sports betsson
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:55

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Spotlight

Χωρίς δεύτερη σκέψη η ENIC, ιδιοκτήτρια εταιρία (με ποσοστό 87 % των μετοχών) της Τότεναμ, απέρριψε πρόταση κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας για την αγορά της ομάδας. Δεν μπήκαν καν σε διαδικασία συζήτησης παρότι η πρόταση ήταν …ιστορική.

Συγκεκριμένα οι Αμερικανοί έδιναν 5.27 δις ευρώ, ήτοι ποσό 4,5 δισεκατομμυρίων λιρών, και αν έκλειναν το deal σε αυτό το επίπεδο, το ποσό θα ξεπερνούσε την εξαγορά της Τσέλσι από τον Τοντ Μπόελι για 4,25 δισεκατομμύρια λίρες το 2022, το οποίο ποσό «μεταφράζεται» σε 4,94 δις ευρώ.

Η πρόταση για την αγορά της Τότεναμ ισχύει και είναι επίσημη. Επειδή υπόκειται στον Κώδικα Εξαγορών του Ηνωμένου Βασιλείου, οποιαδήποτε πρόταση ενδιαφέροντος ή προσφορά πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Κώδικα Εξαγορών και να γίνει δημόσια.

Την Παρασκευή (27/9(, σε ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της Τότεναμ στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αναφερόταν: «Η ομάδα είναι ενήμερη για τις πρόσφατες φήμες στον Τύπο και επιβεβαιώνει ότι ο κύριος μέτοχος, ENIC Sports & Developments Holdings Ltd (“ENIC”), έχει λάβει και απορρίψει αποφασιστικά μια ανεπίσημη πρόταση ενδιαφέροντος σχετικά με την απόκτηση του συνόλου των εκδοθέντων και μελλοντικών μετοχών του συλλόγου από κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία του κ. Μπρούκλιν Ίρικ. Και πρόσθετε: «Το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας και η ENIC επιβεβαιώνουν ξανά ότι η Τότεναμ Χότσπουρ δεν πωλείται και η ENIC δεν σκοπεύει να πουλήσει το μερίδιό της στον σύλλογο.»

Είναι η δεύτερη πρόταση που απέρριψε η ENIC αυτό τον μήνα! Η προηγούμενη είχε κατατεθεί από την PCP International Finance της Αμάντα Στάβελεϊ και ένα κονσόρτσιουμ επενδυτών υπό την ηγεσία του Dr. Ρότζερ Κένεντι και του Wing-Fai Ng μέσω της Firehawk Holdings Limited.

Η εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι ο Ίρικ, ο τελευταίος που κινήθηκε για τον Τότεναμ, είχε επιχειρήσει και εξαγορά της ομάδας Formula E της Maserati. Ετοιμαζόταν να ξεκινήσει πρόταση εξαγοράς ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων λιρών με τη συμμετοχή επενδυτών από το NFL και το NBA.

Το οικογενειακό ταμείο Λιούις είναι ανοιχτό σε εξωτερικές επενδύσεις, αλλά η κύρια προτεραιότητα είναι η παροχή της απαιτούμενης στήριξης στον νέο μη εκτελεστικό πρόεδρο Πίτερ Τσάρινγκτον, τον διευθύνοντα σύμβουλο Βινάι Βενκατέςαμ και τον προπονητή Φρανκ, όλοι τους διορισμένοι το 2025, για την επίτευξη μεγαλύτερης επιτυχίας στον αγωνιστικό χώρο.

Πηγή κοντά στην οικογένεια Λιούις δήλωσε: «Αυτό το ανεπιθύμητο και περιττό ενδιαφέρον δεν αλλάζει καθόλου την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση της οικογένειας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να φέρει επιτυχία στο γήπεδο. Η ομάδα δεν πωλείται».

Headlines:
World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μπάσκετ 26.09.25

Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η επέκταση της Μπάγερν σε Ασία και ΗΠΑ

Η Μπάγερν έχει ανοίξει γραφεία στη Νέα Υόρκη, στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, στην Σαγκάη της Κίνας και το τελευταίο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, με στόχο επιχειρηματικές συνεργασίες και όχι μόνο

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στη λίστα με τους 5 ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδό του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο Μουρίνιο απάντησε για Παυλίδη και Μπενζεμά: «Έχουμε καλή ομάδα…»

Η ισοπαλία που απέσπασε η Ρίο Άβε από τη Μπενφίκα του Ο Ζοσέ Μουρίνιο, προκάλεσε ερωτήσεις σχετικά με το ρόστερ των «Αετών», ωστόσο ο «Special One» δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από το υλικό που έχει στα χέρια του. - Τι είπε για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Σύνταξη
Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μπάσκετ 26.09.25

Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.

Σύνταξη
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά
Ελλάδα 26.09.25

Κρήτη: Άφαντοι οι δράστες πατέρας και γιος που μαχαίρωσαν τα δύο αδέρφια στη Μεσαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν εκείνα που μετέβησαν ζητώντας εξηγήσεις στον χώρο όπου βρισκόταν ο 50χρονος με τον 21χρονο οι οποίοι τους επιτέθηκαν με μαχαίρια

Σύνταξη
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Μπάσκετ 26.09.25

Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»

Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»
Δρούζοι 26.09.25

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Συρίας–Ισραήλ: Η Τελ Αβίβ ζητά την δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου»

Ενώ Δαμασκός και Τελ Αβίβ έδειχναν έτοιμοι να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, η απαίτηση του Ισραήλ για άνοιγμα διαδρόμου προς τη Σουέιντα άναψε νέες εντάσεις και πάγωσε τις συνομιλίες

Σύνταξη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
Φόρος Ζουκμάν 26.09.25

Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα

Η φορολόγηση των πλουσίων επιστρέφει στον δημόσιο διάλογο, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για έναν προϋπολογισμό που θα μειώσει το έλλειμμα

Σύνταξη
Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση
Κόσμος 26.09.25

Οι μισοί Αμερικανοί ενημερώνονται από τα social media – Σε ποιες πλατφόρμες δείχνουν προτίμηση

Σε μεγάλο ποσοστό οι Αμερικανοί επιλέγουν να ενημερώνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις προτιμήσεις να μεταβάλλονται ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας – Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ
Τι καταγγέλλει 26.09.25

Η Αίγυπτος απορρίπτει «ρητά» τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας - Ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ

Η Αίγυπτος επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει τα τουρκολιβυκά μνημόνια του 2019 και του 2022, χαρακτηρίζοντάς τα ως «άκυρα και στερούμενα νομικής ισχύος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας
Πολιτική 26.09.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εξακολουθεί να μην αποκλείει κυβερνήσεις συνεργασίας

«Στόχος μας» η «απόλυτη πλειοψηφία» αλλά «αν ο ελληνικός λαός λάβει μία διαφορετική απόφαση, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του», δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg. Τι είπε για οικονομία, ευρωπαϊκή άμυνα και Γαλλία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο