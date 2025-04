Τουλάχιστον 29 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, 55 τραυματίστηκαν και 80 αγνοούνται μετά από σειρά αεροπορικών χτυπημάτων του Ισραήλ στη Σουτζάγια στη βόρεια Γάζα.

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν ότι ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε κοντά σε κλινική σε υποτιθέμενη ασφαλή ζώνη στην αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα.

Δεκάδες ακόμη Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη τη Γάζα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο αριθμός των νεκρών κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το υπουργείο ανέρχεται σε 50.846.

Άλλοι 41 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία την περασμένη ημέρα, με τον αριθμό των τραυματιών να ανεβαίνει στις 115.729.

Ο νέος απολογισμός σχετικά με τους νεκρούς δεν συμπεριλαμβάνει τους 29 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στη Σουτζάγια, σύμφωνα με το Al Jazeera.

More than 20 Palestinians, including children, have been killed in a deadly Israeli attack targeting a residential block of eight homes in the Shujayea neighborhood in eastern Gaza City on Wednesday morning. https://t.co/7OtfARhRZt

— Quds News Network (@QudsNen) April 9, 2025