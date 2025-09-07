Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 4χρονου παιδιού του
Ο 42χρονος κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 6 του νόμου 3500/2006 «περί ενδοοικογενειακής βίας»
Στη σύλληψη 42χρονου, υπηκόου Αλβανίας, προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου, 6 Σεπτεμβρίου, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου.
Βία κατά του 4χρονου τέκνου του
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η πράξη του 42χρονου έλαβε χώρα στον εξωτερικό λιμένα Τήνου, σε βάρος του 4χρονου τέκνου του.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.
«Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου προέβησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού (υπήκοο Αλβανίας) για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 ¨Περί ενδοοικογενειακής βίας¨. Η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα στον εξωτερικό λιμένα Τήνου, σε βάρος του 4χρονου τέκνου του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.
