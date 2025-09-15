newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Βόλος: Στα δικαστήρια πρώην ζευγάρι – Της πέταξε σφυρί επειδή παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:44

Βόλος: Στα δικαστήρια πρώην ζευγάρι – Της πέταξε σφυρί επειδή παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα

Στα δικαστήρια οδηγείται ένα πρώην ζευγάρι, μετά από σοβαρό επεισόδιο στη Νέα Δημητριάδα Βόλου.

Σύνταξη
Vita.gr
Στα δικαστήρια θα λύσει τις διαφορές του ένα πρώην ζευγάρι στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με το magnesianews, όλα έγιναν γύρω στις 11:00, όταν η γυναίκα φέρεται να εμφανίστηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της, παρά τα ασφαλιστικά μέτρα που υπήρχαν εις βάρος της. Οι δυο τους άρχισαν να λογομαχούν έντονα, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Βγήκε από το σπίτι κρατώντας σφυρί, της το πέταξε και τη χτύπησε

Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να βγήκε από το σπίτι κρατώντας ένα σφυρί και να το εκσφενδόνισε εναντίον της, χωρίς να την πετύχει. Ακολούθως, την πλησίασε και φέρεται να τη χτύπησε. Γείτονες που άκουσαν τις φωνές, κάλεσαν την αστυνομία. Η γυναίκα, που είχε συνέλθει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Εις βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα σωματικής βλάβης

Markets
Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Economy
Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
Κοινές δηλώσεις με Κόστα 15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
