Σε κλίμα ακραίας έντασης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η μεταγωγή του 47χρονου από τη Μεσσαρά στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των συγγενών του 33χρονου θύματος, οι οποίοι επιχείρησαν να τον λιντσάρουν κατά την είσοδό του στο κτίριο.

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα, όταν ο 33χρονος – λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας – τραυματίστηκε σοβαρά, καταγγέλλοντας ηθελημένο εμβολισμό από το όχημα του 47χρονου λόγω παλιών διαφορών.

Μόλις ο 47χρονος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, συγγενείς του 33χρονου, που βρίσκονταν ήδη στον χώρο, κινήθηκαν εναντίον του, επιχειρώντας να του επιτεθούν και να τον χτυπήσουν.

Επικράτησε αναστάτωση, ενώ ακούγονταν φωνές όπως «Θα πας να μισερώσεις το κοπέλι μας παραμονή του γάμου του».

Τι καταγγέλλουν οι δύο πλευρές

Ο 33χρονος, ο οποίος είχε μιλήσει και στο Cretalive.gr, κατήγγειλε ότι ο 47χρονος με τον οποίο είχαν προστριβές από το παρελθόν, επιχείρησε να τον εμβολίσει εσκεμμένα με το αυτοκίνητο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να καθηλωθεί για εβδομάδες στο κρεβάτι λίγο πριν τον γάμο του, στις 12 Ιουνίου.

«Έχω φοβερούς πόνους, δεν κοιμάμαι, με πιάνουν κρίσεις πανικού. Για ποιο ατύχημα μιλάνε; Κινήθηκε κατά πάνω μου με πρόθεση δύο φορές. Είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη…».

Ο 33χρονος αλλά και μέλη της οικογένειας του περιέγραψαν ένα «εκρηκτικό» κλίμα, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος συμπεριφέρεται με προκλητικό τρόπο, ενώ ζητούν, όπως λένε, να γίνει ό,τι πρέπει από μέρους της δικαιοσύνης καθώς υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού της όλης κατάστασης.

Εκ διαμέτρου αντίθετοι είναι οι ισχυρισμοί που προβάλλει ο 47χρονος, ο οποίος αρνείται την αποδιδόμενη κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι τα όσα καταγγέλλει ο 33χρονος είναι αβάσιμα. Κατά τον ίδιο, υπήρξε ένα λεκτικό επεισόδιο, θέλησε, ωστόσο, να δώσει τόπο στην οργή και πήγε να φύγει. Ο δρόμος στο σημείο είναι στενός και, κατά τους ισχυρισμούς του, ίσως κατά την διέλευση του να «βρήκε» το αυτοκίνητο του καταγγέλλοντα και να τον χτύπησε. Ο κατηγορούμενος μιλάει για ατύχημα και παραπέμπει στην κατάθεση του πατέρα του 33χρονου στην οποία γίνεται λόγος για τροχαίο.