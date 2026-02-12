magazin
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα
Fizz 12 Φεβρουαρίου 2026, 12:00

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα

Το ζευγάρι έκανε δημόσια τη σχέση του όταν η Τζένιφερ Άνιστον μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Κέρτις τον Νοέμβριο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Άνιστον δέχεται ευχές για τα γενέθλιά της από τον φίλο της, Τζιμ Κέρτις και όλα μοιάζουν να είναι στη θέση τους. Η σταρ της σειράς «Friends» γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ο σύντροφός της απέτινε φόρο τιμής με μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram.

Ο υπνοθεραπευτής και ειδικός σε θέματα υγείας και ευεξίας δημοσίευσε δύο τρυφερές φωτογραφίες των δυο τους. Στην πρώτη, το ζευγάρι φαίνεται να γελάει με την καρδιά του πιασμένοι σε μια ντεμί αγκαλιά στο κατάστρωμα ενός σκάφους. Στη δεύτερη μοιράζονται ένα φιλί.

«HBD MY ❤» έγραφε η λεζάντα χρησιμοποιώντας τη σύντμηση των σόσιαλ μίντια.

«Η Τζεν ήταν πάντα καλά μόνη της και άνετη με το να είναι ελεύθερη, αλλά η σχέση της με τον Τζιμ είναι διαφορετική»

Τους σύστησαν φίλοι

Ο Τζιμ Κέρτις, συγγραφέας του βιβλίου «The Book of Possibility» μίλησε πρόσφατα για τη σχέση του με την νικήτρια των βραβείων Emmy κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» στις 26 Ιανουαρίου.

Εξήγησε ότι τους σύστησαν φίλοι. «Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε να συζητάμε» είπε ο 50χρονος Κέρτις, προσθέτοντας αργότερα ότι είναι μαζί «σχεδόν ένα χρόνο».

Λίγες εβδομάδες πριν από τη συνέντευξη του Κέρτις στο Today, μια πηγή είπε στο People ότι η σταρ του The Morning Show «αισθάνεται πολύ καλά για την κατάσταση με τον Τζιμ».

«Η Τζεν ήταν πάντα καλά μόνη της και άνετη με το να είναι ελεύθερη, αλλά η σχέση της με τον Τζιμ είναι διαφορετική» είπε η πηγή. «Είναι πολύ ευτυχισμένη και άνετη μέσα σε αυτήν».

Η πηγή περιέγραψε τον Κέρτις ως «πολύ γλυκό και υποστηρικτικό» απέναντι στην Άνιστον. «Κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη».

«Η Τζεν μπορεί να είναι τύπος Α και αναλαμβάνει πολλά. Αυτός είναι πολύ σταθερός και προσγειωμένος. Δεν είναι ένας αγχωμένος, έντονος άνδρας και αυτή η ισορροπία της ταιριάζει πολύ»

YouTube thumbnail

Η πιο ώριμη σχέση που έχει ζήσει ποτέ

Μια άλλη πηγή είπε στο People τον Ιανουάριο ότι το ζευγάρι έχει μια «ισορροπία που λειτουργεί εξαιρετικά». Περιέγραψε τον Κέρτις ως «πολύ χαλαρό, αλλά και συγκεντρωμένο και αποφασιστικό» και ως ένα άτομο που «κάνει τα πράγματα με πολύ ήρεμο τρόπο».

«Φέρνει καλή ενέργεια και αυτό είναι κάτι που η Τζεν αγαπά. Η Τζεν μπορεί να είναι τύπος Α και αναλαμβάνει πολλά. Αυτός είναι πολύ σταθερός και προσγειωμένος. Δεν είναι ένας αγχωμένος, έντονος άνδρας και αυτή η ισορροπία της ταιριάζει πολύ».

Ο εσωτερικός πληροφοριοδότης πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν δράματα, συναισθηματικά παιχνίδια ή ανατροπές. Από πολλές απόψεις, είναι η πιο ώριμη σχέση που έχει ζήσει ποτέ».

Τα σχόλια της πηγής ήρθαν μόλις δύο μήνες μετά την επίσημη ανακοίνωση της σχέσης τους στο Instagram τον Νοέμβριο. Τότε, η Άνιστον δημοσίευσε μια φωτογραφία της με τον Κέρτις για τα γενέθλιά του. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου ❤» έγραφε η λεζάντα.

Πριν από αυτή τη δημόσια δήλωση, οι φήμες για ρομαντική σχέση είχαν πυροδοτηθεί από τον Ιούλιο του 2025, όταν τους είδαν στη Μαγιόρκα, μαζί με αστέρες όπως ο Τζέισον Μπέιτμαν, η σύζυγός του Αμάντα Άνκα και η Έιμι Σούμερ.

*Με στοιχεία από people.com

JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Goldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

Goldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι
Βίντεο 11.02.26

Η πόρτα στα κλαμπ του Λονδίνου, ο στρίπερ Χάρι Πότερ και αλκοόλ απ’τα «μάτια» – Η άλλη ζωή της Μάργκο Ρόμπι

Πριν γίνει η βασίλισσα των κόκκινων χαλιών, η Μάργκο Ρόμπι ζούσε σαν φοιτήτρια στο Κλάπαμ, έβγαινε ξέφρενα και κατέληγε… εκτός κλαμπ. Από το διαβόητο Infernos μέχρι bachelorette με στρίπερ ντυμένο Χάρι Πότερ, η σταρ θυμάται τα πιο τρελά της χρόνια

Σύνταξη
Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του
Fizz 11.02.26

Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του

Οι εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» το 2026 του Χάρι Στάιλς έχουν εξοργίσει τους θαυμαστές του με πηγές να αναφέρουν πως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει κάτι γι'αυτό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
«Ευκαιριακή ληστεία» 11.02.26

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
Economist 11.02.26

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;
Μύρισε Αιγαίο 11.02.26

Γιατί η Ντρου Μπάριμορ και ο Ορλάντο Μπλουμ φωνάζουν «Ώπα» και σπάνε πιάτα μεσοπέλαγα;

Με φόντο το κατάστρωμα ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, η Ντρου Μπάριμορ σπάει πιάτα και φωνάζει «Ώπα», αφήνοντας άφωνο τον Ορλάντο Μπλουμ στο νέο, άκρως… ελληνικό σποτ της MSC Cruises.

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
❤️ 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
Επικαιρότητα 12.02.26

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για Παπαληγούρα - «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
Δείτε βίντεο 12.02.26

Μετρό: Με το «Break on through» των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας - Η κεφαλή έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό

Σύνταξη
Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος
Ελλάδα 12.02.26 Upd: 11:53

Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις για το θέμα της υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ με ελεγχόμενους τον ίδιο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
Live: Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο - Δείτε live τις εξελίξεις

Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live

Σύνταξη
Βουλή: Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για τη διαιτησία
Δείτε την αναλυτικά 12.02.26

Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για τη διαιτησία

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στη Βουλή πριν από την έναρξη της σημερινής συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

