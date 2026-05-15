Ηράκλειο: Ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο – «Θα πας να μισερώσεις το κοπέλι μας παραμονή του γάμου του»
Ο 33χρονος αλλά και μέλη της οικογένειας του περιέγραψαν ένα «εκρηκτικό» κλίμα
- Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
- Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
- Περίπου 500 παραπεμπτικά τον μήνα εκτελούσε ο φυσικοθεραπευτής που συνελήφθη για απάτη εις βάρος του ΕΟΠΥΥ
- Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε κλίμα ακραίας έντασης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η μεταγωγή του 47χρονου από τη Μεσσαρά στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.
Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των συγγενών του 33χρονου θύματος, οι οποίοι επιχείρησαν να τον λιντσάρουν κατά την είσοδό του στο κτίριο.
Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν ο 33χρονος – λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας – τραυματίστηκε σοβαρά, καταγγέλλοντας ηθελημένο εμβολισμό από το όχημα του 47χρονου λόγω παλιών διαφορών.
Μόλις ο 47χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, συγγενείς του 33χρονου, που βρίσκονταν ήδη στον χώρο, κινήθηκαν εναντίον του, επιχειρώντας να του επιτεθούν και να τον χτυπήσουν.
Επικράτησε αναστάτωση, ενώ ακούγονταν φωνές όπως «Θα πας να μισερώσεις το κοπέλι μας παραμονή του γάμου του».
Τι καταγγέλλουν οι δύο πλευρές
Ο 33χρονος, ο οποίος είχε μιλήσει και στο Cretalive.gr, κατήγγειλε ότι ο 47χρονος με τον οποίο είχαν προστριβές από το παρελθόν, επιχείρησε να τον εμβολίσει εσκεμμένα με το αυτοκίνητο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να καθηλωθεί για εβδομάδες στο κρεβάτι λίγο πριν τον γάμο του, στις 12 Ιουνίου.
«Έχω φοβερούς πόνους, δεν κοιμάμαι, με πιάνουν κρίσεις πανικού. Για ποιο ατύχημα μιλάνε; Κινήθηκε κατά πάνω μου με πρόθεση δύο φορές. Είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη…».
Ο 33χρονος αλλά και μέλη της οικογένειας του περιέγραψαν ένα «εκρηκτικό» κλίμα, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος συμπεριφέρεται με προκλητικό τρόπο, ενώ ζητούν, όπως λένε, να γίνει ό,τι πρέπει από μέρους της δικαιοσύνης καθώς υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού της όλης κατάστασης.
Εκ διαμέτρου αντίθετοι είναι οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο 47χρονος, ο οποίος αρνείται την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι τα όσα καταγγέλλει ο 33χρονος είναι αβάσιμα. Κατά τον ίδιο, υπήρξε ένα λεκτικό επεισόδιο, θέλησε, ωστόσο, να δώσει τόπο στην οργή και πήγε να φύγει. Ο δρόμος στο σημείο είναι στενός και, κατά τους ισχυρισμούς του, ίσως κατά την διέλευση του να «βρήκε» το αυτοκίνητο του καταγγέλλοντα και να τον χτύπησε. Ο κατηγορούμενος μιλάει για ατύχημα και παραπέμπει στην κατάθεση του πατέρα του 33χρονου στην οποία γίνεται λόγος για τροχαίο.
- Ιαπωνία: Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Τοχόκου
- Μισθοί: Ευρώπη δύο ταχυτήτων – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
- Ποιος είναι ο DJ που έρχεται στο ΟΑΚΑ για το Final Four της Euroleague (pic)
- Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
- Connected Childhood: Γιατί οι έφηβοι δυσκολεύονται να αποσυνδεθούν από το διαδίκτυο;
- Κάιλι Τζένερ: Αποκαλύπτει τις επιπλοκές στη δεύτερη εγκυμοσύνη που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει
- Καιρός: Έρχεται ξανά σκόνη από την Αφρική – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
- Φυτοφάγος γίγαντας ήταν ο μεγαλύτερος γνωστός δεινόσαυρος της Νοτιοανατολικής Ασίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις