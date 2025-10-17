Η ισπανική αστυνομία ερευνά τον ξαφνικό θάνατο του ιδρυτή της αυτοκρατορίας ενδυμάτων Mango, Ισακ Αντιτς ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Αρχικά ο θάνατος του Ισακ Αντιτς, αποδόθηκε σε ατύχημα. Τώρα όμως οι υποψίες πέφτουν στον γιο του, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

#ULTIMAHORA | Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, presuntamente a manos de su hijo. El empresario deja una herencia de 8.000 millones de euros. 🔴 #EnBocaDeTodos17O en @cuatro con @Nacho_Abad ➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/4933RbKHd4 — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 17, 2025

Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, ο Ισακ Αντιτς, 71 ετών, έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο 2024 λόγω πτώσης από 150 μέτρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με την οικογένειά του στην Καταλονία.

Όμως, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, η αστυνομία πλέον υποπτεύεται ανθρωποκτονία και επικεντρώνεται στον ενδεχόμενο ρόλο του γιου του Τζόναθαν Αντιτς.

Ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον πατέρα του τη στιγμή του ατυχήματος και η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες, σύμφωνα με την El Pais.

Ο μάρτυρας έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταιριάζουν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και σύντροφο του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Σύμφωνα με τη εφημερίδα La Vanguardia, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές της έρευνας, ο Τζόναθαν Αντιτς μετατράπηκε κατά την εξέλιξη της έρευνας από μάρτυρα σε ύποπτο τον Σεπτέμβριο και η αστυνομία ερευνά το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου.

Η οικογένεια ανακοίνωσε μέσω εκπροσώπου ότι «πιστεύει στη γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην απόδειξη της αθωότητας του Τζόναθαν Αντιτς».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Αντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη. Ιδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.