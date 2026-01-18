sports betsson
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Παίζει τα… ρέστα του ο Φρανκ – «Τελικός» για τον Δανό, το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ
Παίζει τα… ρέστα του ο Φρανκ – «Τελικός» για τον Δανό, το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ

Ο προπονητής των Spurs έχει μιαν ακόμα ευκαιρία να σώσει την θέση του και ο αγώνας Champions League κόντρα στην Μπορούσια έχει χαρακτήρα «τελικού»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με το ένα… πόδι εκτός ομάδας είναι ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ και οι τελευταίες πληροφορίες του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως ο Δανός είναι σε δεινή θέση, αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο των spurs.

Η κατάσταση τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και τα ρεπορτάζ των αγγλικών ιστοσελίδων αναφέρουν πως η διοίκηση των πρωτευουσιάνων συνεδρίασε για ν’ αποφασίσει αν ο Δανός τεχνικός θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Τόμας Φρανκ θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να σώσει την θέση του και αυτή η ευκαιρία είναι ο αγώνας Champions League απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οι Λονδρέζοι θα υποδεχθούν την γερμανική ομάδα και ο Δανός τεχνικός της αγγλικής ομάδας ξέρει πλέον καλά πως μόνο με νίκη θα πάρει «ανάσα» και θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των πρωτευουσιάνων.

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον Φρανκ, ειδικά μετά την εντός έδρας ήττα από την Γουέστ Χαμ, με τους οπαδούς της Τότεναμ να φωνάζουν «θ’ απολυθείς το πρωί».

Ο Δανός τεχνικός των spurs θεωρεί πως έχει την στήριξη των διοικούντων την Τότεναμ, τονίζοντας μάλιστα πως έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει την ομάδα του Λονδίνου σε νίκες, αναστρέφοντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί γι’ αυτόν στην ομάδα της αγγλικής πρωτεύουσας.

Κρίνοντας πάντως κάποιος από τις τελευταίες αντιδράσεις στα υψηλά κλιμάκια διοίκησης των Λονδρέζων, ο Φρανκ φαίνεται να έχει χάσει την υποστήριξη κάποιων πρωτοκλασάτων στελεχών, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, κόντρα στη Ντόρτμουντ.

Αν η Τότεναμ δεν καταφέρει να πάρει τη νίκη και στον αγώνα της Τρίτης απέναντι στους Γερμανούς, τότε η απομάκρυνση του Δανού θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τις τελευταίες μέρες ακούγεται όλο και πιο έντονα το όνομα του Μαουρίσιο Ποκετίνο, ο οποίος είχε εργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν στην Τότεναμ.

Ο Αργεντίνος τεχνικός είχε κάτσει για πεντέμισι σχεδόν χρόνια στον πάγκο των Λονδρέζων (από Ιούλιο του 2014 μέχρι το Νοέμβριο του 2019) και τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής του στους spurs, αν και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως ο Ποκετίνο εργάζεται στην Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και μπροστά του έχει μια μεγάλη πρόκληση με τις ΗΠΑ, το Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή
Το Αμβούργο απέλυσε τον Στέφαν Κουντς, μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη σωματική επαφή

Η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου έκανε έρευνα και χαρακτήρισε αξιόπιστες τις καταγγελίες από εργαζόμενες στην ομάδα για ανάρμοστη σωματική επαφή, απολύοντας τον παλαίμαχο διεθνή άσο

Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες
Αρτέτα και Ράις αποθεώνουν τον Γιόκερες

Ο Σουηδός επιθετικός πέτυχε γκολ και είχε ασίστ στη νίκη επί της Τσέλσι, με τον προπονητή και τον διεθνή μέσο της Άρσεναλ να «στάζουν μέλι» για τον διεθνή σέντερ φορ

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία
Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Το πολυτελές θέρετρο είναι στο Μεξικό, παρά το ότι η Πορτογαλία δεν θα δώσει κάποιο παιχνίδι του ομίλου της στην συγκεκριμένη χώρα

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού
Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού

Η ανατροπή των «ερυθρόλευκων» ήταν επικών διαστάσεων, με τον Σέρβο διαγώνιο να «σαλπίζει» την αντεπίθεση του Ολυμπιακού και να οδηγεί τους πειραιώτες στην κατάκτηση του Super Cup

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vid)
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vid)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Ισπανία: Τουλάχιστον εφτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων
Τουλάχιστον εφτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον εφτά νεκροί και αρκετοί τραυματίες σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο σημείο συνεργεία έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες,

Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα
LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα για την 20η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη
Μίλων – Ολυμπιακός 0-3 σετ: Άνετα οι ερυθρόλευκες στη Νέα Σμύρνη

Επιστροφή στις νίκες με επιβλητικό τρόπο για τη γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο βόλεϊ μετά την ήττα από την Εξατσίμπασι, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ (16-25, 19-25, 20-25) του Μίλωνα εκτός έδρας.

Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς
Κουτσούμπας: Τους ενοχλεί η μαζικότητα των αγώνων και το ανεβασμένο κύρος του ΚΚΕ μέσα σε αυτούς

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι «η πολιτική της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της, εναντιώνεται και υπονομεύει συστηματικά το ρεύμα της αντικαπιταλιστικής διεκδίκησης»

Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ
Χιμένεθ για την αλλαγή του Μορόν και την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ

Όσα είπε ο προπονητής του Αρη, Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από την ΑΕΛ Novibet με 1-0. Τι είπε για την αλλαγή του Μορόν, την απουσία των Άλβαρο και Ρόουζ αλλά και τους οπαδούς.

Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο
Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο

Live streaming: Σενεγάλη – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σενεγάλη – Μαρόκο για τον τελικό του Κόπα Άφρικα. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

