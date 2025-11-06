Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ
Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ έχουν στην λίστα τους τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι του 2024.
Όπως αναφέρει το «TBR Football» Λίβερπουλ και Τότεναμ παρακολουθούν στενά τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη ο οποίος αφήνει καλές εντυπώσεις με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, στην οποία πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024.
«Ο Κουλιεράκης τραβάει την προσοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ψύχραιμος, αριστεροπόδαρος και αμυντικοί με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν πάντα μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει πραγματικά», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα, διευκρινίζοντας ότι το ενδιαφέρον αφορά πιθανή μεταγραφή στην προσεχή χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα παραθέτουν σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη σεζόν του Έλληνα διεθνούς στόπερ με την τελευταία του Φαν Ντε Φεν, ο οποίος μετά τη Βόλφσμπουργκ συνεχίζει στην Τότεναμ
Επίσης οι Βρετανοί προσθέτουν ότι ο Κουλιεράκης ναι μεν δεν διαθέτει την ταχύτητα του υψηλόσωμου Ολλανδού, ωστόσο υπογραμμίζουν πως ο νεαρός Έλληνας διεθνής υπερέχει σε όλες σχεδόν τις αμυντικές κατηγορίες έχοντας περισσότερες κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, κοψίματα και επεμβάσεις.
Το αγγλικό ρεπορτάζ εξηγεί πως οι «Σπερς» αναζητούν έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, που θα μπορούσε να καλύψει ιδανικά τον Φαν Ντε Φεν.
Το συμβόλαιο του Κουλιεράκη με τη γερμανική ομάδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029.
