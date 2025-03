Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους επισιτιστικής βοήθειας στη Γάζα προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το αλεύρι που διατίθεται προς διανομή στους Παλαιστινίους που δοκιμάζονται από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς φτάνει μόνο για τις επόμενες έξι ημέρες.

Η κατάσταση στη Γάζα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική με τεράστιες μειώσεις στη διανομή των προμηθειών αρωγής, σύμφωνα με την υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

«Μπορούμε να παρατείνουμε το διάστημα δίνοντας μικρότερες ποσότητες στον κόσμο, αλλά μιλάμε για μέρες όχι εβδομάδες», δήλωσε ο Σαμ Ρόουζ από την UNRWA σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, μιλώντας από την κεντρική Γάζα.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, έξι στους 25 φούρνους που υποστήριζε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα αναγκάστηκαν να κλείσουν και στους δρόμους έξω από τα αρτοποιεία τώρα περιμένει περισσότερος κόσμος.

Our latest on the situation in📍#Gaza and the #WestBank:

🔹On the night between 17-18 March, the Israeli Forces resumed airstrikes and bombardments across the Gaza Strip. As a result, around 500 people were reportedly killed, including more than 170 children.

🔹The Israeli… pic.twitter.com/qscNMfKEg8

