Οι αθλητικές μεταδόσεις (9/5): Πού θα δείτε τον τελικό της ΑΕΚ στο BCL και τα play out της Super League
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/5)
Γεμάτο σημαντικά ματς σε όλες τις διοργανώσεις είναι το σημερινό (9/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Ξεχωρίζουν, φυσικά, τα ματς των playout της Super League, Πανσερραϊκός – Κηφισιά, ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος – Παναιτωλικός. Επίσης, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Τσέλσι για την Premier League.
Από’ κει και πέρα, ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στο μπάσκετ, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τη Ρίτας, στον τελικό του Final Four του BCL.
09:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS11
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS12
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:15 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 4ο ΕΤΑΠ
11:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS13 Amarante 1
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
13:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS14
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τσέλσι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Αλαβές La Liga
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Tissot Sprint)
16:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A
16:30 Novasports Extra 1 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Λειψία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
17:00 Novasports Start Μπράιτον – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 1ος Αγώνας
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στίβενεϊτζ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League
17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Εσπανιόλ La Liga
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Τενερίφη Final 4, Τελικός 3ης Θέσης
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ Premier League
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League
19:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίτας τελικός Final 4 BCL
21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Σάλκε Bundesliga 2
21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπέτις La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Χαρτς Scottish Premiership
