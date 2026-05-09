Σάββατο 09 Μαϊου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις (9/5): Πού θα δείτε τον τελικό της ΑΕΚ στο BCL και τα play out της Super League
Ποδόσφαιρο 09 Μαΐου 2026, 09:45

Οι αθλητικές μεταδόσεις (9/5): Πού θα δείτε τον τελικό της ΑΕΚ στο BCL και τα play out της Super League

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/5)

Τέλος στο φούσκωμα με αυτές τις 5 μικρές συνήθειες

Γεμάτο σημαντικά ματς σε όλες τις διοργανώσεις είναι το σημερινό (9/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Ξεχωρίζουν, φυσικά, τα ματς των playout της Super League, Πανσερραϊκός – Κηφισιά, ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Επίσης, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Τσέλσι για την Premier League.

Από’ κει και πέρα, ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στο μπάσκετ, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Ρίτας, στον τελικό του Final Four του BCL.

09:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS11

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS12

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:15 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 4ο ΕΤΑΠ

11:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS13 Amarante 1

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

13:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS14

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τσέλσι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Αλαβές La Liga

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A

16:30 Novasports Extra 1 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λειψία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

17:00 Novasports Start Μπράιτον – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 1ος Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στίβενεϊτζ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Εσπανιόλ La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Τενερίφη Final 4, Τελικός 3ης Θέσης

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίτας τελικός Final 4 BCL

21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Σάλκε Bundesliga 2

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπέτις La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Χαρτς Scottish Premiership

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Premier League 09.05.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»

Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Αναστάσιος Φλέγγας, μίλησε στο «in» μετά την απονομή του πρωταθλήματος και ξεκαθάρισε ότι η επόμενη σεζόν περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και άνοδο.

The Expla-in Project | Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;
Εκλογές 09.05.26

Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επενδύει στην κοινωνική ατζέντα, τη θεσμική αντιπολίτευση και τη μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» – Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό
Στη Θεσσαλονίκη 09.05.26

«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» - Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό

Τα εγκαίνια του μουσείου με τις αρχαιότητες του Μετρό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Συνενοχή
Κρατική πειρατεία 09.05.26

Συνενοχή

Όσο η χώρα μας επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, θα καθίσταται, εκ των πραγμάτων, συνένοχη στις παράνομες ενέργειές του

Παναγιώτης Σωτήρης
Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα – Η ανακοίνωση
Καμία εξαίρεση 09.05.26

Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα - Η ανακοίνωση

Τα υπόλοιπα σημεία εισόδου καταργούνται άμεσα και πλέον όλοι - δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες - θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το πρώην Ειρηνοδικείο μέσω των δύο φυλακίων

Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του
Ελλάδα 09.05.26

Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του

Ένα εύρημα που παραπέμπει περισσότερο σε πολεμική επιχείρηση παρά σε υπόθεση ρουτίνας ερευνούν οι ελληνικές αρχές στη Λευκάδα, όπου βρέθηκε το θαλάσσιο drone, κρυμμένο σε σπηλιά και φορτωμένο με εκρηκτικά. Οι Αρχές εξετάζουν πώς έφτασε στις ακτές του νησιού, ποιος το είχε υπό τον έλεγχό του και ποια ήταν η αποστολή του

Καιρός: Θερμή εισβολή από την ερχόμενη εβδομάδα – Πότε θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34°C
Καιρός 09.05.26

Θερμή εισβολή από την ερχόμενη εβδομάδα - Πότε θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34°C

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση του Σαββάτου - Την Τρίτη ο καιρός αναμένεται να είναι πιο ζεστός σε περιοχές της Στερεάς, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και της Κρήτης

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»

Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Αναστάσιος Φλέγγας, μίλησε στο «in» μετά την απονομή του πρωταθλήματος και ξεκαθάρισε ότι η επόμενη σεζόν περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και άνοδο.

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 09.05.26

Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο

Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα - Τι εκτιμά ειδικός

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ

Η κυβέρνηση βλέπει πλέον ότι το μπλοκάρισμα στην περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών λειτουργεί ως μπούμερανγκ, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της και σε μεγάλα ποσοστά και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
Ελλάδα 09.05.26

Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

