Ο «αειθαλής» Λευτέρης Πετρούνιας έκανε ξανά μία εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυμναστικής που πραγματοποιείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Στο 9ο παγκόσμιο που συμμετέχει, 16 χρόνια μετά το πρώτο του (2009), ο 34χρονος άνοιξε την αυλαία μαζί με την ελληνική αποστολή στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος.

Στον προκριματικό, ο «βασιλιάς των κρίκων» έδειξε για άλλη μία φορά την κλάση του, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους βαθμούς στο γκρουπ του. Συγκεκριμένα, βαθμολογήθηκε με 8.666 για την εκτέλεση του προγράμματος με 5.700 δυσκολία, συγκεντρώνοντας 14.366 συνολικά. Με μία ατυχία με ανισορροπία και ένα παραπάνω βήμα στην έξοδο στοίχισαν μερικούς βαθμούς, ωστόσο έδειξε ότι μπορεί να διεκδικήσει για άλλη μία φορά μετάλλιο. Θυμίζουμε ότι έχει 3 χρύσα (2015, 2017, 2018) και ένα ασημένιο (2023) σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Πετρούνιας πλέον πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα γκρουπ. Ο προκριματικός διεξάγεται σε 8 γκρουπ χωρών και η Ελλάδα αγωνίστηκε στο πρώτο. Στο τέλος της ημέρας, ο Έλληνας πρωταθλητής θα έχει μία καλύτερη εικόνα για τη θέση του, καθώς θα έχουν πραγματοποιηθεί τα προγράμματα των 6 γκρουπ, ενώ το πρωί της Δευτέρας (20/10), θα γνωρίζει σίγουρα τα αποτελέσματα. Στον τελικό της Παρασκευής (24/10) προκρίνονται οι 8 καλύτεροι αθλητές.

Ο Πετρούνιας και οι Τσολακίδης, Γραικός και Τανταλίδης

Μαζί με τον Πετρούνια, στην Τζακάρτα ταξίδεψαν άλλοι 3 εκπρόσωποι της Ελλάδας, ο Στέφανος Τσολακίδης όπου αγωνίστηκε στον προκριματικό του δίζυγου και οι Αλκίνοος Γραικός και Αντώνης Τανταλίδης στο σύνθετο.

Ο Τσολακίδης βαθμολογήθηκε με 6.266 βαθμούς σε πρόγραμμα δυσκολίας 4.900, συγκεντρώνοντας συνολικά 11.166, καθώς είχε άσχημη πτώση στην έξοδο και βρίσκεται προσωρινά στην 11η θέση.

Στο σύνθετο, ο Γραικός συγκέντρωσε 72.132 βαθμούς και ο Τανταλίδης 71.698, που τους κατατάσσουν προσωρινά στην 4η και 5η θέση, πίσω από τους Ιάπωνες Χασιμότο και Σινοσούκε και τον Ντόαν από την Τζαμάικα. Η τελική τους θέση θα καθοριστεί το μεσημέρι της Δευτέρας (20/10), όπου θα ολοκληρωθεί ο προκριματικός.

Ο τελικός στο σύνθετο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου με τους 24 καλύτερους του προκριματικού, ωστόσο οι βαθμολογίες που συγκέντρωσαν οι δύο Έλληνες θεωρητικά δεν θα είναι αρκετοί για να τους δώσουν την πρόκριση. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023 στην Αμβέρσα, ο Νίκος Ηλιόπουλος είχε συγκεντρώσει 76.830 βαθμούς και ολοκλήρωσε την παρουσία του στην 61η θέση, ενώ στο Λίβερπουλ το 2022, ο Απόστολος Κανέλλος με 70.732β κατέκτησε την 8η θέση.

Οι επιμέρους βαθμολογίες του Γραικού

Μονόζυγο – 12.633β

Ασκήσεις εδάφους – 11.733β

Πλάγιος ίππος – 12.600β

Κρίκοι – 11.066β

Άλμα – 13.400β

Δίζυγο – 10.700β

Οι επιμέρους βαθμολογίες του Τανταλίδη

Μονόζυγο – 11.133β

Ασκήσεις εδάφους -9.666β

Πλάγιος ίππος – 13.266β

Κρίκοι – 11.700β

Άλμα – 14.033β

Δίζυγο – 11.900β