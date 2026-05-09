Συνεχίζεται το θρίλερ: Η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα των playout της Super League (pic)
Δείτε τη βαθμολογία των playout της Stoiximan Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα και τις επόμενες τρεις αγωνιστικής.
- Γιορτή σήμερα 10 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
- Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς θα δείτε εάν είστε δικαιούχος
- Άγγιξε του 32 βαθμούς ο υδράργυρος στην Κρήτη – Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα την ερχόμενη εβδομάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς στα playout της Stoiximan Super League.
Στο πρώτο χρονικά ματς, η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Πανσερραϊκό. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβηκε στους 37 πόντους και τη 2η θέση της διαδικασίας, ενώ οι Μακεδόνες έμειναν στους 28 πόντους, προτελευταίοι, και είδαν την ΑΕΛ Novibet να τους πλησιάζει.
Κι αυτό γιατί οι «βυσσινί» πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι οι Θεσσαλοί είναι πια στους 26 πόντους παραμένοντας τελευταίοι, ενώ οι Αρκάδες συνεχίζουν να κινδυνεύουν αφού έφτασαν τους 29 πόντους, όντας στο +1 από τους Σερραίους.
Στο ματς που έκλεισε την αγωνιστική, ο Παναιτωλικός πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα του Ατρόμητου με 2-1, και φαίνεται να καθαρίζει την υπόθεση παραμονή. Οι Αγρινιώτες έφτασαν τους 34 βαθμούς όντας 3οι, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν στους 40 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των πλέι άουτ:
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2
ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1
19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Η βαθμολογία:
Το αναλυτικό πρόγραμμα των πλέι άουτ:
8η αγωνιστική: Τρίτη 12 Μαΐου
19:00 Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
19:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
9η αγωνιστική: Σάββατο 16 Μαΐου
19:00 Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
10η αγωνιστική: Πέμπτη 21 Μαΐου
19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης
- Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
- Η Χρυσή Βίβλος του Basketball Champions League: Η Ρίτας σήκωσε την πρώτη κούπα της
- Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
- ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)
- Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»
- Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
- Συνεχίζεται το θρίλερ: Η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα των playout της Super League (pic)
- Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0: Στο «κυνήγι» της Άρσεναλ με «τριάρα» οι «Πολίτες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις