Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης από τις IDF – Ξεπέρασαν τις 3.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις
Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο - Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF για τη νέα εντολή εκκένωσης λιβανικών πόλεων και χωριών
Νέα εντολή εκκένωσης για 12 πόλεις και χωριά του Λιβάνου εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) παρά την εκεχειρία.
Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον νότιο Λίβανο
Την εντολή δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο Αβιχάι Αντράεε, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να απομακρυνθούν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τα σπίτια τους, καθώς θα ακολουθήσουν επιθέσεις του ισραηλινού στρατού.
Οι IDF κατηγορούν τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας, αν και στην ανάρτηση δεν αναφέρεται κάτι συγκεκριμένο.
Ο Αντράεε γράφει: «Προς διασφάλιση της ασφάλειάς σας, εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας και απομακρυνθείτε από τα χωριά και τις πόλεις για απόσταση τουλάχιστον 1000 μέτρων σε ανοιχτές εκτάσεις. Όποιος βρίσκεται κοντά σε στοιχεία της Χεζμπολάχ, εγκαταστάσεις και μαχόμενα τμήματά της, θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο!».
Δείτε τη σχετική ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF στο Χ:
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طورا, النبطية التحتا, حبوش, البازورية, طير دبا, كفر حونة, عين قانا, لبايا, جبشيت, الشهابية (طير زبنا), برج الشمالي (صور), حومين الفوقا
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش… pic.twitter.com/uzn5NNHHHl
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2026
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τον Λίβανο, οι IDF έχουν ήδη πραγματοποιήσει χτυπήματα σε Ναμπάτιε και Τύρο.
Με βάση όσα αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ), τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός άλλου στην Τύρο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο απολογισμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις έχει ξεπεράσει τις 3.000, από τις 2 Μαρτίου και μετά.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
The death toll in the latest round of fighting between #Israel and the Iranian-backed #Hezbollah in #Lebanon surpasses 3,000 https://t.co/RhI2MnQSj0 pic.twitter.com/Ky3i6QIAan
— Arab News (@arabnews) May 19, 2026
