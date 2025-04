DO’S: Κάνε την καλύτερη σου προσπάθεια, για να οργανώσεις μεθοδικά τις σκέψεις σου. Είναι λίγο all over the place, δε νομίζεις; Αποφάσισε- επιτέλους!- τι είναι αυτό που θέλεις κι έπειτα λάβε δράση, για να το αποκτήσεις. Πίστεψε στον εαυτό σου, Δίδυμε! Επιπλέον, κάνε embrace τα πιο θετικά και ανεβαστικά συναισθήματα που νιώθεις να σε κατακλύζουν.

DON’TS: Μην αγνοήσεις θέματα που έχουν να κάνουν είτε με την καθημερινότητα, είτε με το σπίτι σου. Ούτε να τα αφήσεις, όμως, και για την επόμενη εβδομάδα, γιατί, ίσως, να είναι αργά τότε που θα το θυμηθείς εσύ. Παράλληλα, μην αγνοήσεις ούτε τα ρομαντικά συναισθήματά σου, γιατί έτσι θα αγνοήσεις και κάποιο γκομενάκι. Μην επικοινωνείς εντελώς σκ@τά.