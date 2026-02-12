Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Οι φωτογραφίες του Τζιμ Κέρτις για τα 57α γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον δηλώνουν συναίσθημα

Η Τζένιφερ Άνιστον δέχεται ευχές για τα γενέθλιά της από τον φίλο της, Τζιμ Κέρτις και όλα μοιάζουν να είναι στη θέση τους. Η σταρ της σειράς «Friends» γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ο σύντροφός της απέτινε φόρο τιμής με μια γλυκιά ανάρτηση στο Instagram.

Ο υπνοθεραπευτής και ειδικός σε θέματα υγείας και ευεξίας δημοσίευσε δύο τρυφερές φωτογραφίες των δυο τους. Στην πρώτη, το ζευγάρι φαίνεται να γελάει με την καρδιά του πιασμένοι σε μια ντεμί αγκαλιά στο κατάστρωμα ενός σκάφους. Στη δεύτερη μοιράζονται ένα φιλί.

«HBD MY ❤» έγραφε η λεζάντα χρησιμοποιώντας τη σύντμηση των σόσιαλ μίντια.

«Η Τζεν ήταν πάντα καλά μόνη της και άνετη με το να είναι ελεύθερη, αλλά η σχέση της με τον Τζιμ είναι διαφορετική»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jim Curtis (@jimcurtis1)

Τους σύστησαν φίλοι

Ο Τζιμ Κέρτις, συγγραφέας του βιβλίου «The Book of Possibility» μίλησε πρόσφατα για τη σχέση του με την νικήτρια των βραβείων Emmy κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «Today» στις 26 Ιανουαρίου.

Εξήγησε ότι τους σύστησαν φίλοι. «Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε να συζητάμε» είπε ο 50χρονος Κέρτις, προσθέτοντας αργότερα ότι είναι μαζί «σχεδόν ένα χρόνο».

Λίγες εβδομάδες πριν από τη συνέντευξη του Κέρτις στο Today, μια πηγή είπε στο People ότι η σταρ του The Morning Show «αισθάνεται πολύ καλά για την κατάσταση με τον Τζιμ».

«Η Τζεν ήταν πάντα καλά μόνη της και άνετη με το να είναι ελεύθερη, αλλά η σχέση της με τον Τζιμ είναι διαφορετική» είπε η πηγή. «Είναι πολύ ευτυχισμένη και άνετη μέσα σε αυτήν».

Η πηγή περιέγραψε τον Κέρτις ως «πολύ γλυκό και υποστηρικτικό» απέναντι στην Άνιστον. «Κάνει την καθημερινότητά της καλύτερη».

«Η Τζεν μπορεί να είναι τύπος Α και αναλαμβάνει πολλά. Αυτός είναι πολύ σταθερός και προσγειωμένος. Δεν είναι ένας αγχωμένος, έντονος άνδρας και αυτή η ισορροπία της ταιριάζει πολύ»

Η πιο ώριμη σχέση που έχει ζήσει ποτέ

Μια άλλη πηγή είπε στο People τον Ιανουάριο ότι το ζευγάρι έχει μια «ισορροπία που λειτουργεί εξαιρετικά». Περιέγραψε τον Κέρτις ως «πολύ χαλαρό, αλλά και συγκεντρωμένο και αποφασιστικό» και ως ένα άτομο που «κάνει τα πράγματα με πολύ ήρεμο τρόπο».

«Φέρνει καλή ενέργεια και αυτό είναι κάτι που η Τζεν αγαπά. Η Τζεν μπορεί να είναι τύπος Α και αναλαμβάνει πολλά. Αυτός είναι πολύ σταθερός και προσγειωμένος. Δεν είναι ένας αγχωμένος, έντονος άνδρας και αυτή η ισορροπία της ταιριάζει πολύ».

Ο εσωτερικός πληροφοριοδότης πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν δράματα, συναισθηματικά παιχνίδια ή ανατροπές. Από πολλές απόψεις, είναι η πιο ώριμη σχέση που έχει ζήσει ποτέ».

Τα σχόλια της πηγής ήρθαν μόλις δύο μήνες μετά την επίσημη ανακοίνωση της σχέσης τους στο Instagram τον Νοέμβριο. Τότε, η Άνιστον δημοσίευσε μια φωτογραφία της με τον Κέρτις για τα γενέθλιά του. «Χρόνια πολλά, αγάπη μου ❤» έγραφε η λεζάντα.

Πριν από αυτή τη δημόσια δήλωση, οι φήμες για ρομαντική σχέση είχαν πυροδοτηθεί από τον Ιούλιο του 2025, όταν τους είδαν στη Μαγιόρκα, μαζί με αστέρες όπως ο Τζέισον Μπέιτμαν, η σύζυγός του Αμάντα Άνκα και η Έιμι Σούμερ.

*Με στοιχεία από people.com