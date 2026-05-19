Αναστάτωση από την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας

Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής η έντονη και δυσάρεστη οσμή, που θυμίζει γκάζι ή αέριο και η οποία είναι αισθητή στην ατμόσφαιρα από το πρωί της Τρίτης.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα από πολίτες που εκφράζουν ανησυχία για πιθανή διαρροή αερίου, ωστόσο – όπως διευκρινίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες – αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επιβεβαιωμένο περιστατικό ή ενεργό συμβάν που να διαχειρίζεται η υπηρεσία.

Οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες στις περιοχές όπου καταγράφονται οι περισσότερες αναφορές και κυρίως στα βόρεια προάστια προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της δυσοσμίας και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πιθανότητα διαρροής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιού, ο οποίος μίλησε στο in, δεν έχει αναγγελθεί κάποιο συμβάν πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παναικολάου αναφέρει στο in πως περίπου στη 1 το μεσημέρι η οσμή ήταν πάρα πολύ έντονη και επικράτησε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, αλλά τώρα έχει κάπως αρχίσει να κοπάζει. «Η μυρωδιά ήταν πάρα πολύ έντονη από Φάληρο ως Σούνιο».

Σύμφωνα με την εταιρεία εταιρεία διανομής αερίου, ENAON, δεν έχει υπάρξει κάποια βλάβη. Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει, έως αυτή τη στιγμή, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ζήτημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής αερίου.

Είχε προ ολίγον ημερών προηγηθεί παρόμοια δυσοσμία η οποία, σύμφωνα με αρμόδιες, ενδεχομένως να συσχετιζόταν με βιομηχανικές εκπομπές.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

Τι λέει ο δήμος Παλαιού Φαλήρου

Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα και στην περιοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, όπως και σε άλλους Δήμους των Νοτίων Προαστίων.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για το φαινόμενο και την προέλευσή του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαβεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων, δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Συνιστάται, προληπτικά, η παραμονή σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα.