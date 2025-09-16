Δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη οδήγησαν σε αντίστοιχες συλλήψεις, ενός 41χρονου και ενός 43χρονου, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις συντρόφους των εν λόγω ανδρών.

Η 45χρονη φοβήθηκε για τη ζωή της όταν είδε πάλι τον πρώην της να την παρακολουθεί και έκανε χρήση του panic button

Συγκεκριμένα, η μία περίπτωση αφορά σε μια 45χρονη στο Ηράκλειο που δεχόταν απειλές από τον 43χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος επέμενε να την παρακολουθεί προκαλώντας της ασφυκτική πίεση και φόβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, η 45χρονη είχε φροντίσει να παραλάβει το panic button από τις Αρχές και όταν είδε τη Δευτέρα τον πρώην της πάλι μπροστά της φοβήθηκε για τη ζωή της και το ενεργοποίησε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Κρήτη: Το περιστατικό στο Ρέθυμνο

Το δεύτερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που απασχόλησε τις αστυνομικές Αρχές της Κρήτης αφορά σε μια 51 χρονη στο Ρέθυμνο, η οποία κατήγγειλε ότι ο 41χρονος σύζυγός της την κλείδωσε μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δύο σύζυγοι καυγάδισαν έντονα μέσα στο σπίτι τους, παρουσία των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο σύζυγός της την κλειδαμπάρωσε μέσα στο σπίτι και δεν την άφηνε να κάνει ρούπι, με αποτέλεσμα εκείνη να αρχίσει να φοβάται για τη ζωή της και τελικά να καταφέρει να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι συνέλαβαν τον 41χρονο, αλλά και την ίδια καθώς ο κατηγορούμενος κατέθεσε με τη σειρά του μήνυση εις βάρος για απειλή.

Οι έρευνες για τη διερεύνηση των δύο περιστατικών συνεχίζονται από την Αστυνομία στην Κρήτη.