θέλει να δημιουργήσει πίεση ή αντιπαράθεση.

Ποιος ο ρόλος των κοινωνικών δεξιοτήτων

«Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι τέτοιες συμπεριφορές εμφανίζονται συχνότερα σε σκύλους που έχουν σχετικά ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες», ενημερώνει ο κ. Λαδάς.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, οι σκύλοι που έχουν μάθει να επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλα σκυλιά, όπως και με ανθρώπους χρησιμοποιούν συχνά τέτοιου είδους σήματα. Κι αυτό το κάνουν, για να ρυθμίζουν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις.

Με άλλα λόγια, το να στρέψει ένας σκύλος το βλέμμα αλλού, μπορεί να είναι μια ένδειξη ότι διαθέτει έναν αρκετά εξελιγμένο τρόπο διαχείρισης της κοινωνικής κατάστασης.

Από ποιον άλλον παράγοντα επηρεάζεται αυτή η συμπεριφορά του σκύλου

Φυσικά, υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, αναφέρει ο κ. Λαδάς και δεν είναι άλλος από την εμπειρία.Πολλοί σκύλοι έχουν μάθει ότι αν κοιτούν τον άνθρωπο που τρώει, υπάρχει πιθανότητα να πάρουν ένα κομμάτι φαγητό. Ακόμη κι αν αυτό συμβεί σπάνια, η συμπεριφορά, μπορεί να διατηρηθεί.



Αν στο παρελθόν ο κηδεμόνας έχει αντιδράσει, για παράδειγμα λέγοντας «όχι» ή απομακρύνοντας τον σκύλο, τότε το γύρισμα του βλέμματος, μπορεί να έχει γίνει μια μορφή αποφυγής της έντασης.

Έτσι ο σκύλος, μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τι συμβαίνει χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι κηδεμόνες για αυτήν τη συμπεριφορά του σκύλου

«Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν είναι προβληματική. Είναι μια φυσιολογική μορφή επικοινωνίας, που δείχνει πώς οι σκύλοι προσπαθούν να διαχειριστούν τις κοινωνικές καταστάσεις γύρω τους», επισημαίνει ο κ. Λαδάς.

Αν όμως ο σκύλος ζητά συνεχώς φαγητό από το τραπέζι, συμβουλεύει ο εκπαιδευτής, καλό είναι να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο. Για παράδειγμα, να μην ενισχύεται η συμπεριφορά δίνοντας περιστασιακά φαγητό από το πιάτο.

Κλείνοντας, ο κ. Λαδάς λέει: «Οι σκύλοι μαθαίνουν πολύ γρήγορα τι λειτουργεί και τι όχι. Όσο πιο σταθεροί είμαστε εμείς, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται και για εκείνους τι να περιμένουν».

⃰ Ο κύριος Ηλίας Λαδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων. Ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη, ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, εμπνευσμένη από τη δουλειά διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών, όπως των Ian Dunbar, Michael Shikashio και της Susan Garrett.

Παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου, με αρωγό την Dr. Karen Becker.

Η δουλειά του εστιάζεται στη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου – σκύλου, στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και στη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων κοινωνικών ομάδων σκύλων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση κακοποιημένων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Στόχος του, η μελλοντική τους υιοθεσία, αλλά και η αρμονική συμβίωσή τους σε πολυμελή αγέλη.

Είναι ιδρυτής του κτήματος 9paws, ενός πρότυπου χώρου κοινωνικοποίησης και φιλοξενίας σκύλων, 4,5 στρεμμάτων στα Σπάτα Αττικής.

Facebook: Ilias Ladas

Instagram: 9paws_gr

TikTok: 9paws.ilias.ladas

Site: 9paws.gr