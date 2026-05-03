Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ 1-1: Βαθμός – χρυσάφι για τους «λύκους» με γκολ του Κουλιεράκη

Με γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, η Βόλφσμπουργκ έμεινε «όρθια» στην έδρα της Φράιμπουργκ (1-1), για την 32η αγωνιστική της Bundesliga και ανέβηκε στην 16η θέση (26 β.), αφήνοντας στην 17η την Σαν Πάουλι (26 β.).

Υπενθυμίζουμε ότι η 16η θέση πάει στα μπαράζ, ενώ η 17η οδηγεί στον υποβιβασμό. Στους 44 βαθμούς και στην 7η θέση η Φράιμπουργκ.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου (55’) η Βόλφσμπουργκ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Κουλιεράκη, μετά από κόρνερ του Έρικσεν. Είκοσι λεπτά αργότερα, όμως, (75’), η Φράιμπουργκ ισοφάρισε με τον Λίνχαρτ, μετά από σέντρα του Μανζάμπι. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπόλου, Όγκμπους(58’ Λίνχαρτ), Τρέου, Γκίντερ, Γκούντερ(72’ Κέμπλερ), Μανζάμπι, Έγκεσταϊν, Σουζούκι(81’ Χέφλερ), Γκρίφο(71’ Σέρχαντ), Μπέστε, Χέλερ(58’ Ματάνοβιτς)

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκραμπάρα, Μπελοσιάν, Βάβρο, Κουλιεράκης, Κουμπεντί, Βίνι Σόουζα(72’ Σβάνμπεργκ), Βίμερ(72’ Μάιερ), Έρικσεν, Μελέ, Νταγκίμ, Πεσίνοβιτς

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής

Μπάγερν – Χάιντενχαϊμ 3-3

Άιντραχτ – Αμβούργο 1-2

Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη 3-3

Ουνιόν – Κολωνία 2-2

Βέρντερ – Άουγκσμπουργκ 1-3

Λεβερκούζεν – Λειψία 4-1

Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς 1-2

Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ 1-0

Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ 1-1

Η βαθμολογία: