ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης 1-1: Χαμογέλασαν μόνο οι Πελοποννήσιοι στον τελικό παραμονής (vid)

Όλα για όλα τα έπαιξαν η ΑΕΛ και ο Αστέρας Τρίπολης, όμως ο τελικός παραμονής, για την 7η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, δεν έβγαλε νικητή. Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και χαμογελά μόνο ο Αστέρας Τρίπολης.

Ο Αστέρας προηγήθηκε στο 19’ με τον Μακέντα και η ΑΕΛ ισοφάρισε στο 38’ με τον Πασά. Ηταν ένα ματς ακατάλληλο για καρδιακούς.

Οι Πελοποννήσιοι, σε συνδυασμό και με την ήττα του Πανσερραϊκού, ανέβηκαν μια θέση πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Πιο συγκεκριμένα ο Αστέρας έχει 29 βαθμούς, ακολουθεί ο Πανσερραϊκός με 28, ενώ χειρότερα δεν γίνεται για την ΑΕΛ που είναι τελευταία με 26 βαθμούς.

Ο Αστέρας έχει δυο εντός έδρας ματς με Πανσερραϊκό και Κηφισιά. Οι Θεσσαλοί έχουν να νικήσουν πάνω από τρεις μήνες, από το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Κόντρα στη ροή του αγώνα

Στο ξεκίνημα του αγώνα πίεζε η ΑΕΛ, όμως ο Αστέρας Τρίπολης προηγήθηκε με γκολ του Μακέντα στο 19’, μετά από πάσα του Μπαρτόλο στον Αλμύρα που με τη σειρά του βρήκε τον Ιταλό σέντερ φορ, ο οποίος βρήκε τον στόχο (0-1). Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, όμως ο Μακέντα ήταν σε καλή θέση και ο Αστέρας προηγήθηκε στην πρώτη του ευκαιρία.

Η ΑΕΛ ισοφάρισε (1-1) στο 38’ με κεφαλιά του Πασά, μετά από γύρισμα του Σαγκάλ.

Πήρε πίσω πέναλτι

Το ματς ήταν εντυπωσιακό και είχε ρυθμό. Αυτό έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 57’ έγινε χαμός όταν ο Ευαγγέλου (Αθηνών) έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου στον Μπαρτόλο. Τελικά ο ρέφερι κλήθηκε στο VAR από τον Κατσικογιάννη (Ηπείρου) και πήρε πίσω την απόφασή του.

Μεγάλη απόκρουση από τον Βενετικίδη σε σουτ Μπαρτόλο στο 85’. Ηταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα.

Στον πάγκο της ΑΕΛ δεν ήταν ο Φέστα, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με τον Πανσερραϊκό.

ΑΕΛ NOVIBET: Βενετικίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου (64′ Όλαφσον), Ηλιάδης (46′ Ατανάσοφ), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρεζ (74′ Σίστο), Πασάς (84′ Γκαράτε), Σαγκάλ (84′ Κακουτά), Τούπτα.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Έντερ (88′ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (88′ Καλτσάς), Μακέντα (78′ Οκό), Κετού (70′ Μουνιόθ).