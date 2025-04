Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα λέει ότι το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο εμβολίων κατά της πολιομυελίτιδας στη Λωρίδα, κάτι που απειλεί όλες τις προσπάθειες που έγιναν τους τελευταίους επτά μήνες ενάντια στον κίνδυνο μιας σχετικής επιδημίας.

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, το παλαιστινιακό υπουργείο δήλωσε ότι οι συνθήκες υγιεινής σε όλη τη Γάζα επιδεινώνονται λόγω των προβλημάτων στους αγωγούς νερού και της απαγόρευσης της παροχής τροφίμων και ιατρικής βοήθειας.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι οι Παλαιστίνιοι, ιδίως τα παιδιά, είναι εκτεθειμένοι στον υποσιτισμό, καθώς και στην εξάπλωση της διάρροιας, των δερματικών ασθενειών και των επιδημιών.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, 42 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα ξημερώματα στη Γάζα, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις του σε όλη την επικράτεια της Λωρίδας της Γάζας.

Δείτε σχετικό βίντεο:

BREAKING: Multiple casualties were just transported to hospital following an Israeli airstrike on a charity kitchen in Al-Mawasi, southern Gaza. pic.twitter.com/96qNMuOVGT

— Quds News Network (@QudsNen) April 7, 2025