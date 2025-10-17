magazin
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση
17 Οκτωβρίου 2025 | 20:30

Τζόναθαν Άντιτς: Ποιος είναι ο φερόμενος πατροκτόνος του μεγιστάνα της Mango – Μπέκαμ, αμύθητη περιουσία, κακή σχέση

Η τραγική πτώση του ιδρυτή του κολοσσού της μόδας Mango, Ισακ Άντιτς, από ύψος περίπου 150 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Ισπανία τον περασμένο Δεκέμβριο, πήρε μια συγκλονιστική και σκοτεινή τροπή με τον γιο του να φέρεται να είναι ο κύριος ύποπτος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Ο γιος του μεγιστάνα της ένδυσης και συνιδρυτή της Mango Ισακ Άντιτς, Τζόναθαν, είναι από μάρτυρας βασικός ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.

Ο Τζόναθαν Άντιτς, διάδοχος και φερόμενος κληρονόμος ήταν ο μοναδικός μάρτυρας του δυστυχήματος. Πλέον οι αρχές τον εξετάζουν ως βασικό ύποπτο για πιθανή ανθρωποκτονία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως σοκ, καθώς ο εισαγγελέας που ερευνούσε αρχικά την υπόθεση είχε θέσει προσωρινά τη δικογραφία στο αρχείο, μην βρίσκοντας στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, τον Μάρτιο η υπόθεση άνοιξε ξανά με δικαστική εντολή και οι τελευταίες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως ο 44χρονος Τζόναθαν, ο οποίος είχε καταθέσει δύο φορές ως μάρτυρας, θεωρείται πλέον ύποπτος. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ασκηθεί επίσημη δίωξη εναντίον του.

Ο Τζόναθαν Άντιτς, 44, είναι ο μοναδικός γιος του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου και αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειας, κατέχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Mango.

Με σπουδές στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία στις ΗΠΑ και εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (EMBA) από το IESE Business School, ο Τζόναθαν Άνικ προετοιμαζόταν εδώ και χρόνια για τη διαδοχή.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία το 2005 και το 2007 ανέλαβε τη διεύθυνση της ανδρικής σειράς, Mango Man, ενώ είχε επίσης την επίβλεψη του τμήματος Επικοινωνίας και του Σχεδιασμού.

Ωστόσο, το 2014, όταν είχε αναλάβει ρόλο Διευθύνοντος Συμβούλου, η απόδοση του δεν ήταν η προβλεπόμενη με αποτέλεσμα να επιστρέψει ο πατέρας του Ισάακ Άντικ στο τιμόνι της αυτοκρατορίας.

Πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2025, ο Τζόναθαν είχε αποχωρήσει από τις καθημερινές εκτελεστικές του αρμοδιότητες, επικεντρώνοντας το έργο του στις εταιρείες διαχείρισης περιουσίας της οικογένειας, όπως η Punta Na Holding, της οποίας είναι Πρόεδρος, μοιραζόμενος τις ευθύνες με τις δύο αδελφές του.

H απόφαση φέρεται να είχε παρθεί πριν τον θάνατο του πατριάρχη της αυτοκρατορίας Mango, το καλοκαίρι του 2024.

Νέος πατέρας

View this post on Instagram

A post shared by Paula Nata (@paulanata)

Εν μέσω της δυσάρεστης δημοσιότητας και της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς, ο γιος του και φερόμενος ύποπτος, Τζόναθαν Άντιτς θα γίνει πατέρας.

Σύμφωνα με το περιοδικό ¡Hola! ο Τζόναθαν και η σύζυγός του, Πάουλα Νάτα, περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η γέννηση αναμένεται στα τέλη του τρέχοντος έτους, σχεδόν συμπίπτοντας με την πρώτη επέτειο από τον τραγικό χαμό του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Mango.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μια ιδιωτική τελετή, τηρώντας τη διακριτικότητα που πάντοτε χαρακτήριζε τον νεαρό άνδρα.

Αν και είχαν σχεδιάσει μια μεγάλη γιορτή με συγγενείς και φίλους για την άνοιξη, αποφάσισαν να την αναβάλουν λόγω της δύσκολης περιόδου που βίωναν μετά την απώλεια.

View this post on Instagram

A post shared by Paula Nata (@paulanata)

Παρά τις φήμες για πιθανή μετάβαση εξουσίας μετά τον θάνατο του Ισαάκ, ο Τζόναθαν Άντιτς εξακολουθεί να κατέχει κεντρικό ρόλο στην εταιρεία ως Αντιπρόεδρος και διευθυντής της σειράς Mango Man.

Ενώ ο ιδρυτής της Mango είχε εκφράσει στο παρελθόν την πρόθεσή του ο γιος του να αναλάβει κάποτε την επιχείρηση, οι στρατηγικές αποφάσεις παραμένουν στα χέρια της τρέχουσας διοικητικής ομάδας, όπως είχε αποφασίσει ο Ισάκ Άντιτς πριν το θάνατο του.

Ο πατριάρχης της Mango είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να παραδώσει τα ηνία στον γιο του, αλλά τελικά προτίμησε να αναθέσει την αυτοκρατορία ένδυσης σε άλλους αναφέρει η El Pais.

View this post on Instagram

A post shared by Paula Nata (@paulanata)

«Προβληματική σχέση»

Η απόφαση του δικαστή να αλλάξει το νομικό καθεστώς του Τζόναθαν Αντιτς, αναφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, βασίστηκε κυρίως σε δύο καθοριστικούς παράγοντες.

Καταρχάς, στις αντιφάσεις που εντοπίστηκαν στις δύο καταθέσεις του 44χρονου.

Οι εξηγήσεις του για το τι συνέβη στο βουνό Μοντσεράτ —όπου ο πατέρας του, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ισπανίας με περιουσία 3,87 δισεκατομμυρίων Ευρώ, έπεσε από ύψος περίπου 150 μέτρων— είχαν «ασυνέπειες» και «τροφοδότησαν υποψίες στις αρχές».

Ο ίδιος είχε δηλώσει πως περπατούσε μπροστά, άκουσε τον ήχο από τις πέτρες να πέφτουν και γύρισε για να δει τον πατέρα του να πέφτει.

YouTube thumbnail

Όμως, οι περιγραφές του δεν ταίριαζαν με τα ευρήματα της επιτόπιας έρευνας της αστυνομίας, με αναφορές για αντιφάσεις ως προς το πού βρισκόταν το αυτοκίνητο ή αν είχε τραβήξει φωτογραφίες.

Η Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματίας γκόλφερ και σύντροφος του Ισακ Αντιτς, έχει καταθέσει στην αστυνομική έρευνα για τη σχέση πατέρα και γιου περιγράφοντάς τη ως «τεταμένη και προβληματική».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν, η Κνουθ ανέφερε εντάσεις και δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ Ισακ και Τζόναθαν Αντιτς, που φαίνεται να αποτελούν σημείο που η αστυνομία λαμβάνει σοβαρά υπόψη κατά την εξέταση των συνθηκών θανάτου του ιδρυτή της Mango, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ α πορτέ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπέκαμ και αμύθητη περιουσία

Οι αρχές έχουν επιβάλει άκρα μυστικότητα στην υπόθεση, περιορίζοντας δραστικά τις διαρροές και τις πληροφορίες που επιτρέπεται να δώσουν στη δημοσιότητα οι δημόσιοι λειτουργοί, καθώς η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της ζωής και του έργου του εκλιπόντος Αντιτς είναι ήδη ευρέως γνωστές.

Ο Άντιτς, ένας Τούρκος μετανάστης, ίδρυσε τον κολοσσό της μόδας Mango μαζί με τον αδελφό του Ναχμάν το 1984.

Η επιχειρηματική του επιτυχία υπήρξε εντυπωσιακή: μέχρι τον Μάρτιο του 2024, η εταιρεία απασχολούσε περισσότερους από 14.000 εργαζομένους σε περισσότερα από 2.700 καταστήματα που λειτουργούσαν σε πάνω από 110 χώρες.

Μόλις τον προηγούμενο χρόνο, η Mango είχε ανακοινώσει τη συνεργασία της με τη Βικτόρια Μπέκαμ για μια νέα συλλογή, με αφορμή την 40η επέτειό της.

@innovations.mastery How Mango was Created?!⚡ From Barcelona to Worldwide brand! #history #facts #technology #trending ♬ son original – Innovations Mastery

Λίγο πριν τον τραγικό του θάνατο, το περιοδικό Forbes εκτιμούσε την καθαρή περιουσία του πατριάρχη της οικογένειας στα 3,87 δισεκατομμύρια Ευρώ, καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στην Καταλονία και έναν από τους πλουσιότερους στην Ισπανία.

Ο επιχειρηματίας διατηρούσε ένα διακριτικό προφίλ αν και ζούσε στην πολυτέλεια. Είχε στην κατοχή του ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, αξίας άνω των 28,75 εκατομμυρίων Ευρώ, και ένα γιοτ 53 μέτρων, αξίας εκατομμυρίων.

Ο Άντιτς είχε αναθέσει την κατασκευή του μεγαλύτερου γιοτ στον κόσμο, του Nirvana II, μήκους άνω των $100$ μέτρων, αν και τελικά ακύρωσε την ιδέα πριν την έναρξη των εργασιών.

Παρά τον τεράστιο πλούτο του, ο Άντιτς ήταν γνωστός για τον διακριτικό τρόπο ζωής του, καθώς δεν πραγματοποιούσε δημόσιες εμφανίσεις και μέχρι το 2007 ήταν πολύ δύσκολο να φωτογραφηθεί.

Το 2010 θεωρούνταν ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ισπανία. Ο Τζόναθαν ήταν ένας από τους τρεις ενήλικες απογόνους του, έχοντας δύο αδελφές, την Τζούντιθ και τη Σάρα.

Σοκ στην Ιβηρική

Η είδηση του θανάτου του Άντιτς συγκλόνισε την Ισπανία. Ο πρόεδρος της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίγια, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ήταν «συντετριμμένος από την απώλεια του Ισαάκ Άντιτς, ενός αφοσιωμένου επιχειρηματία που με την ηγεσία του συνέβαλε στο να γίνει η Καταλονία μεγάλη και να προβληθεί στον κόσμο».

«Αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι στον καταλανικό και παγκόσμιο τομέα της μόδας. Τα συλλυπητήριά μου και εκείνα ολόκληρης της Κυβέρνησης στην οικογένεια, τους φίλους και την ομάδα της Mango» πρόσθεσε.

YouTube thumbnail

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mango, Τόνι Ρουίθ, με τη σειρά του, εξέδωσε ανακοίνωση, περιγράφοντας την «απροσδόκητη απώλεια» του μη εκτελεστικού προέδρου και ιδρυτή της εταιρείας, σε ένα ατύχημα που συνέβη το Σάββατο. Ο Ρουίθ τόνισε πως ο πατριάρχης και συινδρυτής της Mango «αφιέρωσε τη ζωή του στην εταιρεία, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι χάρη στη στρατηγική του οραματική σκέψη, την εμπνευσμένη ηγεσία του και την ακλόνητη δέσμευσή του στις αξίες που ο ίδιος ενέπνευσε στην επιχείρηση».

Η οικογένεια Άντιτς, μέσω εκπροσώπου, εξέφρασε τον σεβασμό της για τη διαδικασία, και δεσμεύτηκε πως «θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές» τονίζοντας ότι εχει «εμπιστοσύνη στις αρχές, ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και ότι η αθωότητα του Τζόναθαν Άντιτς θα αποδειχθεί».

Η έρευνα συνεχίζεται υπό απόλυτη μυστικότητα, ενώ ο επιχειρηματικός κόσμος παρακολουθεί συγκλονισμένος τις εξελίξεις σε μια υπόθεση που έχει λάβει πλέον διαστάσεις αστυνομικού θρίλερ.

