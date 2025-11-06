sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 06 Νοεμβρίου 2025 | 23:04

Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ έχουν στην λίστα τους τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι του 2024.

Spotlight

Όπως αναφέρει το «TBR Football» Λίβερπουλ και Τότεναμ παρακολουθούν στενά τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη ο οποίος αφήνει καλές εντυπώσεις με τη φανέλα της  Βόλφσμπουργκ, στην οποία πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024.

«Ο Κουλιεράκης τραβάει την προσοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ψύχραιμος, αριστεροπόδαρος και αμυντικοί με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν πάντα μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή ξεχωρίζει πραγματικά», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα, διευκρινίζοντας ότι το ενδιαφέρον αφορά πιθανή μεταγραφή στην προσεχή χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα παραθέτουν σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη σεζόν του Έλληνα διεθνούς στόπερ με την τελευταία του Φαν Ντε Φεν, ο οποίος μετά τη Βόλφσμπουργκ συνεχίζει στην Τότεναμ

Επίσης οι Βρετανοί προσθέτουν ότι ο Κουλιεράκης ναι μεν δεν διαθέτει την ταχύτητα του υψηλόσωμου Ολλανδού, ωστόσο υπογραμμίζουν πως ο νεαρός Έλληνας διεθνής υπερέχει σε όλες σχεδόν τις αμυντικές κατηγορίες έχοντας περισσότερες κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, κοψίματα και επεμβάσεις.

Το αγγλικό  ρεπορτάζ εξηγεί πως οι «Σπερς» αναζητούν έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, που θα μπορούσε να καλύψει ιδανικά τον Φαν Ντε Φεν.

Το συμβόλαιο του Κουλιεράκη με τη γερμανική ομάδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)

Η Ρόμα πέρασε από την Γλασκώβη επικρατώντας 2-0 της Ρέιντζερς, ενώ η Γκενκ πήρε το χορταστικό παιχνίδι (4-3) με την Μπράγκα, με τον Καρέτσα να έχει δύο ασίστ - Τα αποτελέσματα του Europa League.

Σύνταξη
Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Conference League 06.11.25

Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Με νίκες συνέχισαν στο Conference League Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς, μένοντας οι μοναδικές τρεις ομάδες της League Phase με το απόλυτο νικών σε 3 αγωνιστικές – Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου
Πόλο 06.11.25

Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου

Ο τερματοφύλακας Θοδωρής Πανάρετος της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού, έπεσε θύμα εγκατάλειψης σε τροχαίο μετά από το παιχνίδι με τον ΓΣ Περιστερίου, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός
Europa League 06.11.25

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός

LIVE: Μάλμε – Παναθηναϊκός Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλμε – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
Conference League 06.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο Ζότα, ο Τραμπ και η σύγκριση με τον Μπέκαμ για τον πιο όμορφο άνδρα

Το 2ο μέρος της συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν βγήκε στον διαδικτυακό «αέρα», με τον Πορτογάλο σταρ να απαντά για την απουσία του από την κηδεία του Ζότα, τον πρόεδρο Τραμπ και το αν είναι πιο όμορφος από τον Μπέκαμ

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
Euroleague 06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι των Σέρβων με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτιάξει μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)

Η Ρόμα πέρασε από την Γλασκώβη επικρατώντας 2-0 της Ρέιντζερς, ενώ η Γκενκ πήρε το χορταστικό παιχνίδι (4-3) με την Μπράγκα, με τον Καρέτσα να έχει δύο ασίστ - Τα αποτελέσματα του Europa League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία
Αιώνια 06.11.25

Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία

Ο Léonce Evrard έχασε την αγαπημένη του, Louise Flignot, το 1916 και, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της φιλοτέχνησε ένα μαυσωλείο στο οποίο αγκαλιάζονται νεκροί μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα
«Πολιτικό μήνυμα» 06.11.25

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Μετά τις αμερικανικές πιέσεις, και εν όψει της επίσκεψης Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, ψηφίστηκε η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχέδια των ΗΠΑ στη Συρία περιλαμβάνουν και στρατιωτική βάση.

Σύνταξη
Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]
Κόσμος 06.11.25

Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας οδηγός - ανιχνευτής φιδιών προσπάθησε να αιχμαλωτίσει έναν πύθωνα, με την διαφορά πως ο πύθωνας κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει πρώτος και να τον τραβήξει κάτω από το νερό.

Σύνταξη
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα
Κόσμος 06.11.25

Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα

Οι επικριτές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπαν ότι οι υποσχέσεις του για δωρεάν μεταφορές και καθολική παιδική φροντίδα δεν είναι ρεαλιστικές, για (κάποιους) Ευρωπαίους όμως είναι αυτονόητες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Conference League 06.11.25

Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Με νίκες συνέχισαν στο Conference League Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς, μένοντας οι μοναδικές τρεις ομάδες της League Phase με το απόλυτο νικών σε 3 αγωνιστικές – Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Σύνταξη
«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
COP30 06.11.25

«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν η κλιματική αλλαγή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
«Το μεγάλο μήλο έπεσε» 06.11.25

Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα
Europa League 06.11.25

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέιντζερς – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
