Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο

Μετά από δύο γάμους που απασχόλησαν τον παγκόσμιο Τύπο, η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, σχεδιάζουν να παντρευτούν στην Ελλάδα με τα σχέδια για τη γαμήλια τελετή να είναι επτασφράγιστο μυστικό υποστηρίζει το PopRant.

Η φήμη δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε και διαψευστεί από τον κύκλο της Άνιστον ή του συντρόφου της, του υπνωτιστή Τζιμ Κέρτις.

«Η Τζένιφερ Άνιστον πίστευε πως είχε ήδη κάνει τον «γάμο των ονείρων της» με τον Μπραντ Πιτ πριν από 25 χρόνια, όμως, η εμφάνιση του Τζιμ Κέρτις στη ζωή της φέρεται να της άλλαξε γνώμη, επαναφέροντας την πιθανότητα ενός γάμου, αυτή τη φορά για να το κάνει επιτέλους σωστά» σημειώνει το δημοσίευμα με τα AI πορτρέτα τους να έχουν ήδη πλημυρρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την κοινή ελληνική τους καταγωγή μέχρι την αφοσίωση τους στην ευεξία και την ψυχική υγεία, το νέο ζευγάρι σχεδιάζει έναν παραμυθένιο, μυστικό γάμο σε ελληνικό έδαφος, δίνοντας έμφαση στην προσωπική σύνδεση και όχι στα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις, σε μια τελετή που θα είναι πολύ διαφορετική από όσες έχουν προηγηθεί σημειώνει το RadarOnline.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ο γάμος θα γίνει στην Κρήτη ή σε κάποιο άλλο νησί των Κυκλάδων υποστηρίζει το δημοσίευμα, σημειώνοντας πώς η επιλογή δεν είναι τυχαία.

Η Άνιστον φέρεται να θέλει να επιστρέψει στη χώρα των προγόνων της, την Ελλάδα, για τον τρίτο γάμο της. Η επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται τόσο με τη δική της όσο και με την καταγωγή του Κέρτις.

Ο αείμνηστος πατέρας της ηθοποιού, Τζον Άνιστον (Γιάννης Αναστασάκης), γεννήθηκε στην Κρήτη, ένα γεγονός που η ίδια έχει τιμήσει σε αρκετές περιπτώσεις.

Την ίδια στιγμή, μια πρώην σύντροφος του Κέρτις, η Αλίσα Πετινάτο, αποκάλυψε πως και ο ίδιος ο υπνωτιστής έχει ελληνική καταγωγή, προσθέτοντας έτσι έναν ακόμη ισχυρό δεσμό στο ζευγάρι.

«Θέλει έναν γάμο όπου θα περιβάλλονται από αρχαία ερείπια και πανέμορφα φυσικά τοπία. Πάνω απ’ όλα, της αρέσει η ιδέα να δώσουν τους όρκους τους με την ανατολή του ηλίου με θέα το Αιγαίο» λέει ανώνυμη πηγή στο δημοσίευμα.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, υψηλού προφίλ γάμους της, η Άνιστον επιθυμεί αυτή τη φορά μία τελετή μικρή και άκρως προσωπική. Σκοπεύει να περιορίσει τους καλεσμένους της στους πιο στενούς της φίλους, αποφεύγοντας τα μεγάλα πλήθη.

Στη λίστα των εκλεκτών φημολογείται πως θα περιλαμβάνονται ονόματα όπως η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Τζίμι Κίμελ και ο Τζέισον Μπέιτμαν.

Η επιθυμία της Άνιστον για έναν πιο ιδιωτικό γάμο από τους προηγούμενους, αντανακλά την εξέλιξη των προτεραιοτήτων της.

Μετά από δύο πολύ δημοσιοποιημένα διαζύγια, είναι αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα διαφορετικά, εστιάζοντας σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία για την ίδια και τον σύντροφό της.

Ενώ στο παρελθόν θεωρούσε τον θεσμό του γάμου «ξεπερασμένο», η σύνδεση με τον Τζιμ Κέρτις της έχει δώσει μια νέα αίσθηση ενθουσιασμού και δυνατότητας.

Όπως αναφέρει φίλος της ηθοποιού, «H Τζεν είναι πολύ ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή, και ο Τζιμ είναι ένας από τους λόγους. Είναι σαν μια ανάσα φρέσκου αέρα, και όλοι οι στενοί της φίλοι τους αγαπούν χίλια τοις εκατό».

Παρά τις φήμες, ο Κέρτις δεν έχει ακόμη κάνει την επίσημη πρόταση, αλλά το στενό περιβάλλον της ηθοποιού πιστεύει ότι ο γάμος είναι ολοένα και πιο πιθανός.

Οδυνηρό διαζύγιο

Σε πρόσφατη συνέντευξη της η Άνιστον μίλησε για την 20ετή κρυφή μάχη της να αποκτήσει παιδί, απαντώντας σε όσους την αποκαλούσαν εγωίστρια εργασιομανή.

Στην ίδια συνέντευξη η Άνιστον αναφέρθηκε και στο δύσκολο διαζύγιο των γονιών της, που την τραυμάτισε και την οδήγησε σε ψυχανάλυση.

«Το διαζύγιό τους δεν ήταν φιλικό, σε καμία περίπτωση και συνέβη σε μια περίοδο που οι περισσότεροι δεν γνώριζαν το πως έπρεπε να συμπεριφερθούν σε ένα παιδί» είπε η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία ήταν εννέα χρονών όταν έμαθε πως ο πατέρας της Τζον και η μητέρα της Νάνσι αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους στη ζωή τους.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

«Και το πως θα ένιωθα ήταν κάτι που δεν απασχολούσε ιδιαίτερα τους γονείς μου – αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία ήταν πώς θα πληγώσει ο ένας τον άλλον. Κάπως έτσι κατέληξα να είμαι ένα πιόνι» συμπλήρωσε.

Μάλιστα, όπως τόνισε, όλο αυτό την οδήγησε στο να κάνει ψυχοθεραπεία – κάτι που συνέχισε μεγαλώνοντας «και με βοήθησε να αποφύγω στιγμές οργής και έντονες αντιδράσεις».

Η σχέση των γονιών της ήταν και αυτή που την έκανε να πιστεύει ότι είναι πιο εύκολο να είναι κανείς μόνος, είχε εξομολογηθεί σε άλλη συνέντευξη της η Άνιστον.

«Ήμουν μόνη»

Μιλώντας στη Wall Street Journal, το 2023, και μετά δύο πολύκροτους γάμους στο βιογραφικό της η Άνιστον είχε εξομολογηθεί μία λιγότερο γνωστή πτυχή της προσωπικής της ζωής και των επιλογών της.

Η Άνιστον μετράει ήδη δύο γάμους, έναν με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005 και έναν τον Τζάστιν Θερού από το 2015 έως το 2018. Στη συνέντευξη της παραδέχτηκε ότι οι «δύσκολες» παιδικές της εμπειρίες δεν την έκαναν να ανυπομονεί να πει το «δέχομαι».

«Ήταν πάντα λίγο δύσκολο για μένα στις σχέσεις, νομίζω, επειδή ήμουν κάπως μόνη», εξήγησε η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο WSJ Magazine.

View this post on Instagram A post shared by WSJ. Magazine (@wsjmag)

Αναφερόμενη στον πατέρα της, Τζον Άνιστον (ο οποίος απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2022) και τη μητέρα της, Νάνσι Ντο, η Άνιστον εξομολογήθηκε: «Βλέποντας τη σχέση της οικογένειάς μου, δεν με έκανε να πω: ‘Ω, ανυπομονώ να κάνω αυτό’».

Ο Τζον Άνιστον παντρεύτηκε τη Νάνσι το 1965, αλλά η σχέση τους τελείωσε όταν η Τζένιφερ ήταν μόλις εννέα, με το διαζύγιο να εκδίδεται το 1980.

Μιλώντας για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που είχε ο καθόλου φιλικός χωρισμός τους στις δικές της ρομαντικές σχέσεις, η σταρ των Friends παραδέχτηκε ότι ένιωθε «ευκολότερο» να είναι απλώς μόνη.

«Δεν μου άρεσε η ιδέα να θυσιάζεις αυτό που ήσουν ή αυτό που χρειαζόσουν, οπότε δεν ήξερα πώς να το κάνω», δήλωσε. «Ήταν σχεδόν πιο εύκολο απλώς να είμαι κάπως σόλο. Δεν ήξερα ποτέ πραγματικά πώς είναι να δίνεις και να παίρνεις σε μια σχέση».

Οι δηλώσεις της Άνιστον είχαν γίνει όταν πενθούσε την απώλεια του πατέρα της. Ο Έλληνας σε καταγωγή πατέρα της, Τζον Άνιστον, πέθανε τον Νοέμβριο του 2022, σε ηλικία 89 ετών.