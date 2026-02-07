Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Βόλφσμπουργκ για την 21η αγωνιστική της Bundesliga και συνεχίζει να κυνηγάει την Μπάγερν Μονάχου, που βρίσκεται με τρεις βαθμούς μπροστά της, αλλά με ένα ματς λιγότερο.

Το σκορ άνοιξε για τους φιλοξενούμενους ο Μπραντ με γκολ του στο 38ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Ρίερσον, με την στιγμή του ματς να έρχεται αργότερα. Στο 52ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ισοφάρισε σε 1-1 με επιβλητική κεφαλιά ισοφάρισε, μετά από ασίστ του Κρίστιαν Έρικσεν.

Αμέσως ο Κουλιεράκης όχι απλά μόνο δεν πανηγύρισε, αλλά με απόλυτο σεβασμό προς τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σχημάτισε με τα δάχτυλά του τον αριθμό «7», θέλοντας να τιμήσει την μνήμη τους.

Ο Γκιρασί όμως σκόραρε στο 87′ μετά από τελική πάσα του Σοάρες και έκανε το 2-1 για τη Ντόρτμουντ που συνεχίζει να βρίσκεται στην δεύτερη θέση της Bundesliga.

Η Ζανκτ Πάουλι νίκησε με 2-1 την Στουτγκάρδη με τον Μανώλη Σάλιακα να ανοίγει τον δρόμο με τρομερό γκολ του στο 35ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Πίρκα. Ο Σινάνι έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους από το σημείο του πέναλτι στο 55΄, για να μειώσει για τους φιλοξενούμενους ο Λέβελινγκ στο 90′.

Στα άλλα απογευματινά παιχνίδια η Μάιντζ νίκησε με 2-0 την Άουγκσμπουργκ, η Φράιμπουργκ επικράτησε με 1-0 της Βέρντερ Βρέμης και η Χάιντενχαϊμ ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα της από το Αμβούργο.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή, 6/2

Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(87′ Κέρφελντ – 83′ Μπράουν)

Σάββατο, 7/2

Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 1-0

Μάιντς-Άουγκσμπουργκ 2-0

Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-2

Ζανκτ Πάουλι-Στουτγκάρδη 2-1

Χάιντενχαϊμ-Αμβούργο 0-2

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν (19.30)

Κυριακή, 8/2

Κολωνία-Λειψία (16:30)

Μπάγερν-Χόφενχαϊμ (18:30)



Η βαθμολογία της Bundesliga