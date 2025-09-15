Βόλος: Στα δικαστήρια πρώην ζευγάρι – Της πέταξε σφυρί επειδή παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα
Στα δικαστήρια οδηγείται ένα πρώην ζευγάρι, μετά από σοβαρό επεισόδιο στη Νέα Δημητριάδα Βόλου.
Στα δικαστήρια θα λύσει τις διαφορές του ένα πρώην ζευγάρι στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.
Σύμφωνα με το magnesianews, όλα έγιναν γύρω στις 11:00, όταν η γυναίκα φέρεται να εμφανίστηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της, παρά τα ασφαλιστικά μέτρα που υπήρχαν εις βάρος της. Οι δυο τους άρχισαν να λογομαχούν έντονα, με την κατάσταση να ξεφεύγει.
Βγήκε από το σπίτι κρατώντας σφυρί, της το πέταξε και τη χτύπησε
Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και να το εκσφενδόνισε εναντίον της, χωρίς να την πετύχει. Ακολούθως, την πλησίασε και φέρεται να τη χτύπησε. Γείτονες που άκουσαν τις φωνές, κάλεσαν την αστυνομία. Η γυναίκα, που είχε συνέλθει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
Εις βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης
