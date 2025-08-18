Η Τότεναμ θέλει να πάρει τον Κούμπο από την Σοσιεδάδ
Μια πολύ μεγάλη κίνηση θέλει να κάνει η Τότεναμ για να τονώσει την μεσοεπιθετική της γραμμή, αφού ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τακεφούσα Κούμπο.
Η Τότεναμ έχει κατασταλάξει στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους της για την μεσοεπιθετική της γραμμή, καθώς θέλει να αντικαταστήσει τον Σον που έφυγε με προορισμό τις ΗΠΑ και την Γκάλαξι.
Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας φαίνεται πως βρίσκεται ο Τακεφούσα Κούμπο που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, ενώ γνωστός έγινε από την Ρεάλ Μαδρίτης στην οποία ωστόσο αγωνίστηκε ελάχιστα.
Τι γράφουν για την Τότεναμ και τον Κούμπο
Σύμφωνα με το «Fichajes», ο προπονητής της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ έχει εισηγηθεί θετικά για την απόκτηση του 24χρονου ποδοσφαιριστή, με την διοίκηση της Τότεναμ να ετοιμάζει την κίνησή της.
Ο Γερμανός προπονητής είδε και τον Μάντισον να τραυματίζεται και έτσι οι επιλογές του για την μεσοεπιθετική γραμμή έχουν μειωθεί αισθητά, με τον Φρανκ να ψάχνει αντικαταστάτη και του Άγγλου παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται στο «10», θέση που μπορεί να παίξει και ο Κούμπο.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Σοσιεδάδ για να παραχωρήσει τον Κούμπο ζητάει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και περιμένει την Τότεναμ να καταθέσει επίσημη πρόταση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.
