Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου οι αστυνομικοί στην Πάτρα, μετά από περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκε στην πόλη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να βγήκε στον δρόμο με όπλο και ξεκίνησε να πυροβολεί άσκοπα και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Από τους πολίτες ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, με τους αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο και να εντοπίζουν έξι κάλυκες από πιστόλι κρότου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, καθώς και στο όχημά του, όπου βρέθηκαν ακόμη δύο κάλυκες κρότου και δύο κυνηγετικά όπλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το ένα από τα όπλα έφερε στη θαλάμη δύο φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.