Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Χωρίς δεύτερη σκέψη η ENIC, ιδιοκτήτρια εταιρία (με ποσοστό 87 % των μετοχών) της Τότεναμ, απέρριψε πρόταση κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας για την αγορά της ομάδας. Δεν μπήκαν καν σε διαδικασία συζήτησης παρότι η πρόταση ήταν …ιστορική.

Συγκεκριμένα οι Αμερικανοί έδιναν 5.27 δις ευρώ, ήτοι ποσό 4,5 δισεκατομμυρίων λιρών, και αν έκλειναν το deal σε αυτό το επίπεδο, το ποσό θα ξεπερνούσε την εξαγορά της Τσέλσι από τον Τοντ Μπόελι για 4,25 δισεκατομμύρια λίρες το 2022, το οποίο ποσό «μεταφράζεται» σε 4,94 δις ευρώ.

Η πρόταση για την αγορά της Τότεναμ ισχύει και είναι επίσημη. Επειδή υπόκειται στον Κώδικα Εξαγορών του Ηνωμένου Βασιλείου, οποιαδήποτε πρόταση ενδιαφέροντος ή προσφορά πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Κώδικα Εξαγορών και να γίνει δημόσια.

Την Παρασκευή (27/9(, σε ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της Τότεναμ στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αναφερόταν: «Η ομάδα είναι ενήμερη για τις πρόσφατες φήμες στον Τύπο και επιβεβαιώνει ότι ο κύριος μέτοχος, ENIC Sports & Developments Holdings Ltd (“ENIC”), έχει λάβει και απορρίψει αποφασιστικά μια ανεπίσημη πρόταση ενδιαφέροντος σχετικά με την απόκτηση του συνόλου των εκδοθέντων και μελλοντικών μετοχών του συλλόγου από κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία του κ. Μπρούκλιν Ίρικ. Και πρόσθετε: «Το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας και η ENIC επιβεβαιώνουν ξανά ότι η Τότεναμ Χότσπουρ δεν πωλείται και η ENIC δεν σκοπεύει να πουλήσει το μερίδιό της στον σύλλογο.»

Είναι η δεύτερη πρόταση που απέρριψε η ENIC αυτό τον μήνα! Η προηγούμενη είχε κατατεθεί από την PCP International Finance της Αμάντα Στάβελεϊ και ένα κονσόρτσιουμ επενδυτών υπό την ηγεσία του Dr. Ρότζερ Κένεντι και του Wing-Fai Ng μέσω της Firehawk Holdings Limited.

Η εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι ο Ίρικ, ο τελευταίος που κινήθηκε για τον Τότεναμ, είχε επιχειρήσει και εξαγορά της ομάδας Formula E της Maserati. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει πρόταση εξαγοράς ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων λιρών με τη συμμετοχή επενδυτών από το NFL και το NBA.

Το οικογενειακό ταμείο Λιούις είναι ανοιχτό σε εξωτερικές επενδύσεις, αλλά η κύρια προτεραιότητα είναι η παροχή της απαιτούμενης στήριξης στον νέο μη εκτελεστικό πρόεδρο Πίτερ Τσάρινγκτον, τον διευθύνοντα σύμβουλο Βινάι Βενκατέςαμ και τον προπονητή Φρανκ, όλοι τους διορισμένοι το 2025, για την επίτευξη μεγαλύτερης επιτυχίας στον αγωνιστικό χώρο.

Πηγή κοντά στην οικογένεια Λιούις δήλωσε: «Αυτό το ανεπιθύμητο και περιττό ενδιαφέρον δεν αλλάζει καθόλου την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της οικογένειας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να φέρει επιτυχία στο γήπεδο. Η ομάδα δεν πωλείται».