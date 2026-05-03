Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ 1-1: Βαθμός – χρυσάφι για τους «λύκους» με γκολ του Κουλιεράκη
Η Βόλφσμπουργκ έμεινε «όρθια» στην έδρα της Φράιμπουργκ, χάρη σε γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
- Ανατροπή λεωφορείου με νεκρούς και τραυματίες στην Τουρκία
- Βρισιές, απειλές και τσακωμοί για ένα πάρκινγκ – Τι λέει στο in θύμα άγριου ξυλοδαρμού από οδηγό ΙΧ
- Γιατί ο Τζερόμ Πάουελ παραμένει στη Federal Reserve;
- «Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
Με γκολ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, η Βόλφσμπουργκ έμεινε «όρθια» στην έδρα της Φράιμπουργκ (1-1), για την 32η αγωνιστική της Bundesliga και ανέβηκε στην 16η θέση (26 β.), αφήνοντας στην 17η την Σαν Πάουλι (26 β.).
Υπενθυμίζουμε ότι η 16η θέση πάει στα μπαράζ, ενώ η 17η οδηγεί στον υποβιβασμό. Στους 44 βαθμούς και στην 7η θέση η Φράιμπουργκ.
Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου (55’) η Βόλφσμπουργκ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Κουλιεράκη, μετά από κόρνερ του Έρικσεν. Είκοσι λεπτά αργότερα, όμως, (75’), η Φράιμπουργκ ισοφάρισε με τον Λίνχαρτ, μετά από σέντρα του Μανζάμπι. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπόλου, Όγκμπους(58’ Λίνχαρτ), Τρέου, Γκίντερ, Γκούντερ(72’ Κέμπλερ), Μανζάμπι, Έγκεσταϊν, Σουζούκι(81’ Χέφλερ), Γκρίφο(71’ Σέρχαντ), Μπέστε, Χέλερ(58’ Ματάνοβιτς)
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: Γκραμπάρα, Μπελοσιάν, Βάβρο, Κουλιεράκης, Κουμπεντί, Βίνι Σόουζα(72’ Σβάνμπεργκ), Βίμερ(72’ Μάιερ), Έρικσεν, Μελέ, Νταγκίμ, Πεσίνοβιτς
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής
Μπάγερν – Χάιντενχαϊμ 3-3
Άιντραχτ – Αμβούργο 1-2
Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη 3-3
Ουνιόν – Κολωνία 2-2
Βέρντερ – Άουγκσμπουργκ 1-3
Λεβερκούζεν – Λειψία 4-1
Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς 1-2
Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ 1-0
Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ 1-1
Η βαθμολογία:
- Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
- Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
- Νίκολιτς: «Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος»
- Μπενίτεθ: «Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα»
- Παπάγου – Βίκος Ιωαννίνων 72-87: Πήρε τον τελικό και ανέβηκε στην GBL!
- Όλα τα γκολ της αγωνιστικής από τα πλέι-οφ και τα πλέι-άουτ της Super League (vids)
- Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
- Η βαθμολογία της Super League: Στο +6 η ΑΕΚ, στο Conference ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις