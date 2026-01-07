«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και την άνεση δύο ανθρώπων που γνωρίζονται μια ζωή, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ χάρισαν στους διαδικτυακούς τους φίλους ένα απολαυστικό βίντεο που έγινε αμέσως viral. Οι δύο σταρ, που αγαπήθηκαν παγκοσμίως μέσα από τη σειρά Friends, έπαιξαν με το παλιό στερεότυπο για το αν οι ξανθιές περνούν τελικά καλύτερα από τις μελαχρινές.

Στο σύντομο κλιπ που ανέβηκε στο Instagram, η Τζένιφερ Άνιστον ακούγεται να αναρωτιέται αν θα μπορούσε ποτέ να γίνει μελαχρινή, πριν απαντήσει μόνη της, γελώντας, ότι στην πραγματικότητα… είναι ήδη. Τότε, η Κοξ κάνει θεαματική είσοδο στο πλάνο, στέκεται πίσω της και σκύβει ώστε να «καλύψει» την Άνιστον με τα δικά της σκούρα μαλλιά, δείχνοντας πώς θα έμοιαζε με ένα πιο καστανό look.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)



Η αντίδραση της Άνιστον είναι άμεση: εντυπωσιάζεται από το πόσο σκούρο δείχνει το χρώμα και το συγκρίνει με την εμφάνισή της στην ταινία Horrible Bosses, όπου είχε υποδυθεί έναν από τους πιο ανατρεπτικούς ρόλους της καριέρας της.

«Ουάου, είναι σκούρο! Σκούρο καφέ! Σαν τον ρόλο που είχα στο Horrible Bosses», σχολίασε.

Η Κοξ, φυσικά, δεν χάνει την ευκαιρία να τη συγχαρεί, θυμίζοντας πόσο ξεχώρισε ως «ατρόμητη» οδοντίατρος.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Άνιστον έθεσε το ερώτημα-κλειδί: «Οι ξανθιές διασκεδάζουν όντως περισσότερο;». Τα σχόλια πήραν φωτιά, με τους fans να αποθεώνουν όχι μόνο το χιούμορ τους, αλλά και τη διαχρονική φιλία τους, που συνεχίζει να χαρίζει αυθόρμητες, αυθεντικές στιγμές – μακριά από σενάρια και τηλεοπτικά πλατό.