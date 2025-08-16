Εύκολες νίκες για Τότεναμ (3-0) και Σάντερλαντ (3-0), «έκλεψε» τον βαθμό η Φούλαμ (1-1)

Ιδανικά ξεκίνησε η Τότεναμ στην Premier League, μετά τον χαμένο τελικό του UEFA Super Cup κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι, καθώς νίκησε με σκορ 3-0 την Μπέρνλι.

Ο Ριτσάρλισον άνοιξε το σκορ έπειτα από ασίστ του Κούντους στο 10′, ενώ οι δύο τους συνεργάστηκαν ξανά για το 2-0 με τον Βραζιλιάνο στο 60′. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μπρέναν Τζόνσον έπειτα από ασίστ του Σαρ στο 66ο λεπτό.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Σπενς, Πόρο, Φαν ντε Φεν, Ρομέρο, Μπέργκβαλ, Γκρέι(72’ Μπετανκούρ), Κούντους, Τζόνσον, Σαρ, Ριτσάρλισον(72’ Σολάνκε)

ΜΠΕΡΝΛΙ: Ντουμπράφκα, Χάρτμαν, Σόνε(76’ Τσάουνα), Γουόκερ, Έκνταλ, Εστέβε, Κούλεν, Λορέν(63’ Ουγκοτσούκβου), Άντονι, Μέιμπρι(63’ Μπρουν-Λάρσεν), Φόστερ(76’ Φλέμινγκ)

Η Γουέστ Χαμ γνώρισε μια απρόσμενη ήττα από τη Σάντερλαντ με το ίδιο σκορ (3-0), τη στιγμή που η Μπράιτον έχασε το τρίποντο μέσα από τα χέρια της από τη Φούλαμ στο 90+6′ (1-1).

Η Σάντερλαντ μέσα σε 14 λεπτά κατάφερε να πάρει τη νίκη, όταν αρχικά ο Μαγιέντα στο 61′ έκανε το 1-0 και ο Μπλάραντ στο 73′ διαμόρφωσε το 2-0. Στο 90+2′ ο Ισιντόρ έγραψε το τελικό 3-0.

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρεφς, Χούμε, Μπάλαρντ, Σελτ(53’ Αλντερέτε), Μαντάβα, Τζάκα, Σαντίκι, Ντιαρά, Αντίνγκρα, Τάλμπι, Μαγιέντα (76’ Ισιντόρ)

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Χέρμανσεν, Τοντιμπό, Αγκέρ, Κίλμαν, Γουόρντ-Πράους(71’ Γουίλσον), Γουάν-Μπισάκα, Ροντρίγκεζ(71’ Σούτσεκ), Ντιούφ, Πακετά, Φίλκρουγκ, Μπόουεν

Η Φούλαμ κατάφερε να ισοφαρίσει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Μπράιτον με γκολ του Ροντρίγκο Μουνίθ και να σβήσει το προβάδισμα που είχαν οι «γλάροι» χάρη στην εκτέλεση πέναλτι του Ο’ Ράιλι στο 55ο λεπτό, με την αναμέτρηση να λήγει ισόπαλη 1-1. Οι Κωστούλας και Τζίμας έμειναν εκτός αποστολής.

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούγκεν, Ντε Κάιπερ, Φαν Χέκε, Ντανκ, Βίεφερ, Αγιάρι, Μπαλέμπα(69’ Γκόμεζ), Μιτόμα(83’ Γκρούντα), Ο’ Ράιλι, Μίντε(69’ Καντιόγλου), Ρούτερ(69’ Γουέλμπεκ).

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Τετέ, Μπάσεϊ, Άντερσεν, Κουένκα(84’ Καστάν), Μπέργκε(66’ Κάρνεϊ), Λούκιτς, Ιβόμπι(66’ Τραορέ), Γουίλσον, Κινγκ, Χιμένεθ(66’ Μουνίθ)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2

(37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+4′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Φούλαμ 1-1

(55′ πεν. Ο’ Ράιλι – 90’+6′ Μουνίθ)

Σάντερλαντ – Γουέστ Χαμ 3-0

(61′ Μαγιέντα, 73′ Μπάλαρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ – Μπέρνλι 3-0

(10′, 60′ Ριτσάρλισον, 66′ Τζόνσον)

16/08 19:30 Γουλβς – Σίτι

17:00 16:00 Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας

17/08 16:00 Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ

17/08 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

17/08 22:00 Λιντς – Έβερτον