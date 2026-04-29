Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από αναφορά για πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία λίγο πριν τις 7 το απόγευμα μετά από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα περίοικοι κάλεσαν το 100 αναφέροντας ότι υπάρχει επεισόδιο με πολλά άτομα πίσω από τις εστίες ενώ άλλη αναφορά έκανε λόγο και για 2 με 3 πυροβολισμούς που ακούστηκαν.

Έρευνες από την Αστυνομία

Στη συνέχεια από το σημείο διέφυγαν περίπου 30 άγνωστα άτομα προς την οδό Ούλωφ Πάλμε.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή.

Για την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποιος κάλυκες ενώ και τα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο έχουν εξαφανιστεί.