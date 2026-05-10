ΣΥΡΙΖΑ: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος – Πόσο θα σιωπά ο πρωθυπουργός;

Τη συνέντευξη Δημητριάδη, κατά την οποία ο πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου, υποστηρίζει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, για να προστατέψει «την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Αποκάλυψη! Πλήρης δικαίωση για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτούργησε ως εντολοδόχος. Ο πρωθυπουργός το αποδέχεται ή θα απαντήσει; Πόσο μπορεί να σιωπά; Φοβάται να μιλήσει ο θείος μην του πει κι άλλα ο ανιψιός;», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Παραδέχεται (σ.σ ο Δημητριάδης) ότι η συγκάλυψη έγινε για το κόμμα και την οικογένεια.

Παραδέχεται ότι κινούσε τα νήματα της ΕΥΠ – Predator.

Καλύπτει το πραξικόπημα του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Δημητριάδης εκπροσωπεί την Ομερτά. Αυτός είναι το χέρι του παρακράτους

Η σημερινή συνέντευξη στην Realnews επιβεβαιώνει ότι η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο Μητσοτάκης προς τη Δημοκρατία που πλήγωσε πολλαπλώς είναι η παραίτησή του», σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και προσθέτει: «Η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, ανιψιού του πρωθυπουργού και πρώην Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, είναι άθροισμα υποκρισίας, αλλά και προκλήσεων.

Αναφέρει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή του, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα.

Πώς ανέλαβε την ευθύνη; Παραιτούμενος και σιωπώντας; Η ανάληψη ευθυνών απαιτεί δημόσια λογοδοσία και τοποθέτηση. Επίσης, πώς αντιλαμβάνεται την προστασία των συμφερόντων όλων των παραπάνω ο κ. Δημητριάδης είναι ένα θέμα.

Αναφέρει και μάλιστα ξεκάθαρα, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του χάλασε τα χατίρια της διαπλοκής που λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό το επωμίζεται και θα συνεχίσει να το κάνει ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι τα ονοματεπώνυμα αυτής της διαπλοκής που κάνει κακό στη χώρα και την πολέμησε ο Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη;

Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος καταλάβαμε ακριβώς τι έχει γίνει και τι καταλογίζει η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Και συνεχίζει: «πρέπει να υπάρχει σωστή επαφή του κέντρου με τους βουλευτές, με τις τοπικές οργανώσεις της ΝΔ, με τα εμπορικά, οικονομικά και τεχνικά επιμελητήρια, τους αγρότες και ούτω καθεξής, ώστε να πληροφορούμαστε γρήγορα τις ανάγκες και να επεμβαίνουμε».

Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εμείς, είναι μόνη της απόλυτα ειλικρινής και διαφανής η απάντηση του κ. Δημητριάδη. Ο κυνισμός της ειλικρίνειας ξεπέρασε τα ψέματα της συγκάλυψης.

«Από το 2022, που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση», αναφέρει σε άλλο σημείο. Τι ακριβώς εννοεί; Η σιωπή, οι απειλές, οι εκβιασμοί, οι SLAPP αγωγές είναι η προστασία της ΝΔ και του Μαξίμου;

Για τον κ. Δημητριάδη φαίνεται ότι εκτός από τις φιλίες, που είναι ιερές, ιερές είναι και οι κουμπαριές».