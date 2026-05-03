Όλα τα γκολ της αγωνιστικής από τα πλέι-οφ και τα πλέι-άουτ της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή (3/5) το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής αγωνιστικής των πλέι-οφ 1-4 και 5-8, καθώς και αυτό της 6ης αγωνιστικής για τα πλέι-άουτ της Super League.

Το Σάββατο, για τα πλέι-άουτ, η Κηφισιά νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό και διατήρησε το… δράμα για τους Αγρινιώτες που παρέμειναν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ξέφυγε στο +6 από αυτή.

Πανσερραϊκός και ΑΕΛ αντίθετα, έμειναν στο 1-1 και έμειναν χαμηλά, στους 28 οι γηπεδούχοι και στους 25 και την τελευταία θέση οι φιλοξενούμενοι.

Τέλος, ο μεγάλος κερδισμένος της ημέρας ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος νίκησε 4-2 τον αδιάφορο Ατρόμητο και έπιασε στους 28 βαθμούς τον Πανσερραϊκό.

Την Κυριακή πια, για τα πλέι-οφ 5-8, ο Λεβαδειακός διέλυσε με 5-2 τον Βόλο και διατηρήθηκε μόνος στην 5η θέση με 25 βαθμούς, την ώρα που ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Ηράκλειο με το 2-0 επί του ΟΦΗ και τον προσπέρασε, ανεβαίνοντας στην 6η θέση με 22 βαθμούς.

Τέλος, για τα πλέι-οφ 1-4 και τη μάχη του τίτλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό 3-1 στην Τούμπα και τον έπιασε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Στο φινάλε της ημέρας, στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι που διεξήχθη στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0, με την Ένωση να αυξάνει στο +6 τη διαφορά της από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Σάββατο 2/5

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας Aktor – Ατρόμητος 4-2

Κυριακή 3/5

Λεβαδειακός – Βόλος 5-2

ΟΦΗ – Άρης 0-2

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

Οι βαθμολογίες

Η επόμενη αγωνιστική (4η πλέι-οφ / 7η πλέι-άουτ)

Σάββατο 9/5

16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

17:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor

19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Κυριακή 10/5

17:00 Άρης – ΟΦΗ

17:00 Βόλος – Λεβαδειακός

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