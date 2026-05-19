Έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango – Συνελήφθη ο γιος του
Ο γιος του ιδρυτή της Mango θεωρούνταν ύποπτος εδώ και καιρό από τις αρχές της Καταλονίας για τον θάνατο του πατέρα του - Τελικά τον συνέλαβαν
Ο Τζόναθαν Αντιτς, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Αντιτς, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 2024 πέφτοντας από βράχια κατά την διάρκεια πεζοπορίας κοντά στην Βαρκελώνη, συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας της καταλανικής αστυνομίας.
Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ’ όλη την διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε με την υπόθεση του ατυχήματος και γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.
Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο 71χρονος ιδρυτής της Mango έπεσε κατά την διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι τον Σπηλαίων Μονσεράτ στην περιοχή της Βαρκελώνης. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα.
Η μαρτυρία του γιου για τον ιδρυτή της Mango τροφοδότησε τις υποψίες
Ομως η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες. Ο Τζόναθαν Αντιτς έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταίριαζαν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού Τύπου. Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».
Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Αντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη. Ιδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango – Συνελήφθη ο γιος του
