Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα
Η Τότεναμ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους επειδή σχεδιάζει να κατασκευάσει ποδοσφαιρικά γήπεδα για τις ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου σε αρχαίο δάσος
Αντιδρούν σε σχέδια της Τότεναμ κάτοικοι και ακτιβιστές, καθώς οι Spurs σκοπεύουν να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις για την ακαδημία γυναικείου ποδοσφαίρου στο Whitewebbs Park στο Ένφιλντ. Οι αντιδράσεις εστιάζουν στο γεγονός ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν «παρεμβάσεις» σε αρχαίο δάσος, όπου υπάρχουν σπάνια είδη άγριας ζωής, αρχαία δέντρα και πλούσια βλάστηση.
Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν ότι η Τότεναμ, ομάδα της Premier League, σκοπεύει να προχωρήσει στην κατασκευή 11 νέων γηπέδων, ενώ υπάρχουν και σχέδια για ξενώνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση με το σχεδιαζόμενο έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η Τότεναμ φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με το δημοτικό συμβούλιο του Ένφιλντ και να έχει δεσμευτεί να πληρώσει 2 εκατομμύρια λίρες για μίσθωση 53 εκταρίων του πάρκου, με διάρκεια 25 ετών.
Οι ακτιβιστές και οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η ομάδα διαθέτει ήδη 17 γήπεδα στο προπονητικό της κέντρο στο Hotspur Way, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση, και δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσει νέες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι τα έργα θα οδηγήσουν σε απώλεια 16 εκταρίων πρασίνου και στην κοπή 207 ενήλικων δέντρων, με καταστροφικές συνέπειες για την τοπική άγρια ζωή.
Από την πλευρά της, η Τότεναμ απαντά ότι η ανάπτυξη θα «βελτιώσει την τοπική πρόσβαση στη φύση και στους βιότοπους, ενώ θα προσφέρει νέες εγκαταστάσεις για επισκέπτες, κοινοτικές ομάδες και αθλητικούς συλλόγους».
