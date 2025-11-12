magazin
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Τζένιφερ Άνιστον: Γδύνεται για το ELLE, αποθεώνει τον υπνοθεραπευτή σύντροφό της – «Πολύ φυσιολογικός»
Go Fun 12 Νοεμβρίου 2025 | 21:10

Τζένιφερ Άνιστον: Γδύνεται για το ELLE, αποθεώνει τον υπνοθεραπευτή σύντροφό της – «Πολύ φυσιολογικός»

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι μία από τις γυναίκες που επέλεξε η έκδοση για το θεματικό τεύχος Women in Hollywood 2025

Η Τζένιφερ Άνιστον, 56, φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο του θεματικού αφιερώματος Women in Hollywood 2025 του περιοδικού ELLE.

Η Ελληνοαμερικανίδα σταρ και επιχειρηματίας πόζαρε αισθησιακά με σατέν νυχτικό και ψηλοτάκουνα, ενώ αναφέρθηκε στον νέο της σύντροφο, τον υπνοθεραπευτή Τζιμ Κέρτις.

Η πρωταγωνίστρια των επιτυχιών Friends και The Morning Show επισημοποίησε τη σχέση της στις αρχές Νοεμβρίου, μετά τις φήμες που κυκλοφορούσαν όλο το καλοκαίρι.

«Ο υπνωτισμός είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει. Είναι εξαιρετικός και βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους», δήλωσε η ηθοποιός με ενθουσιασμό, περιγράφοντας τον Τζιμ Κέρτις.

«Είναι πολύ ιδιαίτερος, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός, και θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να προχωρήσουν μέσα από το τραύμα τους και τη στασιμότητα προς τη διαύγεια» συνέχισε η Άνιστον. Πρόσθεσε δε ότι «είναι ένα όμορφο πράγμα να αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό».

Η ηθοποιός, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ (2000-2005) και τον Τζάστιν Θερού (2011-2017), επιβεβαίωσε τη σχέση της στις αρχές Νοεμβρίου, μοιραζόμενη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία τους από τους γενέθλιους εορτασμούς του.

Ο Κέρτις, ο οποίος είναι life coach και γκουρού σχέσεων, ανταπέδωσε την κίνηση με ερωτικές φωτογραφίες στο δικό του προφίλ στο Instagram.

View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Οι φήμες για τη σχέση της Άνιστον με τον Κέρτις ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε διακοπές στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Όπως ανέφερε πηγή στη Daily Mail στα τέλη Αυγούστου, το ζευγάρι είναι αχώριστο: «Κάνουν τα πάντα μαζί, είναι συνέχεια μαζί, και αν πρέπει να λείψουν ο ένας από τον άλλο, είναι διαρκώς στο τηλέφωνο. Είναι τόσο τρελά ερωτευμένοι, είναι απίστευτο».

Το μυστικό της αρμονίας τους φαίνεται να κρύβεται στα κοινά ενδιαφέροντα. «Το καταπληκτικό είναι ότι ταιριάζουν πολύ καλά γιατί έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, όπως ο διαλογισμός, η γιόγκα, η θεραπεία και τα σκυλιά», πρόσθεσε η πηγή.

@instagram.com/elleusa

@instagram.com/elleusa

@instagram.com/elleusa

Πρόσφατα, ο Κέρτις βρέθηκε στο πλάι της Άνιστον στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της δραματικής σειράς The Morning Show στο Apple TV+, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους με κάθε επισημότητα.

Πηγή που μίλησε στο People τόνισε τη θετική επίδραση του Κέρτις στη ζωή της ηθοποιού. «Όλα στη ζωή της έχουν μπει σε μια σειρά και είναι ενθουσιασμένη γι’ αυτό. Ο Κέρτις είναι ό,τι καλύτερο της έχει συμβεί. Οι φίλοι της τον αγαπούν, είναι ήρεμος, πολύ ζεστός και απίστευτα υποστηρικτικός, και έχει φέρει μια πραγματικά σταθερή και θετική ενέργεια στη ζωή της».

Η συνταγή του γκουρού για την αγάπη

Ο Τζιμ Κέρτις, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 824.000 ακολούθους στο Instagram, μοιράζεται συχνά συμβουλές για όσους αναζητούν την αγάπη. Σε πρόσφατο βίντεο, απαντώντας στην ερώτηση «πώς μπορώ να σταματήσω να ερωτεύομαι την ιδέα κάποιου;», ο Κέρτις τόνισε τη σημασία του να παραμένει κανείς παρών.

«Μου αρέσει αυτή η ερώτηση κυρίως επειδή ο υποσυνείδητος νους δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας», εξήγησε.

«Έτσι, όσο περισσότερο φαντασιώνεσαι για το μέλλον που δεν υπάρχει, τόσο περισσότερο το κάνεις πραγματικό. Αυτό είναι το λεγόμενο manifestation. Ωστόσο, σε μια σχέση, αν φαντασιώνεσαι πώς θα είναι ο γάμος με παιδιά και ένα σπίτι στην εξοχή χωρίς να δίνεις σημασία σε όσα συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή, τότε ερωτεύεσαι κάτι που δεν υπάρχει και πιθανότατα κολλάς σε αυτό το άτομο. Πώς να σταματήσεις;» συνέχισε ο γκουρού.

«Δίνοντας σημασία στο τι συμβαίνει εδώ και τώρα. Μείνε παρών και μην προχωράς πολύ μακριά στο μέλλον μέχρι να συμβεί» είπε για τη φιλοσοφία που φαίνεται να έχει φέρει την αρμονία και την αγάπη στη ζωή της Τζένιφερ Άνιστον σημειώνει η Daily Mail.

