Το «panic button» έσωσε 30χρονη από τον πρώην σύζυγό της

Την ώρα που η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη τα γεγονότα στο Βόλο, όπου σημειώθηκε μία ακόμα γυναικοκτονία, μια άλλη γυναίκα αισθάνθηκε απειλή από τον πρώην σύζυγό της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην Πάτρα, όταν μια 30χρονη γυναίκα μπήκε στο αυτοκίνητό της και ξεκίνησε την πορεία της όταν αντιλήφθηκε πως ο πρώην σύζυγός της, την ακολουθούσε με την μηχανή του.

H 30χρονη ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της προχώρησε στην ενεργοποίηση του «Panic Button» που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της, για να γλυτώσει από τον 41χρονο πρώην σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ήταν υπότροπος, καθώς και στο παρελθόν φέρεται να είχε προκαλέσει προβλήματα στην 30χρονη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί την εφαρμογή του Panic Button.

Πώς χορηγείται το Panic Button και ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης

Το θύμα θα εγκαθιστά την εφαρμογή στο κινητό με έναν αριθμημένο κωδικό. Το πρώτο βήμα είναι να γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής, η οποία είναι διαθέσιμη και για λογισμικά ios και android. Το panic button εγκαθίστανται σε κινητά τηλέφωνα και για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση του ονοματεπώνυμου, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και των στοιχείων διαμονής και επικοινωνίας της δικαιούχου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η γυναίκα έχει την δυνατότητα να ειδοποιεί την διεύθυνση άμεσης δράσης («100»), με το πάτημα της σχετικής ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου της, σε περίπτωση που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ή σε απειλή κινδύνου της ζωής της ή της σωματικής ακεραιότητάς της. Εάν το συμβάν αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η διεύθυνση άμεσης δράσης Αττικής ενημερώνει άμεσα την αντίστοιχη υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Με το πάτημα της ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, η εφαρμογή ενεργοποιείται και αμέσως αποστέλλεται sms στο επιχειρησιακό κέντρο της διεύθυνσης άμεσης δράσης Αττικής, με τις απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου προσώπου, που βρίσκονται καταχωρημένες ως δεδομένα της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο σύνδεσμος με την θέση γεωεντοπισμού της γυναίκας που κινδυνεύει, όπως εμφανίζεται κατά τον χρόνο ενεργοποίησης της εφαρμογής.

Τα στοιχεία που χρειάζονται για την εγκατάσταση της εφαρμογής

Τα στοιχεία που καταγράφονται κρυπτογραφημένα στην βάση δεδομένων «ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΙΚΟY (Panic Button)» είναι τα εξής:

α. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

β. Ονοματεπώνυμο

γ. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου

δ. Διεύθυνση κατοικίας (με αριθμό και Ταχυδρομικό Κώδικα σε διακριτά πεδία)

ε. Όνομα που αναγράφεται στο κουδούνι της κατοικίας

στ. Όροφος Κατοικίας

ζ. Ύπαρξη ιστορικού περιστατικών κακοποίησης

η. Ένδειξη κατοχής όπλου

θ. Ένδειξη ύπαρξης τέκνων

ι. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού εξαρτήσεων από ουσίες

ια. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού ψυχολογικών διαταραχών

ιβ. Ένδειξη εγκυμοσύνης

ιγ. Κωδικός χρήσης της εφαρμογής που αποδίδεται στο χρήστη