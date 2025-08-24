newspaper
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Το «panic button» έσωσε 30χρονη από τον πρώην σύζυγό της
Ελλάδα 24 Αυγούστου 2025 | 05:02

Το «panic button» έσωσε 30χρονη από τον πρώην σύζυγό της

Η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της την καταδίωκε στο δρόμο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Spotlight

Την ώρα που η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη τα γεγονότα στο Βόλο, όπου σημειώθηκε μία ακόμα γυναικοκτονία, μια άλλη γυναίκα αισθάνθηκε απειλή από τον πρώην σύζυγό της και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην Πάτρα, όταν μια 30χρονη γυναίκα μπήκε στο αυτοκίνητό της και ξεκίνησε την πορεία της όταν αντιλήφθηκε πως ο πρώην σύζυγός της, την ακολουθούσε με την μηχανή του.

H 30χρονη ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της προχώρησε στην ενεργοποίηση του «Panic Button» που είχε εγκαταστήσει στο κινητό της, για να γλυτώσει από τον 41χρονο πρώην σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ήταν υπότροπος, καθώς και στο παρελθόν φέρεται να είχε προκαλέσει προβλήματα στην 30χρονη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί την εφαρμογή του Panic Button.

Πώς χορηγείται το Panic Button και ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης

Το θύμα θα εγκαθιστά την εφαρμογή στο κινητό με έναν αριθμημένο κωδικό. Το πρώτο βήμα είναι να γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής, η οποία είναι διαθέσιμη και για λογισμικά ios και android. Το panic button εγκαθίστανται σε κινητά τηλέφωνα και για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση του ονοματεπώνυμου, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και των στοιχείων διαμονής και επικοινωνίας της δικαιούχου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η γυναίκα έχει την δυνατότητα να ειδοποιεί την διεύθυνση άμεσης δράσης («100»), με το πάτημα της σχετικής ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου της, σε περίπτωση που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο ή σε απειλή κινδύνου της ζωής της ή της σωματικής ακεραιότητάς της. Εάν το συμβάν αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η διεύθυνση άμεσης δράσης Αττικής ενημερώνει άμεσα την αντίστοιχη υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Με το πάτημα της ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, η εφαρμογή ενεργοποιείται και αμέσως αποστέλλεται sms στο επιχειρησιακό κέντρο της διεύθυνσης άμεσης δράσης Αττικής, με τις απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου προσώπου, που βρίσκονται καταχωρημένες ως δεδομένα της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο σύνδεσμος με την θέση γεωεντοπισμού της γυναίκας που κινδυνεύει, όπως εμφανίζεται κατά τον χρόνο ενεργοποίησης της εφαρμογής.

Τα στοιχεία που χρειάζονται για την εγκατάσταση της εφαρμογής

Τα στοιχεία που καταγράφονται κρυπτογραφημένα στην βάση δεδομένων «ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΙΚΟY (Panic Button)» είναι τα εξής:

α. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

β. Ονοματεπώνυμο

γ. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου

δ. Διεύθυνση κατοικίας (με αριθμό και Ταχυδρομικό Κώδικα σε διακριτά πεδία)

ε. Όνομα που αναγράφεται στο κουδούνι της κατοικίας

στ. Όροφος Κατοικίας

ζ. Ύπαρξη ιστορικού περιστατικών κακοποίησης

η. Ένδειξη κατοχής όπλου

θ. Ένδειξη ύπαρξης τέκνων

ι. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού εξαρτήσεων από ουσίες

ια. Ένδειξη ύπαρξης ιστορικού ψυχολογικών διαταραχών

ιβ. Ένδειξη εγκυμοσύνης

ιγ. Κωδικός χρήσης της εφαρμογής που αποδίδεται στο χρήστη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Δασμοί: Αβεβαιότητα και ανησυχία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

Φυσικό αέριο: Rebound στις τιμές – Το στοίχημα της αποθήκευσης

inWellness
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Έκανε μελισσοκομικές εργασίες
Θεσσαλονίκη 24.08.25

Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη - Έκανε μελισσοκομικές εργασίες

Η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια μελισσοκόμου - Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή

