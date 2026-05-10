Ολυμπιακός: Ο κόσμος ετοιμάζει φανταστικό κορεό στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (10/5,19:30), με τον κόσμο του να ετοιμάζει ένα μοναδικό κορεό – Έχουν απομείνει μόλις 1.000 εισιτήρια για το ματς.
Κατάμεστο θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Κυριακής στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (10/5, 19:30), για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League, καθώς έχουν απομείνει μόλις 1.000 εισιτήρια, τα οποία αναμένεται σύντομα να… κάνουν φτερά.
Μάλιστα, οι φίλοι των Πειραιωτών ετοιμάζουν κορεό, με αφορμή την συμπλήρωση 40 χρόνων από την αδελφοποίηση με τον Ερυθρό Αστέρα. ‘Ενα κορεό που αναμένεται να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά που θα έχουν γίνει ποτέ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Φουλ για sold out το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του Βάσκου τεχνικού και αναμένεται ένα ακόμα sold out στη φετινή σεζόν για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.
Τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είναι ελάχιστα και σύντομα θα εξαντληθούν, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να δημιουργούν για μια ακόμα φορά «καυτή» ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο, όπως σε όλα τα παιχνίδια της φετινής σεζόν.
