Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Ο «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρεται στην υπόθεση των υποκλοπών σημειώνοντας:

«Σήμερα έχουμε δύο συνεντεύξεις, που επιβεβαιώνουν την παρακμή του κράτους δικαίου στη χώρα με ευθύνη του Πρωθυπουργού.

Από τη μία πλευρά, ο ανιψιός του και «εθνικός ωτακουστής» κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής, αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του.

Δείτε τη δήλωση Ανδρουλάκη

<br />

Και από την άλλη, ο κ. Μενουδάκος, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, μας λέει ότι είναι αδιανόητη η μη εφαρμογή αποφάσεων του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα καθώς και ότι δεν μπορεί μια ομάδα ιδιωτών να οργάνωσε αυτό το παρακράτος, δείχνοντας την κυβέρνηση».

Και τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης: «Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μια πολιτική αλλαγή που δεν θα είναι απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Θα είναι πάνω απ’ όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας».