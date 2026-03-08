Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
Pet Stories 08 Μαρτίου 2026, 10:00

Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Ενέργεια: Η κρυφή υπερδύναμη των επιτυχημένων ανθρώπων

Ενέργεια: Η κρυφή υπερδύναμη των επιτυχημένων ανθρώπων

Spotlight

Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια που δείχνουν ότι την ώρα που τρώει ο κηδεμόνας του, ο σκύλος τον κοιτάζει επίμονα. Τη στιγμή που ο άνθρωπος γυρίσει και τον κοιτάξει, εκείνος (ο σκύλος), στρέφει αμέσως το βλέμμα του προς άλλη μεριά.
Και δεν είναι λίγοι οι κηδεμόνες που πιστεύουν ότι το παίζει αδιάφορος.

Είναι, όμως, έτσι;

«Σχεδόν όλοι όσοι ζουν με σκύλο έχουν παρατηρήσει την ίδια σκηνή. Κάθονται να φάνε και ο σκύλος τούς κοιτάζει επίμονα. Όταν όμως ο άνθρωπος γυρίσει και τον κοιτάξει, ο σκύλος στρέφει αμέσως το βλέμμα αλλού, σαν να μη συμβαίνει τίποτα», περιγράφει ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς.

Για τους σκύλους, ένα σταθερό και έντονο βλέμμα συχνά λειτουργεί ως πίεση ή πρόκληση

Ο σκύλος, μπορεί να στρέψει το βλέμμα αλλού, για να μειώσει την ένταση της στιγμής

Στο Διαδίκτυο αυτή η σκηνή, αναφέρει ο κ. Λαδάς, παρουσιάζεται συχνά με χιούμορ: «το παίζει αδιάφορος».
Στην πραγματικότητα όμως η εξήγηση βρίσκεται αλλού και έχει να κάνει με τον τρόπο που οι σκύλοι επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά και με εμάς.

Το βλέμμα για τους σκύλους παίζει καθοριστικό ρόλο

Στον ανθρώπινο κόσμο, εξηγεί ο κ. Λαδάς, το να κοιτάζουμε κάποιον στα μάτια θεωρείται φυσιολογικό. Για τους σκύλους όμως, το άμεσο βλέμμα, μπορεί να έχει διαφορετική σημασία.
Στη μεταξύ τους επικοινωνία, ένα σταθερό και έντονο βλέμμα συχνά λειτουργεί ως πίεση ή πρόκληση.

Γι’ αυτό και οι σκύλοι έχουν εξελίξει πολλούς τρόπους για να αποφεύγουν την ένταση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις τους. Ένας από αυτούς είναι να στρέφουν το βλέμμα αλλού ή να γυρίζουν ελαφρά το κεφάλι τους.

Όταν, λοιπόν, ο σκύλος κοιτάζει τον άνθρωπο που τρώει, επισημαίνει ο κ. Λαδάς, το κάνει συνήθως για να παρακολουθεί τι συμβαίνει. Κι αν υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάτι από το φαγητό. Είναι μια μορφή προσμονής. Μόλις όμως ο άνθρωπος γυρίσει και τον κοιτάξει απευθείας, ο σκύλος, μπορεί να στρέψει το βλέμμα αλλού. Αυτή η μικρή κίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι «κάνει τον αδιάφορο». Συχνά είναι ένας τρόπος για να μειώσει την ένταση της στιγμής.

Σκύλος και «σήματα ηρεμίας»

Στη συμπεριφορά των σκύλων, ενημερώνει ο κ. Λαδάς, υπάρχει μια κατηγορία κινήσεων που οι ειδικοί περιγράφουν ως σήματα ηρεμίας ή calming signals.
Πρόκειται για μικρές, συχνά διακριτικές κινήσεις του σώματος, που χρησιμοποιούν οι σκύλοι για να μειώσουν την ένταση σε μια κοινωνική κατάσταση. Με αυτά τα σήματα προσπαθούν να δείξουν ότι δεν έχουν επιθετικές προθέσεις ή ότι επιθυμούν να διατηρηθεί μια ήρεμη αλληλεπίδραση.

