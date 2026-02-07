sports betsson
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη
Ποδόσφαιρο 07 Φεβρουαρίου 2026, 18:50

Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Βόλφσμπουργκ επικρατώντας με 2-1 για την 21η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Βόλφσμπουργκ για την 21η αγωνιστική της Bundesliga και συνεχίζει να κυνηγάει την Μπάγερν Μονάχου, που βρίσκεται με τρεις βαθμούς μπροστά της, αλλά με ένα ματς λιγότερο.

Το σκορ άνοιξε για τους φιλοξενούμενους ο Μπραντ με γκολ του στο 38ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Ρίερσον, με την στιγμή του ματς να έρχεται αργότερα. Στο 52ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ισοφάρισε σε 1-1 με επιβλητική κεφαλιά ισοφάρισε, μετά από ασίστ του Κρίστιαν Έρικσεν.

Αμέσως ο Κουλιεράκης όχι απλά μόνο δεν πανηγύρισε, αλλά με απόλυτο σεβασμό προς τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σχημάτισε με τα δάχτυλά του τον αριθμό «7», θέλοντας να τιμήσει την μνήμη τους.

Ο Γκιρασί όμως σκόραρε στο 87′ μετά από τελική πάσα του Σοάρες και έκανε το 2-1 για τη Ντόρτμουντ που συνεχίζει να βρίσκεται στην δεύτερη θέση της Bundesliga.

Η Ζανκτ Πάουλι νίκησε με 2-1 την Στουτγκάρδη με τον Μανώλη Σάλιακα να ανοίγει τον δρόμο με τρομερό γκολ του στο 35ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Πίρκα. Ο Σινάνι έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους από το σημείο του πέναλτι στο 55΄, για να μειώσει για τους φιλοξενούμενους ο Λέβελινγκ στο 90′.

Στα άλλα απογευματινά παιχνίδια η Μάιντζ νίκησε με 2-0 την Άουγκσμπουργκ, η Φράιμπουργκ επικράτησε με 1-0 της Βέρντερ Βρέμης και η Χάιντενχαϊμ ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα της από το Αμβούργο.

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή, 6/2

Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1
(87′ Κέρφελντ – 83′ Μπράουν)

Σάββατο, 7/2

Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 1-0
Μάιντς-Άουγκσμπουργκ 2-0
Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-2
Ζανκτ Πάουλι-Στουτγκάρδη 2-1
Χάιντενχαϊμ-Αμβούργο 0-2
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν (19.30)

Κυριακή, 8/2

Κολωνία-Λειψία (16:30)
Μπάγερν-Χόφενχαϊμ (18:30)


Η βαθμολογία της Bundesliga

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Βόλφσμπουργκ επικρατώντας με 2-1 για την 21η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία.

Σύνταξη
On Field 07.02.26

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

Βάιος Μπαλάφας
Super League 07.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Βόλος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
Super League 07.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Βόλος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague
Μπάσκετ 07.02.26

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Μπαρτζώκα στην Euroleague

Σε επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το περιστατικό που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού με οπαδό του Παναθηναϊκού στο Ντουμπάι.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα
Premier League 07.02.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σάντερλαντ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Γουλβς – Τσέλσι

LIVE: Γουλβς – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τσέλσι για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι
Πόλο Ανδρών 07.02.26

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι

Άνετη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ με 17-6, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν το 13/13 στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πόλο.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Super League 07.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»

Στο προσεχές μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
Νέο Δελχί 07.02.26

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ελλάδα 07.02.26

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

«Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ένα από τα θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

Σύνταξη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία
On Field 07.02.26

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
Super League 07.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Βόλος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
Αμπελόκηποι 07.02.26

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης - Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό

Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»
Ελλάδα 07.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»

Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είπε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, για το ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague
Μπάσκετ 07.02.26

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Μπαρτζώκα στην Euroleague

Σε επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το περιστατικό που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού με οπαδό του Παναθηναϊκού στο Ντουμπάι.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας

Σύνταξη
UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid
English edition 07.02.26

UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid

A UN Security Council committee has agreed to exempt 17 humanitarian projects from sanctions on North Korea, clearing the way for delayed aid deliveries as Seoul and Washington seek renewed engagement with Pyongyang

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα
Premier League 07.02.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

LIVE: Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ

LIVE: Άρσεναλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σάντερλαντ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Γουλβς – Τσέλσι

LIVE: Γουλβς – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τσέλσι για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι
Πόλο Ανδρών 07.02.26

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6-17: Κέρδισε άνετα και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς με τη Ραντνίσκι

Άνετη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ με 17-6, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν το 13/13 στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πόλο.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
Super League 07.02.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο