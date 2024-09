Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώνει σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της εκστρατείας εμβολιασμού των παιδιών στη Γάζα κατά της πολιομυελίτιδας, απευθύνοντας ωστόσο έκκληση να υπάρξει διαρκής κατάπαυση του πυρός στον 11μηνο πόλεμο για την ελάφρυνση των ανθρωπιστικών δεινών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η UNRWA σημείωσε ότι τις τρεις ημέρες που διεξάγεται η εκστρατεία σε περιοχές στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας περίπου 187.000 παιδιά έχουν εμβολιαστεί. Η εκστρατεία θα μεταφερθεί σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας στο δεύτερο στάδιο.

Αυτή διεξάγεται μετά τον εντοπισμό κρούσματος πολιομυελίτιδας σε ένα βρέφος τον περασμένο μήνα, με το αγοράκι αυτό να αποτελεί το πρώτο κρούσμα της νόσου που καταγράφεται στη Γάζα εδώ και 25 χρόνια. Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε ημερήσιες παύσεις των εχθροπραξιών για οκτώ ώρες σε περιοχές που έχουν οριστεί εκ των προτέρων, ώστε να επιτραπεί να υλοποιηθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί παραβιάσεις των παύσεων αυτών.

«Μεγάλη πρόοδος! Κάθε μέρα στις περιοχές της κεντρικής Γάζας, περισσότερα παιδιά κάνουν εμβόλια κατά της πολιομυελίτιδας», αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί.

«Ενώ αυτές οι ‘παύσεις’ (κατά) της πολιομυελίτιδας προσφέρουν στον κόσμο κάποια ανάπαυλα, αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι διαρκής κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση όλων των ομήρων + η καθιερωμένη ροή ανθρωπιστικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών προμηθειών και προμηθειών υγιεινής», σημείωσε.

Δείτε την ανάρτηση:

Great progress!

Every day in the Middle Areas of #Gaza, more children are getting vaccines against #Polio.

Huge 🙏 to our @UNRWA health teams & partners + @WHO @UNICEF for doing the impossible to reach every child under the age of 10.

I hope the campaign will continue as… pic.twitter.com/FmZKianJ2z

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) September 4, 2024