Θλίψη στην ενόργανη γυμναστική: Σκοτώθηκε σε τροχαίο στα 41 του ο Γκαέλ Ντα Σίλβα

Θλίψη στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής, καθώς ο Γκαέλ Ντα Σίλβα έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 41 ετών.

Ο Ντα Σίλβα ήταν είχε κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012, ενώ είχε συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους Γάλλους αθλητές.

Ποιος ήταν ο Γκαέλ Ντα Σίλβα

Ο Ντα Σίλβα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της γαλλικής ενόργανης γυμναστικής την προηγούμενη δεκαετία, με σημαντικές διακρίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε το 2012, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης.

Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκπροσωπώντας τη Γαλλία στο ομαδικό της ενόργανης γυμναστικής. Η γαλλική ομάδα ολοκλήρωσε την παρουσία της στην όγδοη θέση, ενώ ο ίδιος έφτασε μία ανάσα από την πρόκριση στον τελικό των ασκήσεων εδάφους, καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση στα προκριματικά.

Η διεθνής του πορεία είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, με αξιοσημείωτη παρουσία και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής (2010) στο Ρότερνταμ, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην πέμπτη θέση της γαλλικής ομάδας.

Η τελευταία εμφάνιση και το τροχαίο του 2004

Ο θάνατός του έρχεται λίγα 24ωρα μετά την εμφάνισή του στο Ομαδικό Πρωτάθλημα στην πόλη Αμιέν της Γαλλίας, σύμφωνα με τη «L’Équipe».

Ο Ντα Σίλβα παραλίγο να χάσει τη ζωή του σε τροχαίο το 2004, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Κατάφερε να δηλώσει συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, όμως μία ρήξη χιαστού του στέρησε το ολυμπιακό του όνειρο.

Ο πρόωρα χαμένος πρωταθλητής αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τρία παιδιά ηλικίας 12, 9 και 6 ετών.