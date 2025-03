Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ή MSF από το γαλλικό ακρωνύμιό τους, εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι θρηνούν το 10ο μέλος του προσωπικού τους που σκοτώθηκε από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι συγκλονισμένοι και θλιμμένοι από τη δολοφονία του συναδέλφου μας Αλάα Αμπντ-Ελσαλάμ Αλί Οκάλ από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πολυκατοικία του στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, στο κέντρο της Γάζας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Μαζί με εκατοντάδες άλλους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ο Αλάα Αμπντ-Ελσαλάμ Αλί Οκάλ σκοτώθηκε νωρίς το πρωί της 18ης Μαρτίου μετά την επανέναρξη των ισραηλινών επιθέσεων», σημειώνεται.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Alaa Okal joined MSF as a laundry worker in September 2024 and played an important role in supporting people in need of medical care at MSF’s field hospital in Deir Al Balah. He was 29 years old.

Alaa Okaal is the tenth MSF colleague to be killed since the war started in Gaza.… pic.twitter.com/CKagDOonjT

— MSF International (@MSF) March 21, 2025