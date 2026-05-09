Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 07:00

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βαθιά διαίρεση είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βρετανία, μετά την ήττα των Εργατικών. Τρία από τα τέσσερα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά θα κυβερνηθούν από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Οι εθνικιστές στην Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία βγήκαν ενισχυμένοι –και μπορεί να φταίει και ο Νάιτζελ Φάρατζ γι’ αυτό.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters για τις εκλογές, είναι μάλλον απίθανο να διαλυθεί η Βρετανία στα εξ ων συνετέθη. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι ψηφοφόροι στη Βρετανία είχαν άλλα κίνητρα όταν ψήφιζαν τα εθνικιστικά κόμματα. Αλλά η κεντρική κυβέρνηση στο Λονδίνο έχει μπροστά της πολλές δυσκολίες πλέον.

«Σεισμική αλλαγή»

Στη Βόρεια Ιρλανδία, η προερχόμενη από το Σιν Φέιν πρωθυπουργός Μισέλ Ο’Νιλ, μίλησε για σεισμική αλλαγή στη Βρετανία. Το κόμμα της επιθυμεί την απόσχιση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένωση με την Ιρλανδία.

Σχολιάζοντας τις βουλευτικές εκλογές στη Σκωτία και την Ουαλία, είπε ότι το αποτέλεσμα «είναι ξεκάθαρο σημάδι ότι η εποχή του Γουέστμινστερ φτάνει στο τέλος της για τους ανθρώπους εδώ και τους ανθρώπους στη Σκωτία και την Ουαλία».

Και οι τρεις αυτές χώρες είχαν συγκρουστεί πολλές φορές με την Αγγλία πριν συμπήξουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Βόρεια Ιρλανδία, οι οπαδοί της ένωσης με το υπόλοιπο νησί και οι φιλοβρετανοί «νομιμοφρονητές» είχαν εμπλακεί σε έναν 30ετή πόλεμο, που έληξε το 1998. Κόμματα που εκπροσωπούν και τις δύο πλευρές κυβερνούν πλέον μαζί βάσει μιας ειρηνευτικής συμφωνίας κατανομής της εξουσίας. Ωστόσο, το 2022 οι εθνικιστές του Σιν Φέιν κέρδισαν τις περισσότερες έδρες και εξέλεξαν τον πρώτο υπουργό για πρώτη φορά το 2024.

Στη Σκωτία, οι εθνικιστές υπέρ της ανεξαρτησίας κυβερνούν από το 2007, παρόλο που οι Σκωτσέζοι ψήφισαν απέρριψαν τη ανεξαρτησία σε δημοψήφισμα το 2014. Κατάφεραν να διατηρήσουν την εξουσία στις εκλογές της Παρασκευής, παρά τα σκάνδαλα που είχαν αποδυναμώσει την ηγεσία τους τα τελευταία χρόνια.

Και στην Ουαλία, το εθνικιστικό κόμμα Plaid Cymru οδεύει προς το να γίνει το μεγαλύτερο κόμμα στη συνέλευση της Ουαλικής Γερουσίας για πρώτη φορά. Οι ψηφοφόροι εγκατέλειψαν τόσο τους Εργατικούς όσο και τους Συντηρητικούς, που κυβερνούν τη Βρετανία περίπου έναν αιώνα.

Και στην Αγγλία, το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ ήταν ο ουσιαστικός νικητής των τοπικών εκλογών, τον αγγλικό εθνικισμό να κυριαρχεί στη ρητορική του. Επίσης, πήγε πολύ καλά και στις Σκωτία και Ουαλία. Η καταδίκη του «πολιτικού κατεστημένου» βρήκε κι εκεί ευήκοα ώτα.

Φόβος απόσχισης

Ο Τζορτζ Φουλκς, πρώην υπουργός Σκωτίας στην κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ, βλέπει έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο. Το εκλογικό σώμα είναι θυμωμένο. Αιτίες, η στασιμότητα στην οικονομία, η παρατεταμένη κρίση κόστους ζωής, η διαδεδομένη αντίληψη ότι οι καλύτερες μέρες στη Βρετανία έχουν περάσει. Έτσι, όσοι μιλούν για αλλαγή του status quo κερδίζουν ψήφους.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να καταλήξουμε να υπνοβατούμε προς το τέλος του Ηνωμένου Βασιλείου», είπε. «Μόλις αυτά τα πράγματα αποκτήσουν δυναμική, είναι δύσκολο να σταματήσουν».

Για τον Φουλκς, υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί η διάλυση στη Βρετανία. Η κεντρική κυβέρνηση στο Λονδίνο να πάει σε μια νέα συνταγματική διευθέτηση. Να θεσμοθετηθεί  ένα νέο κοινοβούλιο που θα αποτελείται από τα τέσσερα έθνη. Διαφορετικά, είναι πιθανό να αποχωρήσει ένα από αυτά την επόμενη δεκαετία.

Παρ’ όλα αυτά, οι εθνικιστές –για την ώρα- δεν έχουν τη δυναμική για να το πετύχουν.

Ο ηγέτης της Σκωτίας Τζον Σουίνι δεν αναμενόταν να κερδίσει την πλειοψηφία των 65 εδρών στο σκωτσέζικο κοινοβούλιο. Τελικά, τα κατάφερε. Και ίσως προχωρήσει σε δεύτερο δημοψήφισμα για απόσχιση.

Στην Ουαλία, όπου οι Εργατικοί είναι το μεγαλύτερο κόμμα εδώ και έναν αιώνα, το Plaid Cymru (Κόμμα της Ουαλίας) αναμένεται να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας πρώτη φορά από την ίδρυση του κοινοβουλίου το 1999. Και έτσι να δώσει στους ντόπιους μεγαλύτερη επιρροή στις δικές τους υποθέσεις. Αξιωματούχοι του κόμματος δήλωσαν ότι δεν θα πιέσουν για δημοψήφισμα στην πρώτη θητεία. Αλλά θα το εξετάσουν αν υπάρξει δεύτερη.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, οι όροι της ειρηνευτικής συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 υποχρεώνουν την κεντρική κυβέρνηση στη Βρετανία να προκηρύξει δημοψήφισμα εάν φαίνεται πιθανό ότι η πλειοψηφία θα υποστηρίξει μια ενωμένη Ιρλανδία. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα να περάσει.

Γιατί ο Φάρατζ «σπρώχνει» προς την ανεξαρτησία

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στη Βρετανία, η υποστήριξη για την ανεξαρτησία ανέρχεται σε περίπου 50% στη Σκωτία, περίπου 40% στη Βόρεια Ιρλανδία και περίπου 25% στην Ουαλία. Αλλά οι ψηφοφόροι υποστήριξαν αυτά τα κόμματα εν μέρει για άλλους λόγους.

Η ανεξαρτησία ήταν μόνο το έκτο πιο σημαντικό ζήτημα για τους Σκωτσέζους, πίσω από την οικονομία, την υγεία, τη μετανάστευση, την εκπαίδευση και τη στέγαση. Στην Ουαλία, η ανεξαρτησία ήταν το 14ο πιο σημαντικό ζήτημα.

Ωστόσο, οι πολιτικοί του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) και του Plaid πιστεύουν ότι η προοπτική νίκης του Φάρατζ στις γενικές εκλογές το 2029 στη Βρετανία, μπορεί να οδηγήσει τους Σκωτσέζους και τους Ουαλούς στην ανεξαρτησία. Ο λαϊκιστής Φάρατζ, με την αντιμεταναστευτική ρητορική, τον λαϊκιστικό αγγλικό εθνικισμό, ενώνει τους ανθρώπους ενάντια στο όραμά του για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο συνασπισμός των «Κελτών» στη Βρετανία

Ωστόσο, είναι περισσότερο άμεσος ο «κίνδυνος» οι «Κέλτες», Ιρλανδοί, Σκωτσέζοι και Ουαλοί να συνασπιστούν. Και διεκδικήσουν περισσότερες εξουσίες για τις αποκεντρωμένες κυβερνήσεις. Για τις δαπάνες, τη φορολογία, την κοινωνική πρόνοια κ.λπ.

Ο Σκωτσέζος Τζον Σουίνι έστειλε μήνυμα αδελφικού χαιρετισμού στο τελευταίο συνέδριο του Σιν Φέιν. Και ο  Sinn Fein, ενώ ο Ρεν Απ Γέρβερθ του Plaid, ορκίστηκε ότι η κυβέρνηση στη Βρετανία θα αναγκαστεί «να καθίσει και να ακούσει» τα κόμματα που είναι αποφασισμένα να «αλλάξουν την ιστορία του έθνους μας και μάλιστα αυτών των νησιών».

Ο Άντριου Μπλικ, καθηγητής Πολιτικής στο King’s College του Λονδίνου εκτιμά ότι μια «κελτική συμμαχία» μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη στη συνεργασία. «Μπορεί να βρίσκονται διαρκώς σε σύγκρουση. Αλλά θα το δούμε», είπε.

  • Με στοιχεία από το Reuters

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Cenergy Holdings: Σε λειτουργία το 2027 τα εργοστάσια σε ΗΠΑ και Αγγλία

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

Παρότι το ρωσικό εργοτάξιο έγινε στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ρώσοι και ιρανοί εργαζόμενοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στο εργοτάξιο

Η αναβάθμιση του πολυτελούς αεροπλάνου που προσφέρει το Κατάρ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στις επικοινωνίες για την αποτροπή των κατασκόπων από το να παρακολουθούν και την ικανότητα αποτροπής εισερχόμενων πυραύλων

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Το Κάμα Σούτρα αποκαλύπτεται ως ένα αρχαίο, ανατρεπτικό κείμενο που θέτει τη γυναικεία επιθυμία και τη συναίνεση στο επίκεντρο, πολύ πριν τη σύγχρονη συζήτηση

Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Από την ανεύρεση αγνοουμένων μέχρι τη βοήθεια συνανθρώπων μας με ειδικές ανάγκες, οι «εργαζόμενοι» σκύλοι διακρίνονται για την αφοσίωση στο καθήκον τους, όποιο και αν είναι αυτό

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Ανακαλύφθηκε ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατιών στην περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, το οποίο είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί».

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Οι συνολικές πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ, για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026, αυξήθηκαν κατά 6,9% σε αξία, φθάνοντας τα 3,49 δισ. ευρώ από 3,27 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

