DO’S: Μείνε ψύχραιμος, για να μπορέσεις να παραμείνεις και συγκεντρωμένος, βγάζοντας έναν πιο δημιουργικό εαυτό προς τα έξω. Στα ερωτικά σου, αν δεν είσαι σίγουρος σχετικά με το τι παίζει με την άλλη πλευρά, μπορείς πολύ απλά να ρωτήσεις. Έτσι, θα δείξεις και ενδιαφέρον. Απόφυγε να πάρεις μέρος σε συζητήσεις, οι οποίες ξέρεις ότι θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.

DON’TS: Μην αφήσεις τις παρορμητικές σου τάσεις να υπερισχύσουν, σήμερα. Κοινώς, μην κάνεις δηλώσεις εντελώς out of the blue. Μη γίνεις έντονος ή απότομος, προσπαθώντας να υπερασπιστείς και τον εαυτό σου, αλλά και τις ιδέες/απόψεις σου. Επίσης, μην αρχίσεις τα ανοίγματα, αλλά μη γίνεις ούτε απρόσεκτος στη διαχείριση των χρημάτων σου.