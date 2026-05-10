Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής τον ΠΑΟΚ (10/5, 19:30) και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό (19:30) για την 4η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Η Ένωση είναι πρώτη με 67 βαθμούς, ο Δικέφαλος του Βορρά και οι Ερυθρόλευκοι ακολουθούν με 61, ενώ οι Πράσινοι είναι στην τέταρτη θέση με 51.

Θυμίζουμε πως αν η ΑΕΚ πάρει τη νίκη και το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ λήξει ισόπαλο, τότε κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο. Διαφορετικά η αγωνία θα παραταθεί για τουλάχιστον μία αγωνιστική ακόμα.

Στην τελική ευθεία τα playoffs της Super League

Στο Φάληρο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάρει μαζί του και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, κάτι που σημαίνει πως θα «κοπούν» τελευταία στιγμή κάποιοι. Μοναδικός απών ο άτυχος Γιουσούφ Γιαζίτζι που υπέστη ξανά ρήξη χιαστών.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Παράλληλα, με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό καθώς εκτός μάχης τέθηκε ο Χόρχε Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Από εκεί και πέρα, στην αποστολή για Πειραιά δεν είναι και οι Γιακουμάκης, Λόβρεν και Καμαρά. Όπως συνηθίζει, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε την αποστολή που ταξίδεψε στον Πειραιά.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με προπόνηση στην Allwyn Arena, με 10.000 φίλους της ομάδας που ζήτησαν το πρωτάθλημα και αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του. Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός άκουσε για ακόμη μία φορά ρυθμικά το όνομά του.

Στον αντίποδα, με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι. O Τάσος Μπακασέτας ένιωσε ενοχλήσεις στην χτεσινή (9/5) -τελευταία- προπόνηση ενόψει του ματς, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αναγκάζεται να τον αφήσει εκτός αποστολής.

Από’ κει και πέρα, εκτός αποστολής είναι ο τιμωρημένος Ερνάντεθ, οι τραυματίες Σάντσες, Κάτρης, που έκαναν ατομικό και οι Ίνγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό, που συνέχισαν τις θεραπείες τους.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.