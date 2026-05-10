Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 15:15

Οι εκλογικές αναμετρήσεις της Πέμπτης 7 Μαΐου στη Βρετανία εξελίχθηκαν σε μια από τις πιο καθοριστικές πολιτικές δοκιμασίες στην εποχή μετά το Brexit.

Το εκλογικό σώμα στην Αγγλία ψήφισε μεταξύ άλλων για δημοτικούς και περιφερικούς συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές ενώ στην Ουαλία και στις εκλογές της Σκωτίας για την ανάδειξη των τοπικών κοινοβουλίων τους τα οποία έχουν διευρυμένες εξουσίες.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές το μήνυμα ήταν ένα και σαφές: το παραδοσιακό δίπολο Εργατικών – Συντηρητικών έχει διαβρωθεί σοβαρά και η σημαντική άνοδος του ακροδεξιού Reform UK του Ναιτζέλ Φάρατζ αλλάζει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κόμμα του Φάρατζ στους δήμους

Στους δήμους της Αγγλίας το κόμμα του Φάρατζ εξέλεξε 1.451 παραπάνω συμβούλους από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, το κόμμα των Πρασίνων 441 και οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 155. Οι μεγάλοι χαμένοι ήταν οι κυβερνώντες των Εργατικών που απώλεσαν 1.496 δημοτικούς. συμβούλους και το κόμμα των Συντηρητικών που έχασε 563.

Αντιστοίχως στη Σκωτία αν και μια ακόμη φορά νικητής βγήκε το κεντροαριστερό Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) που κύριο στόχο έχει την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Reform UK, για πρώτη φορά στην ιστορία του, κατάφερε να εκλέξει 17 βουλευτές από τους συνολικά 129 που συνθέτουν το τοπικό κοινοβούλιο.

Στην Ουαλία μάλιστα έβαλε 34 βουλευτές και ήρθε δεύτερο μετά το Ουαλικό Κόμμα Πλάϊτ που εξέλεξε 43 από τα συνολικά 96 μέλη που έχει η Ουαλική Βουλή.

Με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ αποδυναμωμένο, τους Συντηρητικούς χωρίς σαφή στρατηγική ανάκαμψη και τα μικρότερα κόμματα, τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες σε τάση ανόδου, είναι ένα βέβαιο, όπως σημειώνουν με νόημα βρετανικά μέσα ενημέρωσης: το βρετανικό πολιτικό πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε βαθιά αναδιάταξη.

Το Reform UK μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν ως περιφερειακή πολιτική δύναμη με περιορισμένη εκλογική επιρροή. Η εντυπωσιακή του όμως άνοδος, με έντονη διείσδυση ακόμη και σε παραδοσιακές περιοχές των Εργατικών και των Συντηρητικών δείχνει ότι δεν αντλεί πλέον μόνο ψήφους διαμαρτυρίας άλλα ότι έχει διαμορφώσει και μια εκλογική βάση με εθνικά χαρακτηριστικά, τονίζουν οι αναλυτές.

Η στρατηγική του Φάρατζ επικεντρωμένη στη σκληρή ρητορική για τον έλεγχο της μετανάστευσης, στην αξιοποίηση της κοινωνικής δυσαρέσκειας λόγω της αύξησης του κόστους ζωής και με ένα έντονο αντισυστημικό θέμα κατά του πολιτικού κατεστημένου του Ουέστμινστερ, είχε τελικά μεγάλη απήχηση στο εκλογικό σώμα.

Στο στρατόπεδο Στάρμερ

Στο αντίποδα, κυρίως για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών αποτελούν ξεκάθαρο πολιτικό πλήγμα. Οι Εργατικοί κατέγραψαν απώλειες ακόμη και σε περιοχές της βόρειας Αγγλίας που επί δεκαετίες αποτελούσαν εκλογικά προπύργιά τους. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα για τον Στάρμερ δεν είναι μόνο εκλογικό αλλά και στρατηγικό.

Η κυβέρνησή του, όπως τονίζουν δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ένα σαφές αφήγημα πολιτικής αλλαγής όπως είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει προεκλογικά.

Συντηρητικοί και Φιλελεύθεροι

Οι Συντηρητικοί, από την πλευρά τους, δεν κατέγραψαν καθολική κατάρρευση, ωστόσο απέτυχαν να παρουσιάσουν την εικόνα ουσιαστικής ανάκαμψης. Το κόμμα παραμένει εγκλωβισμένο από την μια προσπαθώντας να ανακόψει τη διαρροή ψηφοφόρων προς το Reform UK και από την άλλη να πείσει πιο μετριοπαθείς κεντρικούς ψηφοφόρους να το ακολουθήσουν.

Από την άλλη, τα κέρδη καταγράφουν επίσης οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, που σημειώθηκαν κυρίως σε εύπορες και φιλοευρωπαϊκές περιοχές της νότιας Αγγλίας, καθώς και οι Πράσινοι, που φαίνεται ότι τους στήριξαν οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι των Εργατικών.

Το Κόμμα των Συντηρητικών έχει υποστεί σοβαρή διάβρωση. Αν και το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα που ισχύει για τις γενικές σταθερές εκλογές συνεχίζει να ευνοεί τα δύο μεγάλα κόμματα, η άνοδος των μέχρι πρόσφατα, μικρότερων πολιτικών σχηματισμών αναδιαμορφώνει τον πολιτικό χάρτη.

Τη φορά αυτή, όχι μόνο ως πολιτικό ταραχοποιό ή εκφραστή της ψήφου διαμαρτυρίας, αλλά με προοπτική κοινοβουλευτικής διεύρυνσης.

Αυξάνεται επίσης, η πίεση προς τα μεγάλα κόμματα να υιοθετήσουν σκληρότερη στάση στο μεταναστευτικό, καθώς η επιτυχία του Reform καταδεικνύει ότι το ζήτημα εξακολουθεί να κινητοποιεί ισχυρά τμήματα του εκλογικού σώματος.

Για πολλούς αναλυτές, οι εκλογές αυτές δεν συνιστούν απλώς μία ακόμη ενδιάμεση πολιτική δοκιμασία, αλλά ενδεχομένως την αρχή ενός ευρύτερου ανασχηματισμού του βρετανικού κομματικού συστήματος.

Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια

Ιρανικά ΜΜΕ: Συνάντηση Χαμενεΐ με τον αρχηγό του στρατού – «Θα αντιδράσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε επίθεση»
Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στον αρχηγό του στρατού του Ιράν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους»

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Με C-130 o επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη – Σε εξέλιξη η εκκένωση
Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

ΗΠΑ: «Ακούστηκε κρότος και μετά ουρλιαχτά, νομίζαμε θα πεθάνουμε»: Επιβάτες περιγράφουν τη στιγμή που το αεροπλάνο σκότωσε πεζό
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της περιοχής - Το φετοιμαζόταν να αναχωρήσει για Λος Άντζελες

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου
Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA
Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;
Η συνέντευξη Δημητριάδη, «είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων (...) Επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ν. Ανδρουλάκης: «Ένας Κρητικός με τις γενναίες πράξεις του έδειξε την αδιάρρηκτη ψυχή του Ελληνισμού»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του καταδρομέα της ΕΛΔΥΚ, Μανώλη Μπικάκη, ο οποίος πολέμησε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974

Κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator «δείχνει» ο Λάκης Λαζόπουλος – Καταθέτει μήνυση, προσφεύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
Ο Λάκης Λαζόπουλος που ήταν κοινός στόχος ΕΥΠ και Predator αποκαλύπτει στην Αναστασία Γιάμαλη μιλώντας στο Σέιφ Σπέις του in, τη στιγμή που έλαβε το μολυσμένο sms που έγραφε κάτι που «μόνο η ΕΥΠ μπορούσε να γνωρίζει».

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων επηρεάζει ευθέως την απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Η αριστεία δεν είναι ζήτημα ευφυΐας ή προσωπικότητας και το σχολείο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή της.

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει
Επιβεβαιώνεται η «παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία»

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Με C-130 o επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη – Σε εξέλιξη η εκκένωση
Οι ισπανικές αρχές και ο ΠΟΥ ανέφεραν ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο και οι πτήσεις εκκένωσης αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας

Έμμεση παραδοχή ενοχής από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και αποκάλυψη του οικοσυστήματος διαπλοκής της κυβέρνησης σε ένα δισέλιδο
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στην οποία εξέφρασε τις πολιτικές φιλοδοξίες του και ουσιαστικά παραδέχτηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση το μέσο ήταν επίσης το μήνυμα.

Μισιρλή στο «in»: «Είναι μεγάλο βάρος να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού»
Η Ξανθή Μισιρλή μίλησε στο «In» για τους στόχους του τμήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών του Ολυμπιακού και εξέφρασε το πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αγωνίζεται με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα
Εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε το drone μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες

Συμπλοκή με έναν νεκρό από πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη – Πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία
Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη σορό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

