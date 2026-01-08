«Βράζουν» στην Τότεναμ με τον Φρανκ: Εμφανίστηκε να κρατάει κούπα της Άρσεναλ (pic)
Έξαλλοι είναι οι οπαδοί της Τότεναμ με τον Τόμας Φρανκ, καθώς ο ίδιος εθεάθη να κρατάει κούπα με το έμβλημα της Άρσεναλ.
Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τον Τόμας Φρανκ να κρατάει μία κούπα με το έμβλημα της Άρσεναλ και φυσικά, η κίνησή αυτή του τεχνικού της Τότεναμ πυροδότησε τον εκνευρισμό των οπαδών της ομάδας.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω σκηνικό έλαβε χώρα στο Μπόρνμουθ – Τότεναμ, εκεί όπου ο Φρανκ εθεάθη να κρατάει την κούπα… που έβαλε φωτιά στους φίλους των «πετεινών».
Δείτε το στιγμιότυπο με τον Τόμας Φρανκ
Momentos antes del partido del Tottenham contra el Bournemouth, Thomas Frank estuvo bebiendo en un vaso con el escudo del Arsenal, los hinchas estuvieron abucheándolo durante el partido y lo insultaron cuando terminó el juego. pic.twitter.com/Pk8pTKTke7
— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 7, 2026
Πιθανόν, το ποτήρι είχε ξεμείνει από τον προηγούμενο αγώνα της Μπόρνμουθ με τους «Κανονιέρηδες» και έτσι, το βρήκε ο Φρανκ και το χρησιμοποίησε.
Ο ίδιος απεικονίστηκε χαμογελαστός στα «καρέ» που κρατάει την κούπα και μετά τη λήξη του ματς υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι το ποτήρι έχει πάνω το έμβλημα της Άρσεναλ.
