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Συναγερμός σήμανε σε καφετέρια στην Πάτρα, καθώς μία 35χρονη γυναίκα χρειάστηκε να ενεργοποιήσει το panic button όταν ο πρώην σύζυγος της, παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, την πλησίασε

Ο 35χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία, σύμφωνα με το tempo24.news.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβη σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό.

Ενημερώθηκε το Τμήμα της Άμεσης Δράσης Πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητο του εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, επτά φυσίγγια και ένας παράνομος ασύρματος.