Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
InShorts 17 Οκτωβρίου 2025 | 13:08
Eνσωμάτωση

Ισπανία: Ανατροπή με τον θάνατο του ιδρυτή της Mango – Έρευνα για ανθρωποκτονία με ύποπτο τον γιο του

Ερευνάται για ανθρωποκτονία του πατέρα του ο γιος του ιδρυτή της Mango. Ο θάνατος είχε θεωρηθεί δυστύχημα

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Η ισπανική αστυνομία ερευνά τον ξαφνικό θάνατο του ιδρυτή της αυτοκρατορίας ενδυμάτων Mango, Ισακ Αντιτς ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Αρχικά ο θάνατος του Ισακ Αντιτς, αποδόθηκε σε ατύχημα. Τώρα όμως οι υποψίες πέφτουν στον γιο του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο Ισακ Αντιτς, 71 ετών, έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο 2024 λόγω πτώσης από 150 μέτρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά του στην Καταλονία.

Όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, η αστυνομία πλέον υποπτεύεται ανθρωποκτονία και επικεντρώνεται στον ενδεχόμενο ρόλο του γιου του Τζόναθαν Αντιτς.

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του τη στιγμή του ατυχήματος και η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες, σύμφωνα με την El Pais.

Ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταιριάζουν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και σύντροφο του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Σύμφωνα με τη εφημερίδα La Vanguardia, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές της έρευνας, ο Τζόναθαν Αντιτς μετατράπηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας από μάρτυρα σε ύποπτο τον Σεπτέμβριο και η αστυνομία ερευνά το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου.

Η οικογένεια ανακοίνωσε μέσω εκπροσώπου ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Αντιτς».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Αντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη. Ιδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.

Headlines:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικοινωνιακό παιχνίδι με τις πληρωμές των αγροτών

Άγχος: Το είδος που δεν έχεις ακούσει αλλά σίγουρα έχεις νιώσει

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βύθιση» λόγω τραπεζικών κλυδωνισμών

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ
Αναζητούνται 17.10.25

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε κατάστημα κινητών με λεία 52.000 ευρώ

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα, φορώντας κράνη, γάντια και μάσκες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους - Μπήκαν στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και απείλησαν με πιστόλι τον υπάλληλο

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Ευλογιά των προβάτων: Σύλληψη ενός 60χρονου στο τελωνείο των Κήπων που προσπάθησε να περάσει εμβόλια
Ελλάδα 17.10.25

Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Πολλοί κτηνοτρόφοι ζητούν να εμβολιάσουν τα κοπάδια τους ενάντια στην ευλογιά των προβάτων - Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για την επιδημία αλλά και για τα παράνομα εμβόλια

Σύνταξη
Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε
Δεσμός τραύματος 17.10.25

Το «εγχειρίδιο» του διπρόσωπου συντρόφου: Η βία κατά των γυναικών ξεκινά πιο νωρίς και πιο ύπουλα από όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακολουθούν ένα τακτικό «εγχειρίδιο» χειραγώγησης, σχεδιασμένο για να δημιουργεί αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «δεσμό τραύματος»

Σύνταξη
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ
Super League 17.10.25

Ο Κόντης ζει ένα «deja-vu» στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ στη θέση του Τερίμ

Είναι η δεύτερη φορά που ο Χρήστος Κόντης εργάζεται στον Παναθηναϊκό και μαθαίνει από τον Τύπο ότι ένας διάσημος ξένος προπονητής έρχεται για να πάρει το πόστο του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Gen Z: H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε – Οι λόγοι
Θέσεις χαμηλής ποιότητας 17.10.25

Πραγματική η δυστυχία της Gen Z - H κρίση εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική είναι βαθύτερη από όσο πιστεύαμε

Μελέτες δείχνουν ότι η Gen Z συνδέει άμεσα την ποιότητα της εργασίας με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Λίβερπουλ – Γιουνάιτεντ με φόντο τα ρεκόρ: Ένα κυνηγάει ο Σαλάχ, ένα θέλει να γλιτώσει ο Σλοτ (vids, pics)

Στο πιο παραδοσιακό ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Κυριακή τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να «ψάχνει» μια ιστορική κορυφή και τον Άρνε Σλοτ να θέλει να.. αποφύγει την αρνητική πλευρά της Ιστορίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική
Κόσμος 17.10.25

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτικά γυμνάσια στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων, που συνεχίζουν να πλήττουν σκάφη στην Καραϊβική

Σύνταξη
Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
Αυτή ξέρει 17.10.25

Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ - Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά» λέει η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ανακοίνωση Κατζ 17.10.25

Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα - Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
Άγνωστος Στρατιώτης 17.10.25

Τσουκαλάς: Οι δηλώσεις Φεύγα για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ

«Τα παιδιά των Τεμπών δεν έπεσαν για την πατρίδα» δήλωσε ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
