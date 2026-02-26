Από την Μπάρμπρα, με αγάπη: Οι γλυκές ευχές της Στρέιζαντ στην Τζένιφερ Άνιστον

Τι κι αν τις χωρίζουν περίπου τρεις δεκαετίες; Τα τελευταία χρόνια η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και η Τζένιφερ Άνιστον έχουν αναπτύξει μια στενή φιλία μεταξύ τους, που τη δείχνουν η μια στην άλλη με κάθε ευκαιρία. Όπως έκανε και η 83χρονη σταρ, πριν από λίγες μέρες μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλια της Άνιστον, η θρυλική σταρ δεν έκρυψε τη χαρά της για την προσωπική ευτυχία που βιώνει η φίλη της στο πλευρό του Τζιμ Κέρτις. «Αγαπητή Jen, Χρόνια Πολλά με καθυστέρηση. Χαίρομαι τόσο που είσαι ευτυχισμένη τώρα! Με αγάπη, Barbra», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η κορυφαία τραγουδίστρια, συνοδεύοντας τις ευχές της με ένα στιγμιότυπο από την κοινή τους εμφάνιση στην 30ή τελετή απονομής των Βραβείων SAG το 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barbra Streisand (@barbrastreisand)

Μάλιστα η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που δημοσιεύματα θέλουν τη σταρ της σειράς «Friends» να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι εθεάθη την περασμένη Παρασκευή να επισκέπτεται ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Upper East Side της Νέας Υόρκης, γεγονός που φούντωσε τις φήμες για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Το ακίνητο βρίσκεται σε ένα ιστορικό κτίριο 16 ορόφων χτισμένο το 1925, σε απόσταση αναπνοής από τη λίμνη του Central Park. Παράλληλα, ο Κέρτις έχει θέσει προς πώληση το δικό του σπίτι στο Μανχάταν, αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του μέσω Instagram τον Νοέμβριο, όταν η ‘Ανιστον μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τα γενέθλια του Κέρτις, στο οποίο τον αγκάλιαζε με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου, πολύτιμέ μου».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο γυναίκες ανταλλάσουν ευχές μέσω social media. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και η Τζένιφερ Άνιστον το 2022, στα γενέθλια της Μπάρμπρα Στρέιζαντ.