Σύνταξη
Βόλος: «Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» – Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο
Τι αποκαλύπτει 23.08.25

«Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» - Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο στο Βόλο

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά...» - Τι λέει η αδελφή της 36χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από τον σύζυγο της στον Βόλο

Σύνταξη
Καύσωνας εν όψει – Καιρός: Έρχεται εισβολή ζέστης και υψηλές θερμοκρασίες – Τι λένε οι μετεωρολόγοι
«Καμπανάκι» 23.08.25

Καύσωνας εν όψει: Έρχεται «εισβολή ζέστης» και υψηλές θερμοκρασίες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, «εισβολή ζέστης» και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Καύσωνας προγιγνώσκεται από τον Κώστα Τσατραφύλια.

Σύνταξη
Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
Συνελήφθη ο οδηγός 23.08.25

Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος

Πολύ σφοδρή ήταν η σύγκρουση του αυτοκινήτου με τη μηχανή της 32χρονης, που πήγαινε από την Αταλάντη στη Σκάλα να συναντήσει τον σύζυγο και το παιδί της. Ο σύζυγός της περιέγραψε στο Mega τι συνέβη.

Σύνταξη
Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό
Ελλάδα 23.08.25

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για συμπερίληψη, λαϊκισμό και ευρωσκεπτικισμό

Στο διήμερο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εμβληματικών ερευνητικών έργων του ΑΠΘ, DATIS και EUPopLink, τα οποία ρίχνουν φως σε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της σύγχρονης Ευρώπης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Έκανε μελισσοκομικές εργασίες
Θεσσαλονίκη 24.08.25

Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη - Έκανε μελισσοκομικές εργασίες

Η φωτιά ξεκίνησε από τα μελίσσια μελισσοκόμου - Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους
Κόσμος 24.08.25

Ισραήλ: Ο Γκαντς προτείνει στον Νετανιάχου να σχηματίσει κυβέρνηση με τα αντιπολιτευόμενα κόμματα για να σώσουν τους ομήρους

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωναν, όπως κάνουν κάθε Σάββατο βράδυ, στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους ομήρους και ζητώντας από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Χαμάς

Σύνταξη
Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη
«Οδύσσεια» 24.08.25

Στην Ουγκάντα στέλνει τον μετανάστη από τον Ελ Σαλβαδόρ ο Τραμπ – Νέο επεισόδιο στη δικαστική διαμάχη

Εδώ και πέντε μήνες η υπόθεση του Αμπρέγο Γκαρσία έχει μετατραπεί σε δικαστική μάχη στις ΗΠΑ και έφτασε να συζητιέται ακόμη και σε επίπεδο προέδρων των ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)

Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βόλος: «Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» – Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο
Τι αποκαλύπτει 23.08.25

«Ύπουλο σκυλί, να σαπίσει στη φυλακή» - Ξεσπά η αδερφή της 36χρονης για τον συζυγοκτόνο στο Βόλο

«Δεν ήταν ψυχικά άρρωστος, έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Ασκούσε ψυχολογική βία στα παιδιά...» - Τι λέει η αδελφή της 36χρονης που βρήκε φρικτό θάνατο από τον σύζυγο της στον Βόλο

Σύνταξη
Μουσείο Λούβρου: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού
Παρίσι 23.08.25

Σχέδιο 800 εκατ. ευρώ για το Λούβρο: Νέα είσοδος, αίθουσα για τη Μόνα Λίζα και αντιμετώπιση του συνωστισμού

Οι υπηρεσίες στο Μουσείο του Λούβρου προς τους επισκέπτες, από την εστίαση μέχρι τις τουαλέτες, έχουν υποβαθμιστεί - Το κόστος του έργου προκαλεί ανησυχία

Σύνταξη
Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ
Ποιοι διαφώνησαν 23.08.25

Πολιτική κρίση στην Ολλανδία – Παραιτούνται υπουργοί λόγω άρνησης του συνασπισμού να λάβει μέτρα για το Ισραήλ

Εκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, παραιτήθηκαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας προκαλώντας πολιτική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση στην Ολλανδία είναι υπηρεσιακή.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο