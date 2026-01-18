Παίζει τα… ρέστα του ο Φρανκ – «Τελικός» για τον Δανό, το παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ

Με το ένα… πόδι εκτός ομάδας είναι ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ και οι τελευταίες πληροφορίες του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως ο Δανός είναι σε δεινή θέση, αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο των spurs.

Η κατάσταση τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και τα ρεπορτάζ των αγγλικών ιστοσελίδων αναφέρουν πως η διοίκηση των πρωτευουσιάνων συνεδρίασε για ν’ αποφασίσει αν ο Δανός τεχνικός θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Τόμας Φρανκ θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να σώσει την θέση του και αυτή η ευκαιρία είναι ο αγώνας Champions League απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Tottenham board hold Thomas Frank talks as Spurs boss fights to save job ✍ @johncrossmirror https://t.co/F4BcAbCVxE pic.twitter.com/XslGRNZnCD — Mirror Football (@MirrorFootball) January 18, 2026

Οι Λονδρέζοι θα υποδεχθούν την γερμανική ομάδα και ο Δανός τεχνικός της αγγλικής ομάδας ξέρει πλέον καλά πως μόνο με νίκη θα πάρει «ανάσα» και θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των πρωτευουσιάνων.

Το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον Φρανκ, ειδικά μετά την εντός έδρας ήττα από την Γουέστ Χαμ, με τους οπαδούς της Τότεναμ να φωνάζουν «θ’ απολυθείς το πρωί».

Ο Δανός τεχνικός των spurs θεωρεί πως έχει την στήριξη των διοικούντων την Τότεναμ, τονίζοντας μάλιστα πως έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει την ομάδα του Λονδίνου σε νίκες, αναστρέφοντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί γι’ αυτόν στην ομάδα της αγγλικής πρωτεύουσας.

Κρίνοντας πάντως κάποιος από τις τελευταίες αντιδράσεις στα υψηλά κλιμάκια διοίκησης των Λονδρέζων, ο Φρανκ φαίνεται να έχει χάσει την υποστήριξη κάποιων πρωτοκλασάτων στελεχών, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, κόντρα στη Ντόρτμουντ.

Αν η Τότεναμ δεν καταφέρει να πάρει τη νίκη και στον αγώνα της Τρίτης απέναντι στους Γερμανούς, τότε η απομάκρυνση του Δανού θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τις τελευταίες μέρες ακούγεται όλο και πιο έντονα το όνομα του Μαουρίσιο Ποκετίνο, ο οποίος είχε εργαστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν στην Τότεναμ.

Ο Αργεντίνος τεχνικός είχε κάτσει για πεντέμισι σχεδόν χρόνια στον πάγκο των Λονδρέζων (από Ιούλιο του 2014 μέχρι το Νοέμβριο του 2019) και τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής του στους spurs, αν και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως ο Ποκετίνο εργάζεται στην Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και μπροστά του έχει μια μεγάλη πρόκληση με τις ΗΠΑ, το Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.