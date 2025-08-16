sports betsson
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 17:57
Εκτός ελέγχου η φωτιά στα Καλάβρυτα (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 17:06
Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 14:08
Σε κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα την Κυριακή
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)
Ποδόσφαιρο 16 Αυγούστου 2025 | 19:08

Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)

Σε ένα ματς-θρίλερ η Φούλαμ ισοφάρισε εκτός έδρας την Μπράιτον στο 90+6′ και πήρε τον βαθμό (1-1), ενώ άνετες νίκες με 3-0 πέτυχαν οι Τότεναμ και Σάντερλαντ κόντρα σε Μπέρνλι, Γουέστ Χαμ αντίστοιχα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Ιδανικά ξεκίνησε η Τότεναμ στην Premier League, μετά τον χαμένο τελικό του UEFA Super Cup κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι, καθώς νίκησε με σκορ 3-0 την Μπέρνλι.

Ο Ριτσάρλισον άνοιξε το σκορ έπειτα από ασίστ του Κούντους στο 10′, ενώ οι δύο τους συνεργάστηκαν ξανά για το 2-0 με τον Βραζιλιάνο στο 60′. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μπρέναν Τζόνσον έπειτα από ασίστ του Σαρ στο 66ο λεπτό.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Σπενς, Πόρο, Φαν ντε Φεν, Ρομέρο, Μπέργκβαλ, Γκρέι(72’ Μπετανκούρ), Κούντους, Τζόνσον, Σαρ, Ριτσάρλισον(72’ Σολάνκε)

ΜΠΕΡΝΛΙ: Ντουμπράφκα, Χάρτμαν, Σόνε(76’ Τσάουνα), Γουόκερ, Έκνταλ, Εστέβε, Κούλεν, Λορέν(63’ Ουγκοτσούκβου), Άντονι, Μέιμπρι(63’ Μπρουν-Λάρσεν), Φόστερ(76’ Φλέμινγκ)

Η Γουέστ Χαμ γνώρισε μια απρόσμενη ήττα από τη Σάντερλαντ με το ίδιο σκορ (3-0), τη στιγμή που η Μπράιτον έχασε το τρίποντο μέσα από τα χέρια της από τη Φούλαμ στο 90+6′ (1-1).

Η Σάντερλαντ μέσα σε 14 λεπτά κατάφερε να πάρει τη νίκη, όταν αρχικά ο Μαγιέντα στο 61′ έκανε το 1-0 και ο Μπλάραντ στο 73′ διαμόρφωσε το 2-0. Στο 90+2′ ο Ισιντόρ έγραψε το τελικό 3-0.

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρεφς, Χούμε, Μπάλαρντ, Σελτ(53’ Αλντερέτε), Μαντάβα, Τζάκα, Σαντίκι, Ντιαρά, Αντίνγκρα, Τάλμπι, Μαγιέντα (76’ Ισιντόρ)

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Χέρμανσεν, Τοντιμπό, Αγκέρ, Κίλμαν, Γουόρντ-Πράους(71’ Γουίλσον), Γουάν-Μπισάκα, Ροντρίγκεζ(71’ Σούτσεκ), Ντιούφ, Πακετά, Φίλκρουγκ, Μπόουεν

Η Φούλαμ κατάφερε να ισοφαρίσει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Μπράιτον με γκολ του Ροντρίγκο Μουνίθ και να σβήσει το προβάδισμα που είχαν οι «γλάροι» χάρη στην εκτέλεση πέναλτι του Ο’ Ράιλι στο 55ο λεπτό, με την αναμέτρηση να λήγει ισόπαλη 1-1. Οι Κωστούλας και Τζίμας έμειναν εκτός αποστολής.

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούγκεν, Ντε Κάιπερ, Φαν Χέκε, Ντανκ, Βίεφερ, Αγιάρι, Μπαλέμπα(69’ Γκόμεζ), Μιτόμα(83’ Γκρούντα), Ο’ Ράιλι, Μίντε(69’ Καντιόγλου), Ρούτερ(69’ Γουέλμπεκ).

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Τετέ, Μπάσεϊ, Άντερσεν, Κουένκα(84’ Καστάν), Μπέργκε(66’ Κάρνεϊ), Λούκιτς, Ιβόμπι(66’ Τραορέ), Γουίλσον, Κινγκ, Χιμένεθ(66’ Μουνίθ)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2
(37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1
(55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0
(61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0
(10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

16/08 19:30 Γουλβς – Σίτι
17:00 16:00 Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας
17/08 16:00 Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ
17/08 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
17/08 22:00 Λιντς – Έβερτον

Headlines:
World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι
Premier League 16.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπέρνλι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη, έπαιξε και με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Κόνσα από το 66′, ωστόσο η Άστον Βίλα κράτησε το μηδέν (0-0) και πήρε τον βαθμό στην πρεμιέρα της Premier League.

Σύνταξη
Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο, ενώ υπάρχουν και άλλα ανοικτά μέτωπα στην ενδεκάδα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ και μίλησε για τον επαναπατρισμό του, τους στόχους του, την υποδοχή από τον κόσμο και τους νέους συνεργάτες του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς
Αιχμές και δυσαρέσκεια 16.08.25

Ο Τραμπ είπε στο Κίεβο ότι ο Πούτιν προσφέρθηκε να παγώσει το μέτωπο, αν η Ουκρανία εγκαταλείψει το Ντονμπάς

Τι ζητά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει την προέλαση. Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των συμμάχων του στην Ουάσιγκτον συναντά ο Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs
On Field 16.08.25

Ο «μάγος» Κούντους τρέλανε τους Spurs

Η Τότεναμ έδωσε 64 εκατ. ευρώ στην Γουέστ Χαμ για τον Γκανέζο μεσοεπιθετικό κι αυτός κάνει την διαφορά από την πρεμιέρα κιόλας του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 16.08.25

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ
Κόσμος 16.08.25

ΗΠΑ: Συνελήφθη για παιδοφιλία συνεργάτης του Νετανιάχου και συντελεστής του «Cyber Dome» του Ισραήλ

Η υπόθεση που αφορά παιδοφιλία παίρνει ιδιαίτερη πολιτική διάσταση, καθώς η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας υπάγεται άμεσα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη
Θύελλα αντιδράσεων 16.08.25

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εγκαταλείψει το σχέδιό του να αναγείρει νεό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία καταδικάζει «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» την απόφαση των ισραηλινών αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας
23 Αυγούστου 16.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για λειτουργία στην Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας

Η λειτουργία θα τελεστεί στα «Εννιάμερα της Παναγίας». Οι τουρκικές αρχές δεν είχαν δώσει για να λειτουργήσει η Παναγία Σουμελά ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύνταξη
«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα
Ελλάδα 16.08.25

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» – Ο 33χρονος από το Τεπελένι που έγινε viral σώζοντας πρόβατο στην Αχαΐα

Ο 33χρονος εργάτης Ολσιέν Μουτσομπέγκα έγινε άθελά του viral, όταν ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε να σώζει ένα πρόβατο, μεταφέροντάς το με τη μηχανή του, από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
«Παρατηρητής η ΕΕ» 16.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει
«Μου είπε “όχι”» 16.08.25

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

H influencer ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT και ότι πιστεύει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Σύνταξη
Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«'Καλολαδωμένο' κύκλωμα» 16.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο