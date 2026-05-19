Έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango – Συνελήφθη ο γιος του
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 12:28

Έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango – Συνελήφθη ο γιος του

Ο γιος του ιδρυτή της Mango θεωρούνταν ύποπτος εδώ και καιρό από τις αρχές της Καταλονίας για τον θάνατο του πατέρα του - Τελικά τον συνέλαβαν

Ο Τζόναθαν Αντιτς, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango Ισακ Αντιτς, ο οποίος σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 2024 πέφτοντας από βράχια κατά την διάρκεια πεζοπορίας κοντά στην Βαρκελώνη, συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας της καταλανικής αστυνομίας.

Ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος καθ’ όλη την διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε με την υπόθεση του ατυχήματος και γρήγορα στράφηκε στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας.

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο 71χρονος ιδρυτής της Mango έπεσε κατά την διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι τον Σπηλαίων Μονσεράτ στην περιοχή της Βαρκελώνης. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα.

Η μαρτυρία του γιου για τον ιδρυτή της Mango τροφοδότησε τις υποψίες

Ομως η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες. Ο Τζόναθαν Αντιτς έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταίριαζαν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού Τύπου. Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Αντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη. Ιδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα – Παραδόθηκε ο δράστης
Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιαπωνία: Φοβάται την έλλειψη νάφθας – Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;
Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων
Ιράν: Ο Τραμπ θέτει μόνος του προθεσμίες και μετά τις ακυρώνει – Απάντηση στην «αναστολή επίθεσης»
Ρωσία – Κίνα: Αλληλοϋποστήριξη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας – Τα μηνύματα ενόψει της συνάντησης Πούτιν με Σι
Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Η σιωπηλή προσάρτηση
Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