Η αποφυγή άμεσης βλεμματικής επαφής είναι ένα από τα πιο γνωστά «σήματα ηρεμίας». Όταν ένας σκύλος στρέφει το βλέμμα του αλλού μόλις τον κοιτάξετε, μπορεί ουσιαστικά να «λέει» ότι δεν θέλει να δημιουργήσει πίεση ή αντιπαράθεση.

Ποιος ο ρόλος των κοινωνικών δεξιοτήτων

«Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι τέτοιες συμπεριφορές εμφανίζονται συχνότερα σε σκύλους που έχουν σχετικά ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες», ενημερώνει ο κ. Λαδάς.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, οι σκύλοι που έχουν μάθει να επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλα σκυλιά, όπως και με ανθρώπους χρησιμοποιούν συχνά τέτοιου είδους σήματα. Κι αυτό το κάνουν, για να ρυθμίζουν τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις.

Με άλλα λόγια, το να στρέψει ένας σκύλος το βλέμμα αλλού, μπορεί να είναι μια ένδειξη ότι διαθέτει έναν αρκετά εξελιγμένο τρόπο διαχείρισης της κοινωνικής κατάστασης.

Από ποιον άλλον παράγοντα επηρεάζεται αυτή η συμπεριφορά του σκύλου

Φυσικά, υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, αναφέρει ο κ. Λαδάς και δεν είναι άλλος από την εμπειρία.Πολλοί σκύλοι έχουν μάθει ότι αν κοιτούν τον άνθρωπο που τρώει, υπάρχει πιθανότητα να πάρουν ένα κομμάτι φαγητό. Ακόμη κι αν αυτό συμβεί σπάνια, η συμπεριφορά, μπορεί να διατηρηθεί.


Αν στο παρελθόν ο κηδεμόνας έχει αντιδράσει, για παράδειγμα λέγοντας «όχι» ή απομακρύνοντας τον σκύλο, τότε το γύρισμα του βλέμματος, μπορεί να έχει γίνει μια μορφή αποφυγής της έντασης.
Έτσι ο σκύλος, μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί τι συμβαίνει χωρίς να τραβά υπερβολικά την προσοχή.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι κηδεμόνες για αυτήν τη συμπεριφορά του σκύλου

«Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν είναι προβληματική. Είναι μια φυσιολογική μορφή επικοινωνίας, που δείχνει πώς οι σκύλοι προσπαθούν να διαχειριστούν τις κοινωνικές καταστάσεις γύρω τους», επισημαίνει ο κ. Λαδάς.

Αν όμως ο σκύλος ζητά συνεχώς φαγητό από το τραπέζι, συμβουλεύει ο εκπαιδευτής, καλό είναι να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο. Για παράδειγμα, να μην ενισχύεται η συμπεριφορά δίνοντας περιστασιακά φαγητό από το πιάτο.

Κλείνοντας, ο κ. Λαδάς λέει: «Οι σκύλοι μαθαίνουν πολύ γρήγορα τι λειτουργεί και τι όχι. Όσο πιο σταθεροί είμαστε εμείς, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται και για εκείνους τι να περιμένουν».

Ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς

⃰ Ο κύριος Ηλίας Λαδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων. Ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη, ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, εμπνευσμένη από τη δουλειά διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών, όπως των Ian Dunbar, Michael Shikashio και της Susan Garrett.

Παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου, με αρωγό την Dr. Karen Becker.

Η δουλειά του εστιάζεται στη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου – σκύλου, στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και στη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων κοινωνικών ομάδων σκύλων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση κακοποιημένων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Στόχος του, η μελλοντική τους υιοθεσία, αλλά και η αρμονική συμβίωσή τους σε πολυμελή αγέλη.
Είναι ιδρυτής του κτήματος 9paws, ενός πρότυπου χώρου κοινωνικοποίησης και φιλοξενίας σκύλων, 4,5 στρεμμάτων στα Σπάτα Αττικής.

Facebook: Ilias Ladas

Instagram: 9paws_gr

TikTok: 9paws.ilias.ladas

Site: 9paws.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενέργεια: Η κρυφή υπερδύναμη των επιτυχημένων ανθρώπων

Ενέργεια: Η κρυφή υπερδύναμη των επιτυχημένων ανθρώπων

Επικαιρότητα
Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Εντείνονται οι ανηλεείς επιθέσεις σε Τεχεράνη, Βηρυτό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; αόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου
Woman 08.03.26

Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; αόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου

Οι γυναίκες στην Ευρώπη αφιερώνουν δύο ώρες παραπάνω καθημερινά σε απλήρωτη εργασία, ενώ οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλότεροι και τα προϊόντα που χρειάζονται κοστίζουν περισσότερο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Άλλα Αθλήματα 08.03.26

Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού που ειδικεύεται στο τρίαθλο είναι ο μεγάλος νικητής στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Έγραψε ιστορία στις γυναίκες η Μαρινάκου με τρίτη σερί νίκη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά
Ταρακουνήθηκε η Ήπειρος 08.03.26

Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

«Ξυπνήσαμε απότομα, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα - Δείτε φωτογραφίες από ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες

Σύνταξη
«Θέλω τα… μισθά μου!»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

«Θέλω τα… μισθά μου!»

Ο Νεϊμάρ στο εδώλιο μετά από μήνυση της πρώην μαγείρισσάς του - Καταγγελίες για εξαντλητική εργασία έως 16 ώρες ημερησίως, βαριά καθήκοντα και απλήρωτες υπερωρίες –

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ιωάννινα: Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.
Στα Ιωάννινα 08.03.26

Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.

Το επαγγελματικό βαν ανετράπη καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο - Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Ήπειρος: Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R – «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in
Σεισμός στην Ήπειρο 08.03.26

Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία μετά τα 5,3R στη Λεπτοκαρυά - «Κύρια δόνηση» λέει ο Γκανάς στο in

Ο σεισμός έβγαλε «τον κόσμο στους δρόμους, με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένους», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωαννίνων - Η περιοχή δίνει μικρά μεγέθη, καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι

Σύνταξη
ΗΠΑ και Ισραήλ: Το σχέδιο για επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν
Κόσμος 08.03.26

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν διερευνήσει την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων ειδικών επιχειρήσεων στο Ιράν για να κατάσχουν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού

Σύνταξη
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Πολιτική 08.03.26

Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες
Σεχραζάντ, Ορλάντο, Όφρεντ 08.03.26

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες

Η λογοτεχνία είχε πάντα τη δύναμη να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ηρωίδες των βιβλίων φωτίζουν τις ανισότητες, τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στον χρόνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι
Ελλάδα 08.03.26

Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων.

Σύνταξη
Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – «Θα τον καταδιώξουμε» απειλεί το Ισραήλ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 08.03.26 Upd: 11:51

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – «Θα τον καταδιώξουμε» απειλεί το Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, βομβαρδισμοί και στον Λίβανο - Το Ιράν δηλώνει ότι θα αντέξει πόλεμο 6 μηνών και συνεχίζει τα αντίποινα - Το Ισραήλ απειλεί ότι θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ
Κόσμος 08.03.26

Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου: Τρεις τραυματίες στο Μπαχρέιν, πλήγμα σε υποδομές στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει νωρίς σήμερα τον θάνατο δύο συνοριοφυλάκων, χωρίς να διευκρινίζει την αιτία θανάτου τους ούτε εάν η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τον πόλεμο

Σύνταξη
Γυναίκες σε… μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»
8η Μαρτίου 08.03.26

Γυναίκες σε... μέχρι χθες ανδροκρατούμενα «κάστρα»

Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τρεις γυναίκες μιλούν για τη δουλειά τους σε επαγγελματικούς χώρους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αυστηρά ανδροκρατούμενοι

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Απόρρητο