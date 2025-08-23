Βόλος: Ο γυναικοκτόνος είχε βγάλει μαχαίρι σε εργοδότη του – Η στιγμή που φεύγει από το σημείο της δολοφονίας

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου ο 40χρονος που δολοφόνησε την Παρασκευή τη σύζυγό του στον Βόλο.

Οι αστυνομικοί έπειτα από σχεδόν 30 ώρες αναζητήσεων τον εντόπισαν κρυμμένο μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο της στυγερής δολοφονίας και τον οδήγησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Κρυβόταν κοντά στο σπίτι του

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος είχε βρει καταφύγιο σε έναν εγκαταλελειμμένο οικοπεδικό χώρο επί της οδού Ευριπίδου που στο παρελθόν ήταν υπαίθριο πάρκινγκ που έχει κλείσει.

«Ήταν από χθες το βράδυ εδώ στη γειτονιά, από τις 10:30, έκοβε βόλτες κανονικά με το μαχαίρι πάνω του, και ειδοποίησα εγώ την αστυνομία και σήμερα τον συλλάβανε σε αυτό το κτίριο», σημείωσε κάτοικος της περιοχής.

Τη στιγμή της σύλληψής του ο 40χρονος γυναικοκτόνος δεν έφερε καμία αντίσταση ενώ ήταν εμφανώς καταβεβλημένος, ενώ φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς νερό καθώς ήταν από χθες στο ίδιο σημείο χωρίς νερό και τροφή.

Φώναζε ότι τον απατούσε

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και περίοικους, ο 40χρονος κατά την σύλληψή του φώναζε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τον απατούσε.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που γνώριζαν το ζευγάρι, ο 40χρονος ζήλευε την γυναίκα του και είχε εμμονή ότι διατηρεί άλλη σχέση.

Είχε βγάλει μαχαίρι σε εργοδότη του

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μία αποκλειστική μαρτυρία στο MEGA, ο 40χρονος φαίνεται πως κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του.

«Πριν κάποιο καιρό δούλευε σε εργολάβο κάπου στην Μακεδονία, βόρεια Ελλάδα. Είχε μια διαφωνία με το αφεντικό του και του είχε βγάλει μαχαίρι τον είχε απειλήσει».

Βίντεο ντοκουμέντο από τη διαφυγή του

Σύμφωνα με το MEGA, ο 40χρονος είχε διαφύγει με άλλα ρούχα από αυτά που φορούσε κατά τη στιγμή της διαφυγής του, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι βρήκε σε κάποιο κάδο ανακύκλωσης τα ρούχα που φορούσε.

Μάρτυρες τον είδαν να τρέχει ξυπόλητος μετά το έγκλημα στο κέντρο του Βόλου, ενώ υποστήριξαν ότι φώναζε διάφορα ακατάληπτα, δίνοντας την εικόνα ότι βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.