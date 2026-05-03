sports betsson
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όλα τα γκολ της αγωνιστικής από τα πλέι-οφ και τα πλέι-άουτ της Super League (vids)
Ποδόσφαιρο 03 Μαΐου 2026, 23:18

Όλα τα γκολ της αγωνιστικής από τα πλέι-οφ και τα πλέι-άουτ της Super League (vids)

Δείτε βίντεο με τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής των πλέι-οφ και 6ης αγωνιστικής των πλέι-άουτ της Super League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή (3/5) το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής αγωνιστικής των πλέι-οφ 1-4 και 5-8, καθώς και αυτό της 6ης αγωνιστικής για τα πλέι-άουτ της Super League.

Το Σάββατο, για τα πλέι-άουτ, η Κηφισιά νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό και διατήρησε το… δράμα για τους Αγρινιώτες που παρέμειναν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη, την ώρα που η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ξέφυγε στο +6 από αυτή.

Πανσερραϊκός και ΑΕΛ αντίθετα, έμειναν στο 1-1 και έμειναν χαμηλά, στους 28 οι γηπεδούχοι και στους 25 και την τελευταία θέση οι φιλοξενούμενοι.

Τέλος, ο μεγάλος κερδισμένος της ημέρας ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος νίκησε 4-2 τον αδιάφορο Ατρόμητο και έπιασε στους 28 βαθμούς τον Πανσερραϊκό.

Την Κυριακή πια, για τα πλέι-οφ 5-8, ο Λεβαδειακός διέλυσε με 5-2 τον Βόλο και διατηρήθηκε μόνος στην 5η θέση με 25 βαθμούς, την ώρα που ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Ηράκλειο με το 2-0 επί του ΟΦΗ και τον προσπέρασε, ανεβαίνοντας στην 6η θέση με 22 βαθμούς.

Τέλος, για τα πλέι-οφ 1-4 και τη μάχη του τίτλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό 3-1 στην Τούμπα και τον έπιασε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Στο φινάλε της ημέρας, στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι που διεξήχθη στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0, με την Ένωση να αυξάνει στο +6 τη διαφορά της από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Σάββατο 2/5

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1
Αστέρας Aktor – Ατρόμητος 4-2

Κυριακή 3/5

Λεβαδειακός – Βόλος 5-2
ΟΦΗ – Άρης 0-2
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

Οι βαθμολογίες

Η επόμενη αγωνιστική (4η πλέι-οφ / 7η πλέι-άουτ)

Σάββατο 9/5

16:00 Πανσερραϊκός – Κηφισιά
17:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor
19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Κυριακή 10/5

17:00 Άρης – ΟΦΗ
17:00 Βόλος – Λεβαδειακός
19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Headlines:
Markets
Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

World
Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Πάρμα
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Ίντερ – Πάρμα

LIVE: Ίντερ – Πάρμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies